По оперативным данным Минсельхоза, к 15 ноября рапс собран с 92% уборочных площадей, намолочено 1,6 млн т, что на 47% выше показателя на аналогичную дату 2016 года. Увеличение валового сбора зафиксировано в первую очередь за счет повышения урожайности — на 44% до 17,4 ц/га. Также небольшой вклад в рост валового сбора рапса внесло увеличение посевных площадей. Как следует из данных Росстата, они расширились на 4% до 1,02 млн га.



В результате урожай рапса в этом году ожидается рекордным, сообщил ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. «Наша оценка сейчас — 1,4−1,42 млн т в зачетном весе. Предыдущий максимум в постсоветском периоде был зафиксирован в 2014 году — 1,34 млн т, и уже понятно, что мы его превзойдем», — рассказал «Агроинвестору» Хотько.



Урожайность выросла во всех основных макрорегионах-производителях агрокультуры. Так, в Сибирском федеральном округе, на который приходится около трети общероссийских посевов рапса, с 1 га получено в среднем 17,7 ц маслосемян против 11,6 ц годом ранее. В Центральном федеральном округе, где сосредоточено чуть более четверти посевов, урожайность составляет 19,7 ц/га против 14,1 ц/га годом ранее. В Приволжском федеральном округе урожайность рапса превышает прошлогоднюю на 70% и достигает 12,8 ц/га против 7,5 ц/га на аналогичную дату 2016-го. По словам Хотько, во многом на рост урожайности повлияли результаты по озимому рапсу. «Озимого рапса было больше засеяно, плюс, он дал очень хорошую урожайность — свыше 22 ц/га на юге страны», — констатирует эксперт.



В прошлом году, согласно Росстату, урожай рапса снизился на 1% и составил 999 тыс. т. Традиционным лидером по производству агрокультуры является Центральный округ — в 2015 году здесь было получено 335 тыс. т маслосемян, в 2016-м — 299 тыс. т. Однако в последние годы ситуация стала меняться в связи с ростом производства рапса в Сибири и сокращением его сборов в центральных регионах, отмечает аналитический центр «СовЭкон». Так, в 2016 году сбор рапса в Сибири увеличился до 270 тыс. т со 183 тыс. т в 2015-м, а в ходе уборочной кампании этого года СФО даже обгоняет Центр — если в Сибири к 15 ноября собрано 484 тыс. т рапса, то в центральных регионах — 454 тыс. т.



В результате в этом сезоне Сибирь может впервые стать крупнейшим производителем рапса в стране. «Заметные изменения в географии производства рапса в России вызваны, прежде всего, изменениями, происходящими в структуре возделывания масличных в целом, которые во многом происходят в связи с изменениями в структуре спроса на маслосемена», — отмечает «СовЭкон». Так, в октябре зафиксирован резкий рост поставок рапса из Сибири на Восток. «Прежде всего, в Монголию и Китай, что в свою очередь создает условия для наращивания производства рапса в Зауралье», — отмечают аналитики центра. Как поясняет Хотько, в Монголии в этом сезоне из-за засухи серьезный неурожай, также повышается потребность в Китае, где местные фермеры сокращают посевы рапса.



В результате экспорт рапса в этом сезоне, согласно прогнозу ИКАР, составит рекордные 180−200 тыс. т. «До этого рекорд фиксировался в сезоне-2013/14, когда вывезли 174 тыс. т. В июле-октябре этого года за рубеж отгружено 76 тыс. т. Это больше, чем за весь прошлый сезон: с июля 2015 года по июнь 2016-го было экспортировано 73 тыс. т», — отметил Хотько. Согласно данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, к 7 ноября экспорт рапса в три раза превышал темп прошлого сельхозгода.

