По итогам сезона-2016/17 доля стран Ближнего Востока, которые традиционно являются основными покупателями российского зерна, в общем объеме экспорта сократится, а вывоз по азиатским направлениям — напротив увеличится более чем вдвое. Так, по оценке «Русагротранса», по итогам 10 месяцев текущего сельхозгода доля первого блока стран уменьшилась до 30% с 37% в 2015/16-м, а второго — увеличилась с 6% до 13% (1,8 млн т в 2015/16-м против 4,1 млн т в 2016/17-м). На три процента (с 25% до 28%) также расширилось присутствие Северной Африки. Всего в полном списке покупателей в этом сезоне — 105 стран.







На топ-10 стран-импортеров российского зерна за июль-май 2016/17 пришлось более 60% от общего объема экспорта. За этот период все вместе они ввезли свыше 20,3 млн т. Основным покупателем традиционно выступает Египет. В мае поставки в эту страну по-прежнему показывали высокую динамику, хотя пик продаж пришелся на апрель, когда экспортеры исполняли контракты в рамках большого числа заключенных контрактов на тендерах GASC. По итогам 11 месяцев сезона в Египет было отравлено более 6,9 млн т зерна, что на 14% больше, чем в 2015/16 сельхозгоду.



Вторую позицию несмотря на сокращение закупок более чем на четверть, сохранила за собой Турция. За июль-май она импортировала 3,07 млн т российского зерна, против 4,16 млн т годом ранее. При этом страна, хоть и находится на втором месте, минимально отстает от следующих стран-импортеров в рейтинге, что связано с эффектом вводимых ей ограничений на поставки, акцентирует директор Департамента стратегического маркетинга «Русагротранса» Игорь Павенский.



Замыкает тройку, поднявшийся с восьмого места в сезоне-2015/16, Бангладеш. Государство увеличило импорт более чем на 70% — с 1,1 млн т до 1,96 млн т. Основные поставки пришлись на пшеницу с протеином 11,5%, а также пророщенную фуражную пшеницу. Саудовская Аравия, которая была на третьей позиции в 2015/16 сельхозгоду, по итогам 11 месяцев опустилась на девятое место, сократив закупки на 54% до 1,1 млн т. На четвертой позиции по-прежнему остается Иран, ввозивший в основном кукурузу и ячмень. Хотя при этом страна сократила общий импорт почти на 27% до 1,5 млн т. На пятое с шестого места поднялся Азербайджан, увеличивший ввоз российского зерна (преимущественно пшеницы) более чем на 9% до 1,3 млн т.



На 34% — до 1,24 млн т — нарастил закупки Йемен. В 2015/16 сельхозгоду он был на девятой позиции, а теперь добрался до шестой. Седьмая в рейтинге покупателей по-прежнему Нигерия с объемами 1,2 млн т (-5%). На восьмом месте — ранее не входивший в топ-10 Ливан. Государство увеличило объемы импорта из России на 67% до 1,18 млн т по итогам июля-мая 2016/17. Замыкает десятку Южная Корея, активно импортирующая кукурузу, а всего — 856 тыс. т зерна (-10,6%).



В текущем сезоне у российского зерна появились и новые покупатели. Так, впервые его стал закупать Вьетнам, причем по итогам 11 месяцев страна уже ввезла около 770 тыс. т, что позволяет ей находится на 13 месте в рейтинге импортеров. С неплохими объемами стартовали Индия (160 тыс. т и 38 позиция в топе) и Камерун (117 тыс. т и 42 место).



По прогнозу «Русагротранса», всего в 2016/17 сельхозгоду за рубеж будет поставлено 35,2 млн т зерна, что на 3,8% больше, чем в 2015/16-м (33,9 млн т). А вместе с зернобобовыми и мукой в зерне показатель достигнет 36,4 млн т, что на 2,7% выше показателя сезона-2015/16 (35,4 млн т).

