По итогам 11 месяцев текущего года производство мяса и субпродуктов убойных животных в России составило 2,3 млн т, что на 11,9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат. По сравнению с октябрем 2016-го в ноябре производство мяса выросло на 1,4%. Объем производства мяса и субпродуктов домашней птицы в январе-ноябре увеличился на 2,9% к прошлогоднему уровню, до 4,1 млн т (в ноябре к октябрю 2016-го рост на 0,2%), при этом выпуск колбасных изделий и подмороженных и замороженных мясных полуфабрикатов за год упал на 0,5%, до 1,4 млн т и 1,6 млн т соответственно.

Объем производства молока жидкого обработанного за 11 месяцев выросло на 1,2%, до 5 млн т к уровню прошлого года, в ноябре по сравнению с октябрем этот показатель снизился на 0,6%. Еще больше месячное падение зафиксировано в категории сыры и сырные продукты — 6,3%, с начала года произведено 550 тыс. т сыров, что на 2,3% больше показателя 2015 года. Муки пшеничной и пшенично-ржаной в январе-ноябре произведено 8,2 млн т (снижение на 1% к 2015-му), сахара белого свекловичного — 4,6 млн т (рост на 2,9% к 2015-му), крупы гречневой — 346 тыс. т (рост на 3%), масла подсолнечного нерафинированного и его фракции — 3,6 млн т (рост на 10,7%).

Ранее Росстат сообщал о росте потребительских цен в России за 11 месяцев 2016-го на 5%. В среднем по группе продовольственных товаров в ноябре инфляция составила 0,7%. В частности, свежие огурцы и помидоры подорожали на 31,2% и 25,7% соответственно, молоко и молочная продукция — на 1,4%, мясо и птица — на 0,3%, одновременно цены на свинину снизились на 0,4%, на сахар-песок — на 2,8%, крупы и бобовые — на 1%.