Минсельхоз обратился в правительство с просьбой отменить экспортную пошлину на зерно, об этом рассказал первый замглавы ведомства Джамбулат Хатуов, выступая на съезде Российского зернового союза (РЗС) в ходе выставки «Золотая осень». В начале сентября президент союза Аркадий Злочевский напоминал, что пошлина обнулена до 1 июля 2018 года, и что «ничего не надо делать для того, чтобы она вернулась в практику». Тогда он отмечал, что Минсельхоз направил обращение в правительство на имя вице-премьера Аркадия Дворковича «с месяц назад», но еще не получил ответ.



Дворкович на съезде РЗС заявил, что правительство не планирует вводить экспортную пошлину на пшеницу, уточнив, что это возможно только в критической ситуации. «Это самая последняя мера, которая могла бы применяться на российском зерновом рынке с учетом текущей ситуации», — сказал он (цитата по RNS). Учитывая рекордный урожай, и то, что внутренний рынок не может принять такой объем зерна, правительство считает его экспорт приоритетным направлением.



Поэтому сейчас актуальнее вопрос не ограничения, а поддержки вывоза зерна. Дворкович отметил, что постановление правительства, которое обеспечит компенсацию части затрат на перевозку зерна железнодорожным транспортом до портов из дальних регионов, находится «в высокой стадии готовности». «По нашим оценкам, это позволит дополнительно вывезти 3 млн т зерна», — цитирует чиновника ТАСС. Также Дворкович отметил, что кабмин рассматривает возможность проведения зерновых интервенций, хотя это и «недешевая мера регулирования». Вчера Джамбулат Хатуов говорил, что Минсельхоз может начать закупочные интервенции на зерновом рынке в декабре. Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев оценивал, что для стабилизации внутренних цен на зерно необходимо избавиться от излишков на уровне 3−5 млн т. Для поддержки экспорта ведомство предлагает направить 3 млрд руб. на компенсацию железнодорожных тарифов при транспортировке зерна на экспорт из регионов с большим логистическим плечом.



Экспортная пошлина на пшеницу — 15% таможенной стоимости плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро/т начала действовать в России с 1 февраля 2015 года. Это первая ограничительная мера в отношении зерна, введенная с 2010 года, когда его отгрузки за рубеж были полностью запрещены на фоне неурожая из-за засухи. В 2015-м поставки решили регулировать, потому что трейдеры активизировали экспорт: девальвация рубля привела к росту внутренних цен. В результате введения пошлины вывоз зерна уменьшился, что, однако, не очень повлияло на цены. Участники рынка тогда сетовали, что правительство просто не дало им заработать валютную выручку. По разным оценкам, из-за действия пошлины сельхозпроизводители потеряли 20−25 млрд руб.



С 15 мая 2015 года пошлину отменили, однако правительство приняло решение с сезона-2015/16 ввести новую постоянную пошлину на пшеницу: 50% от стоимости в контракте в пересчете на рубли минус 5,5 тыс. руб. /т, но не менее 50 руб./т. Эта мера, в частности, должна сдерживать рост экспорта в случае существенного ослабления рубля. Чтобы обеспечить сбалансированность внутреннего рынка и доходность агробизнеса, с 1 октября 2015-го правительство увеличило вычитаемую часть в формуле расчета пошлины с 5,5 тыс. руб./т до 6,5 тыс. руб./т, также до 10 руб./т был снижен ее минимальный размер. Несмотря на ограничения, по данным Минсельхоза, в сезоне- 2015/16 Россия экспортирована самый большой за всю историю объем зерна — 33,9 млн т, в том числе 24,6 млн т пшеницы. С 23 сентября 2016 года пошлина на последнюю была обнулена до 1 июля 2018-го.



По словам Хатуова, сейчас нулевая пошлина не влияет на активность вывоза зерна. Согласно предварительной оценке аналитического центра компании «Русагротранс», в сентябре за рубеж были отгружены рекордные 5,1 млн т, а с начала сезона к 27 сентября, по данным ФТС, объем экспорта составил 11,7 млн т, что на 24% больше, чем в аналогичный период 2016/17 маркетингового года.



2014 год был критическим для российской экономики из-за двукратного падения цен на энергоресурсы, резкого падения курса рубля и введения западных санкций, поэтому было принято решение применять пошлину, отметил Дворкович. «Конечно, подобные ситуации могут повторяться, но вероятность сочетания всех факторов крайне низка, — добавил он. — Так же низка вероятность введения количественных и таможенных ограничений на зерновом рынке. Но никогда нельзя исключать дождя, града и повышения налогов».

