Россия и Венесуэла договорились о начале поставок российской пшеницы в августе этого года, сообщил посол Венесуэлы в России Карлос Фариа. «Подписан первый контракт на поставку российского зерна для венесуэльского народа. Судно с первой партией прибудет в Венесуэлу в августе», — написал он в своем Twitter.



Решение об экспорте российского зерна в Венесуэлу было принято в ходе телефонного разговора лидеров России и Венесуэлы в середине мая. По их итогам венесуэльские власти сообщили, что объем поставок составит 60 тыс. т в месяц или 720 тыс. т в год. «Мы готовы и подписали все фитосанитарные и торговые соглашения, и очень скоро, начиная с этого года и далее, Россия будет каждый месяц на постоянной основе поставлять 60 тыс. т пшеницы», — приводило слова президента Венесуэлы Николаса Мадуро местное агентство AVN.



Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявлял, что Россия будет искать новые рынки сбыта для зерна. Среди направлений для наращивания поставок назывались и латиноамериканские страны, в том числе Мексика и Бразилия — традиционные рынки поставок из США. В настоящее время российское зерно уже присутствует на латиноамериканском рынке, правда, в относительно небольших объемах: по данным «Русагротранса», в сезоне-2015/16 В Мексику было экспортировано 447 тыс. т российской пшеницы, еще 120 тыс. т — в Перу и 99 тыс. т — в Никарагуа.



«Безусловно, расширение сотрудничества с Латинской Америкой по сельскохозяйственной части является перспективным для России во многих аспектах», — отметил «Агроинвестору» директор Центра аграрных исследований ИПЭИ РАНХиГС Александр Никулин. Однако, напомнил он, конкуренция там будет достаточно сильной, прежде всего со стороны США и самих латиноамериканских стран. «Поэтому насколько нам там удастся удержаться и укрепиться, это большой вопрос», — сказал Никулин. Согласно прогнозу Минсельхоза США, в текущем сельхозгоду импорт пшеницы в Мексику вырастет на 400 тыс. т до 5,2 млн т, основная часть поставок придется на США и Канаду, в Бразилию — на 1,1 млн т до 7 млн т.



Сотрудничество с Латинской Америкой считает перспективным и вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. При этом в налаживании связей здесь играет роль не только вопрос конкуренции с Северной Америкой, заметил он. «Насколько я понимаю, вопрос о поставках в Венесуэлу решался на межгосударственном уровне. Поэтому здесь уже не только экономические подходы, но и политические. К тому же мы не знаем, на каких условиях эти поставки будут осуществляться», — сказал Корбут «Агроинвестору». Он признал, что логистика в Латинскую Америку получается довольно дорогой. «Вместе с тем, в ряде случаев поставки все равно получаются экономически выгодными. Например, как работает «Содружество»: оно везет продукцию из Латинской Америки, а экспорт осуществляет встречными поставками», — добавил эксперт.



По данным «Федерального центра безопасности и качества зерна», поставки зерновых агрокультур с 1 июля 2016 года по 12 июня 2017 года составили 34,9 млн т c учетом стран Таможенного союза. Из общего объема вывоза 77% пришлось на пшеницу — 26,8 млн т, что на 8% больше аналогичного периода прошлого сезона. Кукурузы к 12 июня экспортировано 4,9 млн т (+6%), ячменя — 2,9 млн т (-32%). Список стран-импортеров российской продукции в текущем сельхозгоду включает 126 стран. Лидером является Египет, закупивший 6,7 млн т зерна и продуктов его переработки (в том числе 6,6 млн т пшеницы), второе место занимает Турция с 5,8 млн т (в том числе 2,5 млн т пшеницы и 574 тыс. т кукурузы), третье — Бангладеш с 1,9 млн т (в том числе 1,8 млн т пшеницы). Новыми рынками сбыта в текущем сезоне, по информации центра, стали 13 стран, наиболее крупные из них — Кот-д'Ивуар, закупивший 126 тыс. т зерновых, Мали (95 тыс. т) и Буркина-Фасо (40 тыс. т).

