Россельхознадзор разрешил поставки томатов с трех турецких предприятий, которые ранее были проинспектированы представителями ведомства. Как говорится в сообщении службы, начать импорт могут компании Özaltin, Agrobay, SÜRAL, обладающие полным циклом производства и одновременно являющиеся экспортерами.



Предприятия могут начать поставки с 1 ноября. Как сообщила РИА «Новости» помощник главы Россельхознадзора Юлия Мелано, на этой неделе могут состояться инспекции других предприятий, желающих поставлять свою продукцию в Россию. «Эксперты службы в самые сжатые сроки будут направлены в Турцию для ознакомления с условиями производства томатов на этих предприятиях», — уточнила Мелано.



После получения разрешения томаты из Турции могут появиться на прилавках магазинов к середине ноября, полагает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. «С учетом процессов получения квот и подписания необходимых контрактов, турецкая продукция должна появиться на прилавках магазинов в течение двух недель», — сказал он «Агроинвестору».



В минувшую пятницу правительство опубликовало постановление, согласно которому Россия с 1 ноября разрешает ввоз турецких томатов в пределах утвержденного Минсельхозом объема. В этот же день агроведомство опубликовало проект приказа, согласно которому из Турции разрешается ввезти не более 50 тыс. т томатов до конца 2017 года. Председатель российско-турецкой межправительственной комиссии Александр Новак заявлял, что право на ввоз томатов получат четыре турецких предприятия. Однако вице-премьер Аркадий Дворкович позднее сообщил, что Турция просит о расширении списка поставщиков.



Как заявлял глава Минсельхоза Александр Ткачев, объем в 50 тыс. т является незначительным для российского рынка. «Нам нужно 1 млн т овощей, мы без них не можем прожить, потому что у нас дефицит, мы вынуждены завозить из разных стран. Поэтому турецкий рынок — это всего лишь 5−10% может быть. На первом месте по импорту овощей — Марокко, Белоруссия, Азербайджан, Узбекистан и потом, может быть, Турция», — говорил Ткачев в интервью «России 24». Дворкович, в свою очередь, оценивал будущую долю турецких томатов в 1−2% российского рынка «с учетом поставок через другие страны, которые идут нелегальным образом». При этом, как отмечал вице-премьер 27 октября, турецкие компании обещали, что примут меры по закрытию этих нелегальных каналов. «Таким образом, наш рынок придет даже в более разумное состояние, наши производители получат определенный выигрыш», — приводит слова Дворковича пресс-служба правительства.



По мере исчерпания лимита в 50 тыс. т в конце этого года будет приниматься решение о возможности допуска дополнительных объемов турецких томатов. «Мы проведем мониторинг рынка, посмотрим, нужно ли продлевать действие этих мер и допустить дополнительные объемы», — отметил Дворкович.



В 2016 году в Россию было импортировано более 473 тыс. т томатов на сумму $494 млн, за три квартала текущего года импорт превысил 400 тыс. т и $418 млн соответственно, напоминает Востриков. «При неизменном объеме поставок доля турецких томатов составит около 9% импорта в натуральном выражении. Поэтому существенного влияния на рынок они не окажут», — уверен он. По данным Минсельхоза, к 25 октября валовой сбор тепличных томатов в России составлял 201,6 тыс. т против 146,7 тыс. т. на аналогичную дату 2016-го.



Зимой и ранней весной российский рынок томатов на 90% занят импортной продукцией, поэтому небольшие объемы турецких томатов на него существенно не повлияют, ранее говорила «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. Так, по ее словам, в период с декабря по март в России на валовое производство томатов работает буквально несколько тепличных комплексов, использующих светокультуру. «И если в этот период добавятся 50 тыс. т турецких томатов, то большой разницы не будет», — считает эксперт. В то же время период с октября по март является самым маржинальным временем для производителей тепличных овощей, отмечал партнер практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Владимир Шафоростов. «В 2017 году импорт будет больше 2016 года и не за счет Турции, а в 2018-м мы видим потенциал еще большего увеличения ввоза. К сожалению, российский производитель не успевает заместить те объемы томатов, которые выпали в 2016—2017 годах», — замечал Шафоростов.



В то же время аккредитация турецких предприятий, желающих поставлять томаты в Россию, позволит установить правила игры в области качества продукции, указывает исполнительный директор Плодоовощного союза России Михаил Глушков. Так, ранее в основном ввозились турецкие томаты низкого качества, в связи с чем из-за своей невысокой цены они действительно могли демпинговать на российском рынке. Однако с введением аккредитации турецких поставщиков проблема недобросовестной конкуренции будет решена, полагает Глушков, слова которого приводятся на сайте союза. По его словам, подобный режим аккредитации компаний-импортеров должен быть распространен и на другие страны, поставляющие в Россию плодоовощную продукцию.



Россия ввела запрет на импорт сельхозпродукции из Турции с 1 января 2016 года после того, как турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24. Позднее эмбарго на ввоз большинства турецких овощей и фруктов было снято, основным нерешенным вопросом оставались лишь томаты. Россельхознадзор со своей стороны также ограничивал поставки турецкой сельхозпродукции. Однако с 1 сентября ведомство разрешило ввоз салата-латука, салата айсберг, перца, кабачков и тыкв с девяти предприятий, а с 30 октября — баклажанов и гранатов с 27 турецких предприятий «под гарантии министерства продовольствия и животноводства Турецкой республики».

