Потребительские цены на свекловичный сахарный песок с середины августа прошлого года упали на 24%. Как свидетельствует еженедельный мониторинг Росстата, если к 15 августа 2016 года килограмм сахара-песка в рознице в среднем стоил 57,44 руб., то 24 апреля 2017-го — 43,65 руб. Год назад, 25 апреля 2016 года, цена сахарного песка составляла 53,42 руб./кг, к концу декабря она снизилась до 48,58 руб./кг и после нового года продолжила падение. За последние четыре недели сахар подешевел еще 0,35 руб./кг или 0,8%.



Цены производителей также находятся в негативном тренде. Так, цена сельхозорганизаций на сахарную свеклу в 2017 году снизилась с 2865 руб./т в январе до 2574 руб./т в марте, в то время как средняя цена в 2016 году составляла 2919 руб./т, сообщает Росстат. Цена производителей на сахар-песок, по данным Минсельхоза, в среднем по стране на 17 апреля составляла 36,9 тыс. руб./т, за неделю прибавив 0,3%, но оставаясь на 16,7% ниже уровня соответствующего периода прошлого года (44,3 тыс. руб./т). По сравнению с началом года средняя цена производителей на сахар в середине апреля была ниже на 13,2%. В минувший четверг глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что производство сахара сейчас находится на грани рентабельности. «Ситуация на сахарном рынке впервые так достаточно нестабильна, и производственники несут потери… Все это (падение цен и перепроизводство) делает на грани невыгодности производства сахара. Практически нулевая рентабельность», — отметил Ткачев (цитата по ТАСС).







«Из-за укрепления рубля сейчас наблюдается ситуация снижения рентабельности в АПК в целом, и сахарная отрасль здесь не является уникальной», — прокомментировал «Агроинвестору» председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин. Кроме того, сейчас повысился и сам порог рентабельности — из-за того, что сахарная отрасль вступила в фазу роста затрат для повышения эффективности производства. Наконец, на фоне укрепление рубля накладывается еще и мировой тренд снижения цен на сахар. Это приводит к тому, что российскому сахару все сложнее конкурировать на своих традиционных рынках, например, в Казахстане, отметил Бодин. «Это может привести к накоплению запасов, что в условиях рыночной экономики приведет к превышению предложения над спросом», — добавил он.



По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), мировые цены на сахар снижаются с октября прошлого года и к началу апреля котировки сахара-сырца уменьшилась на треть — до $355/т. После двух предыдущих сезонов дефицита оценки мирового баланса сахара в 2017/18 сельхозгоду также показывают профицит из-за того, что рост производства во многих странах превышает темп увеличения потребления. По оценке Tropical Research Services, излишек к концу текущего сельхозгода составит более 2,8 млн т. В результате слабого импортного спроса и хорошего урожая индекс цен на сахар, рассчитываемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), в течение марта упал сразу на 10,9% до 256,6 пункта, что является самым низким уровнем с мая 2016 года. Во многом падение стало результатом корректировки резкого роста цен на сахар-сырец во второй половине 2016 года, поясняла ранее «Агроинвестору» начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. Сейчас цены отыгрывают назад: средняя цена сахара-сырца на бирже в 2016 году составила 18,14 центов за фунт, а в марте 2017 года — 18,06 центов/фунт. Согласно оценке Центра экономического прогнозирования Газпромбанка, по итогам года цена составит в среднем 18 центов/фунт.



Для снятия с рынка излишков и стабилизации цен ФАС уже не первый год предлагает начать интервенции на рынке сахара. «Закупку в интервенционный фонд необходимо осуществлять в период сезонного снижения цен в сентябре-декабре, а его реализацию — в апреле-июле», — указало ведомство в своем проекте доклада о состоянии конкуренции за 2016 год. Однако Ткачев в минувший четверг исключил возможность организации сахарных интервенций. «Ограничены ресурсы. Мы будем пытаться другими механизмами поддерживать», — пояснил он, отметив, что в нынешней ситуации необходимо наращивать экспорт сахара. Производство свекловичного сахара в России в текущем сезоне составило рекордные 6,15 млн т при внутреннем потреблении около 5,6 млн т.



Посевы сахарной свеклы пока не сокращаются

Сложившаяся сейчас негативная конъюнктура может привести к уменьшению посевов сахарной свеклы в 2018 году, не исключает Бодин. «В этом году мы посеем столько же, может, даже чуть больше, чем в 2016-м», — добавил он. По прогнозу Минсельхоза, в 2017 году сахарной свеклой будет занято 1,13 млн га, что на 18 тыс. га больше, чем в 2016-м.







По информации ведомства на 28 апреля, агрокультура посеяна почти на 770 тыс. га в 19 регионах, причем некоторые из них уже перевыполнили план сева. Так, Курская область превысила плановый показатель на 9,5%, посеяв сахарную свеклу на 115 тыс. га. Краснодарский край в этом году планировал занять агрокультурой 185 тыс. га, однако уже засеял ей 199,7 тыс. га (+7,9% к плану). На 1,3% превысил плановый показатель Ставропольский край, здесь сахарной свеклой занято 38,1 тыс. га. Незначительно — на 0,6% — больше плана посеяли аграрии Ростовской области. Здесь агрокультура занимает 17,6 тыс. га.



Согласно Росстату, в 2016 году сахарную свеклу возделывали 25 регионов, валовой сбор составил рекордные 51,4 млн т. Больше всего — почти 10 млн т — произвел Краснодарский край, на втором месте с 5,8 млн т Воронежская область, в Курской области урожай составил около 5,6 млн т, в Липецкой — 5,1 млн т. Замыкает пятерку лидеров Тамбовская область, собравшая 4,5 млн т сахарной свеклы. Таким образом, на долю топ-5 пришлось 60% общего валового сбора в стране.



Пятерка лидеров по урожайности выглядит иначе. Первое место по итогам 2016 года безоговорочно занял Ставропольский край с 707,9 ц/га, следует из данных Росстата. Кубань стала второй с 555,9 ц /га. Третье место заняла Ростовская область с 546,2 ц/га, далее следуют Белгородская (532,3 ц/га) и Тульская (494 ц/га) области. Средняя урожайность по стране составила 470,4 ц/га против 387,8 ц/га в 2015 году.



По данным Минсельхоза, в 2016 календарном году заводы Краснодарского края произвели около 1,3 млн т сахара — это лучший результат в стране. Второе место заняла Воронежская область с 767,7 тыс. т, третье — Липецкая область (716,7 тыс. т). Четвертый результат по объему производства сахара показала Тамбовская область (627,2 тыс. т), пятой стала Курская область (445,6 тыс. т).

