Экспорт кукурузы в текущем сельхозгоду к 1 февраля составил 2,88 млн т, что почти на 39% выше аналогичного периода прошлого сезона. Об этом сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС. Неделей ранее вывоз кукурузы превышал темп сезона-2015/16 на 41%. Всего за январь, по предварительным данным Федерального центра оценки качества зерна, было вывезено 554 тыс. т кукурузы, что на 68% больше января 2016 года, когда экспорт составлял 329 тыс. т.



Согласно предварительным итогам уборки агрокультур, в 2016 году в России было намолочено кукурузы на зерно на 5% больше предыдущего года — 13,8 млн т против 13,2 млн т. По оценке «ПроЗерно», общий сбор кукурузы по итогам года составит 14,11 млн т при объеме внутреннего потребления в 9,16 млн т и экспорт 4,9 млн т. «Собранного в текущем году урожая, в том числе кукурузы, вполне достаточно для обеспечения всех потребностей страны, поэтому важно реализовать планы по экспорту, — сказал «Агроинвестору» президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. — Дело в том, что нереализованные излишки зерна могут крайне негативно повлиять на внутренние цены зерна, что неоднократно случалось в предыдущие годы».



«СовЭкон» ранее оценивал итог сбора кукурузы в 14,6 млн т и, как отметил исполнительный директор «СовЭкона» Андрей Сизов, эти данные остаются актуальными. «Запасы кукурузы пока высокие и существенно превышают прошлогодние. Более того, в ближайшие месяцы местами уборка кукурузы будет продолжаться, так как до сих пор ее часть в центральном Черноземье остается неубранной, — прокомментировал он «Агроинвестору». — И, вероятно, те цифры, о которых отчитался Росстат в предварительных итогах уборки урожая, будут существенно повышены в марте, когда выйдут окончательные данные по урожаю».



Объем экспорта кукурузы, согласно последним прогнозам «СовЭкона», составит 5,4 млн т. «В 20-х числах января мы обновляли свои прогнозы и чуть повысили показатель по экспорту — с 5,3 млн т до 5,4 млн т. Это рекордный результат за всю историю», — заметил Сизов. По его словам, исходя из рекордного урожая, с запасами пока все спокойно, однако эксперт не исключил повторения ситуации прошлого сезона, когда из-за высокого вывоза Россия подошла к новому сельхозгоду с низкими запасами, в результате чего цены для большинства участников внутреннего рынка резко подскочили. «В принципе такая ситуация возможна. Экспорт действительно идет высокими темпами, и можно предположить, что такие они сохранятся. А это, теоретически, может привести к тому, что у нас будет повторение сценария прошлого года, то есть некий переэкспорт, — предполагает Сизов. — Экспортеры заключили слишком много контрактов на продажу необеспеченной кукурузы, и в результате гонялись за ней в конце сезона и несли очень большие убытки на этих поставках».



Впрочем, Национальный союз зернопроизводителей считает, что сейчас ситуация с возможным возникновением дефицита кукурузы в стране не прослеживается. Причина — низкие мировые цены на фоне высокого урожая в зернопроизводящих странах-лидерах. «В связи с этим мы считаем, что экспорт зерна в целом в текущем сезоне будет находиться в пределах прогнозных показателей, а, в частности, по кукурузе повторит с незначительным превышением результаты прошлого сезона, когда за рубеж было отгружено около 5 млн т этой агрокультуры», — отметил Скурихин. Минсельхоз США прогнозирует российский экспорт в этом году в размере 5,3 млн т при общем объеме производства кукурузы в 15,5 млн т и внутреннем потреблении 9,6 млн т.



По данным Федерального центра оценки качества зерна, с 1 июля 2016-го по 30 января 2017-го из России вывезено 3,1 млн т кукурузы. Больше всего экспортировано в Иран — 589,9 тыс. т, Южную Корею — 498,2 тыс. т и Турцию — 360,2 тыс. т. Кроме того, в начале 2017 года Россия начала экспортировать кукурузу в Сенегал. Как сообщает Российский экспортный центр, из Новороссийского порта в эту страну отправлено 3,5 тыс. т, еще 63,6 тыс. т отгружено во Вьетнам. По прогнозу Минсельхоза, за весь текущий сельхозгод экспорт российского зерна составит 37,5 млн т против 33,9 млн т сезоном ранее. Экспорт кукурузы в сезоне-2015/16 достиг 4,7 млн т, еще 24,5 млн т пришлось на пшеницу и 4,2 млн т — на ячмень.

