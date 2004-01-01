Потребление мяса в 2017 году составит в среднем 75,2 кг/чел., то есть вернется к уровню 2013-го. Такой прогноз озвучил гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев в ходе годового собрания, где присутствовал корреспондент «Агроинвестора». «Последние пять лет стали рубежными, в 2013-м потребление впервые достигло дореформенного уровня», — отметил Ковалев. Для сравнения, в 2000 году среднее потребление мяса в стране составляло всего 41,5 кг/чел. В прошлом году этот показатель был на уровне 73 кг/чел.



Драйвером роста сейчас является свинина. По оценке НСС, в этом году ее потребление может достичь 25,8 кг на человека, что на 1,1 кг больше, чем в 2016-м, а за прошедшие 17 лет произошел более чем двукратный рост. «Потребление свинины росло огромными темпами, дальнейшее увеличение, вероятно, не будет превышать 1% в год, а в случае каких-то форс-мажоров, как показал опыт, может быть и снижение», — рассказал Ковалев. По данным союза, в 2013 году среднее потребление свинины достигало 26,6 кг, но в следующие два года на фоне ухудшения макроэкономической ситуации в стране и падения реальных доходов населения спрос на мясо снизился, в том числе потребление свинины упало до 23,2−23,4 кг.



Сейчас потребление не сокращается благодаря уменьшению цен на свинину. Этот фактор обеспечил позитивную динамику как в прошлом, так и в первой половине этого года. Средняя оптовая цена на живых свиней в ЦФО в прошлом году была почти на 10% ниже уровня предыдущего года, составив 111,8 руб./кг, следует из данных НСС. При этом союз отмечает сдвиг платежеспособного спроса с других видов животного белка на свинину. В частности, если раньше потребители отдавали больше предпочтения бройлеру, то в прошлом году прирост производства в секторе замедлился, в итоге цены на птицу перестали снижаться и оказались относительно высокими в сравнении со свининой.



Тем не менее, в структуре потребления мяса в этом году по-прежнему будет преобладать птица — 33,7 кг на человека, что на 1,2 кг больше, чем в 2016-м. Спрос на говядину как наиболее дорогой вид мяса продолжит падать, в этом году ее потребление составит 13,6 кг на человека — на 100 г меньше, чем год назад, по сравнению с 2013-м снижение составит почти 3 кг.



По словам старшего исследователя и эксперта по мясным категориям компании GFK Николая Москвитина, поскольку в этом году ожидается оживление макроэкономических показателей, то не исключено восстановление потребительского спроса, в том числе увеличатся продажи мясной продукции. Инфляция замедляется, что позитивно влияет на настроения покупателей, говорит он. В июне уровень инфляции составил 4,4%, что выше целевого параметра ЦБ по году (4%) — сказалось смещение на более поздний срок сезонного падения цен на плодоовощную продукцию.

