«Евродон» возобновил поставки продукции из мяса индейки в торговые сети. Как сообщил «Агроинвестору» представитель компании, к настоящему времени партнерам — розничным сетям и оптовым покупателям — отгружено более 3 тыс. т продукции. Среднесуточный объем выпуска составляет около 200 т.



Карантин с производственных площадок «Евродона», введенный из-за обнаружения птичьего гриппа в декабре 2016 года, был снят 7 июля, сообщает управление ветеринарии Ростовской области. Возобновив производство, группа в настоящее время постепенно восстанавливает поставки. «Первыми этим летом продукцию марки «Индолина» стали получать компании, занимающиеся крупной и мелкой оптовой торговлей. Теперь поставки возобновляются традиционным партнерам ГК «Евродон» — торговым сетям», — сообщает компания. В частности, отгрузки ведутся в сети «О'кей», «Лента», «Зельгроc». Поставляется как охлажденное мясо и полуфабрикаты, так и продукция глубокой переработки, доля которой в общем ассортименте по сравнению с прошлым годом выросла в 1,5 раза.



Как ожидается, по итогам 2017 года выпуск продукции из мяса индейки сохранится на уровне 2016-го, когда было произведено 74,5 тыс. т в живом весе, рассказал представитель компании. «Но о конкретных цифрах говорить пока рано», — признал он. Производство мяса утки ожидается на уровне 26−28 тыс. т. В конце прошлого года «Евродон» заявлял о планах увеличить объем производства индейки до 150 тыс. т в год, однако в январе этого года после обнаружения птичьего гриппа холдинг скорректировал динамику роста до 90 тыс. т/год. Позднее Ванеев говорил, что удастся выйти на 70 тыс. т.



Из-за карантина на «Евродоне» выпуск мяса индейки в России в этом году увеличится лишь на 5% против более чем 50% в 2016-м, ранее говорил «Агроинвестору» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. В прошлом году в стране было произведено 226 тыс. т, более четверти этого объема обеспечил «Евродон». В 2017-м, согласно прогнозу Agrifood Strategies, выпуск мяса индейки достигнет 235 тыс. т.



Иск о банкротстве

Между тем, Воронежская компания «Лига» подала иск в Арбитражный суд Ростовской области о признании холдинга «Евродон» банкротом из-за долга в 3,3 млн руб, следует из материалов суда. Заявление поступило 24 июля, дата его рассмотрения еще не назначена. В апреле Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил ходатайство «Лиги» к компании Вадима Ванеева о взыскании с нее 3,2 млн руб. основного долга и 58,8 тыс. руб. неустойки за поставку кукурузы на 8,7 млн руб. (партия предназначалась входящей в группу компании «Донстар»). Товар был принят, но «Лига» получила за него только около 5,5 млн руб., говорится в материалах дела. «Евродон» пытался оспорить это решение, однако в начале июля 19-й Арбитражный апелляционный суд оставил его в силе. Кроме того, в различных судах находится более 30 гражданских исков к «Евродону», поступивших в этом году. Например, «Содружество» хочет взыскать около 150,5 млн руб., «Коудайс МКорма» — свыше 51 млн руб., иск «Кубаньагропрод» о взыскании 2,7 млн руб. за поставку соевого масла в начале июля уже был удовлетворен.



По данным kartoteka.ru, компания «Лига» создана в 2006 году, единственным учредителем является его директор Никита Хомяков. Предприятие занимается оптовой торговлей зерном. Выручка в 2015 году составила 314,2 млн руб., чистая прибыль — 9,6 млн руб.



«Евродон» — один из первых в России проектов промышленного производства индейки, стартовавший в Ростовской области в 2003 году. С 2006 года компания поставляет на рынок мясо индейки под маркой «Индолина», в 2013 году холдинг начал выпуск мяса утки под брендом «Утолина». С 2015-го действует новый мясоперерабатывающий комбинат мощностью в 150 тыс. т мяса индейки в год. В мае 2017 года «Евродон» объявил о намерении реализовать в Тверской области несколько инвестиционных проектов по производству мяса утки, индейки и баранины.



По данным kartoteka.ru, основателю группы Вадиму Ванееву в настоящее время принадлежит 11% ООО «Евродон», по 26% ООО «Евродон-Юг» и ООО «Урсдон». По 74% акций в компаниях владеет Внешэкономбанк. Также владельцем 15% ООО «Евродон» является дирижер Валерий Гергиев. Доля Внешэкономбанка была увеличена ранее в этом году в ходе сделки по реструктуризации задолженности: ВЭБ пролонгировал сроки погашения кредитов, а также обязался выделить холдингу дополнительное финансирование в 2,6 млрд руб. Как сообщал ранее «Евродон», такое решение позволит вывести сегмент производства индейки из кризиса и позволит ему выйти на проектную мощность.

