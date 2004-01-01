В 2016 году производство птицы на убой в живом весе во всех хозяйствах составило 6,16 млн т, что на 2,1% больше уровня 2015 года. В сельхозорганизациях производство выросло на 2,4% до 5,66 млн т, говорится в сообщении Минсельхоза. Выпуск яиц в прошлом году в целом увеличился на 2,2% до 43,53 млрд штук, в том числе в сельхозпредприятиях — на 3,1%, до 34,44 млрд штук.



Ключевую роль в положительных годовых показателях сыграло начало 2016 года. Так, в январе-сентябре 2016 года рост производства мяса птицы составил 3,7% к январю-сентябрю 2015-го, отмечает эксперт рынка мяса Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова. В то же время если в сентябре 2016-го наблюдался прирост в 3,6% к сентябрю 2015-го, то в октябре уже было снижение на 0,9%, в ноябре — увеличение на 0,6%, в декабре — вновь сокращение на 1,6% к аналогичному периоду прошлого года. «К концу года производство балансировало на уровне прошлого года. И по статистике мы видим удержание производителями объемов с целью сбалансирования цены на рынке. Также какие-то предприятия ушли с рынка», — сказала «Агроинвестору» Кудрякова, отметив, что по данным Росптицесоюза, в 2016 году закрылось более 30 птицефабрик. В результате в ряде ключевых регионов наблюдалось снижение производства. Так, в Марий Эл оно упало на 18%, в Краснодарском крае — на 5%, в Белгородской области — на 3%, в Ленинградской области — на 1%. По данным ИКАР, в некоторых регионах промышленное птицеводство фактически исчезло, в том числе в Адыгее, Карелии, Северной Осетии, Астраханской, Архангельской и Кировской областях. Прирост в сельскохозорганизациях по мясу птицы в 2016 году обеспечили Ставропольский край, Брянская, Пензенская, Ростовская, Московская области и Мордовия.



Балансирование на прошлогоднем уровне будет наблюдаться и в первые месяцы 2017 года, прогнозирует Кудрякова. «Во всех регионах покупательная способность сейчас очень низкая. Из-за отсутствия спроса на ряде крупных предприятиях к концу января увеличились остатки, причем большие накопления наблюдаются по всем отрубам — и бедру, и голени, и особенно крылу. Это привело к ощутимому снижению цен, и пока их роста никто не ожидает. Во многом здесь играет роль и сезонный фактор, который будет сказываться также в феврале и, возможно, в марте», — сказала Кудрякова. Тем не менее по итогам 2017 года небольшой прирост производства мяса птицы может быть, не исключает она. «Крупные производители мяса птицы сейчас не нацелены на какое-то массовое строительство новых мощностей, однако рост может дать реконструкция на ряде предприятий, которая продолжается или только закончилась. Но большого увеличения не будет — по итогам года, может быть, оно составит 1−1,5%", — отметила эксперт.



«На мой взгляд, роста производства в птицеводстве за пределами статистической погрешности ждать в ближайшее время не стоит, — соглашается директор инвесткомпании «Атон» Иван Николаев. — Насыщение рынка произошло, и единственное, чего можно ожидать, это отказ от красного мяса в пользу белого, что является общемировым трендом». Другой фактор, который будет влиять на производство мяса птицы в этом году, — активизация экспорта. «Потребление же в ближайшие годы существенно расти не будет — реальные доходы населения падают три года подряд, и объективных факторов для их повышения пока нет», — прокомментировал «Агроинвестору» Николаев.



В 2015 году объем производства мяса птицы во всех хозяйствах вырос на 7,7%, составив 6,01 млн т в живом весе (4,42 млн т в убойном). В 2014 году отрасль прибавила 8,5%, а с 2004 года объемы увеличились почти в 3,5 раза.

