К 25 января 2017 года экспорт российского зерна на 0,7% превысил показатель на аналогичную дату прошлого года. Как сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС, с начала текущего сельхозгода вывезено 22,09 млн т зерновых агрокультур против 21,94 млн т к 25 января 2016 года. Экспорт пшеницы по сравнению с данными недельной давности немного сократился, но по-прежнему опережает прошлогодний уровень — 17,22 млн т (+4,5% к аналогичному периоду сезона-2015/16), при этом кукурузы вывезено уже на 41% больше — 2,77 млн т (неделю назад превышение над сезоном-2015/16 составляло 31,8%). Поставки ячменя, как и раньше, более чем на 40% отстают от прошлогоднего показателя и к 25 января находились на уровне 1,95 млн т.



Превышение экспорта над прошлым годом уже фиксировалось в конце ноября — тогда оно также составляло 0,7%. Однако уже неделю спустя вновь было зафиксировано отставание. По данным «Русагротранса», в декабре 2016 года объем отгрузок составил 3,4 млн т, что на 11% ниже, чем в декабре 2015 года (3,84 млн тонн). В целом за первую половину сезона (июль-декабрь 2016-го) вывоз зерна составил 20,58 млн т против 21,5 млн т год назад, таким образом, отставание от прошлого года составило 4%. По итогам января экспорт также останется ниже уровня прошлого года, ранее говорил «Агроинвестору» замдиректора департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский, прогнозируя вывоз в январе на уровне 2,2−2,4 млн т против 1,9 млн т в январе 2016 года.



В феврале темпы экспорта также не уйдут в отрыв от графика прошлого сезона, предполагает аналитический центр «СовЭкон». Скажется эффект высокой базы — в феврале 2016-го Россия вывезла более 3 млн т зерновых. По мнению экспертов, к концу следующего месяца экспорт будет находиться примерно на уровне сезона-2015/16, что «явно недостаточно для снятия «навеса» рекордных переходящих остатков».



Российский зерновой рынок раскачается уже в марте, ранее комментировал «Агроинвестору» президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Впрочем, по словам гендиректора «Прозерно» Владимира Петриченко, аграрии уже сейчас постепенно начинают продавать запасы. Так, по данным «СовЭкона», 26 января египетская госкомпания GASC закупила 410 тыс. т российской пшеницы, причем особенностью тендера стал заметный рост предложений, число которых увеличилось до 11 с шести-семи на двух предыдущих тендерах. Кроме того, решающим фактором заключения контракта стало снижение цен предложения, а также скидка в размере около $1/т, на которую пошло большинство поставщиков российской пшеницы. «Мы сейчас будем видеть большое предложение зерна, однако говорить о резком обвале цен пока еще преждевременно. Может быть, это будет просто снижение. Но те аграрии, кто понимает эту ситуацию, или те, кому нужны финансовые средства и необходимо срочно продать зерно, уже сейчас постепенно выходят с предложениями на рынок», — уточнил «Агроинвестору» Петриченко.



По данным Росстата, к 1 января 2017 года в сельскохозяйственных, заготовительных и перерабатывающих организациях имелось 39,13 млн т зерна, что на 13,2% больше чем на 1 января 2016 года. Запасы пшеницы превышали прошлогодний уровень на 18% (из них пригодной на продовольственные цели — на 13%), ржи — на 8%, проса — на 70%, гречихи — на 35%, ячменя — на 17%. По оценке главы Минсельхоза Александра Ткачева, экспорт в этом сельхозгоду составит 35−37 млн т против 33,9 млн т в сезоне-2015/16.

