Производство птицы на убой в сельхозорганизациях в январе-июле составило 3,51 млн т (здесь и далее — в живом весе), что на 6,8% больше аналогичного периода прошлого года. В том числе в июле предприятия выпустили 517 тыс. т мяса птицы — на 3,6% больше июля 2016-го. По данным Росстата, наибольший прирост производства с начала года продемонстрировали птицефабрики Тамбовской области, где увеличение составило 55 тыс. т или 79% к соответствующему периоду 2016-го. Белгородская область нарастила объем выпуска птицы на 30,3 тыс. т, Тульская область — на 19,9 тыс. т, Ставропольский край — на 19 тыс. т.



По итогам первых двух месяцев этого года производство птицы в сельхозорганизациях выросло на 1,6%, за четыре месяца — на 4,3%, за пять — на 5,4%. За весь 2016 год рост производства в сельхозорганизациях составил 2,4% (до 5,66 млн т), а во всех хозяйствах — на 2,1% (до 6,16 млн т). Тогда эксперты отмечали, что рынок подошел к насыщению, и прогнозировали, что в 2017 году рост будет небольшим, «в пределах статистической погрешности».



Однако эти прогнозы пока не реализованы. «В последнее время увеличивается объем производства на птицефабриках, вводятся новые мощности, которые проектировались ранее. Исходя из планов крупных предприятий и заявленных проектов по модернизации, нынешний рост еще будет продолжаться. Снижения оборотов никто не ждет», — прокомментировала «Агроинвестору» эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова. Центр экономического прогнозирования Газпромбанка ожидает, что по итогам этого года производство мяса птицы вырастет на 5%. «При этом сельхозорганизации уже выпускают 91% всего мяса птицы», — уточнила «Агроинвестору» начальник центра Дарья Снитко. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев полагает, что годовой рост производства превысит планку в 6%, обеспечив прибавку в 230−250 тыс. т. «Это произойдет главным образом за счет улучшения показателей откорма и в меньшей степени — благодаря введению в строй новых мощностей или модернизации существующих предприятий», — ранее говорил Давлеев «Агроинвестору».



При этом, по словам Кудряковой, рынок на данный момент очень насыщен. «Поэтому такой рост играет не на руку рынку, особенно для некрупных холдингов, которые сейчас находятся в тяжелой ситуации из-за снижения цен», — констатировала Кудрякова. На фоне банкротства мелких и средних птицефабрик, а также в связи с обострением ситуации по гриппу птиц у крупнейших игроков отрасли появляются возможности поглощений и захвата больших долей рынка, добавляет Давлеев. К концу года он также ожидает обострение конкурентной борьбы между «Белгранкормом» и «Черкизово», дальнейший рост ряда региональных лидеров, таких как «Челны-Бройлер», «Равис», а также восстановление производств на «Акашево» и «Уралбройлере» («Здоровая Ферма»).



По данным Минсельхоза, средние цены сельхозпроизводителей на живую птицу в июне снизились на 2% до 66,82 руб./кг. По сравнению с декабрем 2016-го цены упали на 15,2%. Потребительские цены на кур к началу августа опустились на 5,3%. В то же время поголовье птицы в сельхозорганизациях с начала года выросло на 5,1% и к концу июля составляло 461,2 млн голов.



Стагнация цен наблюдается на российском рынке мяса в целом, добавляет Дарья Снитко. «Средневзвешенная цена всех видов мяса не изменилась относительно первого полугодия 2016 года, поэтому на фоне путь небольшой, но все же положительной инфляции доступность мяса растет», — сказала она. В целом мясной рынок близок к состоянию зрелости. «Он в среднесрочной перспективе будет расти качественно и в стоимостном выражении, но темпы роста объемов потребления будут снижаться», — оценивает Снитко.



Производство скота и птицы на убой в живом весе в России за семь месяцев 2017 года, по данным Росстата, увеличилось на 4,5% к аналогичному показателю прошлого года. По итогам 2016-го производство скота и птицы во всех хозяйствах выросло на 4% до 14 млн т. В том числе мяса КРС произведено 2,8 млн т, мяса птицы — 6,2 млн т, свинины — 4,4 млн т. Согласно прогнозу Минсельхоза, в этом году производство скота и птицы на убой увеличится примерно на 3% и составит 14,4 млн т в живом весе, в первую очередь, благодаря развитию птице- и свиноводства.

