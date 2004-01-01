Насыщение внутреннего рынка огурцами приблизилось к 100%

По данным исследовательской компании «Технологий Роста», насыщение внутреннего рынка огурцами в целом близко к 100%. Однако в разных регионах уровень сильно различается: где-то наблюдается переизбыток этой тепличной агрокультуры, а где-то еще присутствует явный дефицит. Однако стоит учитывать, что инвестор, возводя крупное производство, как правило, рассчитывает, что сбыт его продукции будет идти сразу в нескольких регионах, рассказала «Агроинвестору» гендиректор «Технологий Роста» Тамара Решетникова. «Но в какие-то регионы идут эти поставки, а в другие — нет, — говорит она. — Например, из Центра России в отдельные области Сибири или в ДФО овощей закрытого грунта отправляют очень мало, там до сих пор сохраняется реальная нехватка свежей тепличной продукции».



По словам эксперта, активный рост инвестиций в тепличное производство в этом году наблюдался в первом и в конце третьего-четвертого кварталах. Этому способствовало изменение политики по поддержке крупных агарных проектов. «Государство начало выдавать кредиты под 5%, возвращать CAPEX, и инвесторов это, безусловно, стимулировало наращивать вложения», — считает Решетникова. Еще одна тенденция этого года — укрупнение заявляемых проектов и масштабирование их сразу в нескольких областях с прицелом сбыта на региональных рынках. Если в 2014—2016 годах инвесторы преимущественно анонсировали проекты на 8−12 га, то в этом году чаще всего идет речь о теплицах от 15−20 га и более, отмечает эксперт.



Другие инвесторы планируют одновременное строительство комплексов на 10−20 га сразу в ряде регионов. Например, компания «Ренова» нацелилась сразу на четыре региона: Чувашию, Свердловскую область, Коми и Пермский край; УК «Тепличные Технологии Роста» построила теплицы в Луховицком районе Московской области, расширяется в Тюменской, скоро запустит производство в Ростовской области; «Эко-Культура» возвела теплицы на Ставрополье, теперь наращивает мощности в Ленинградской области и планирует стройки в Московской, Тульской, Воронежской и др. областях. Интересные проекты реализуются в Подмосковье: в Каширском районе увеличивает мощности «Агрокультура Групп», строительный холдинг «Виктория Эстейт» возводит сразу три комплекса — «Иванисово» по выращиванию овощей в закрытом грунте, грибной «Богородские овощи» (оба — в Ногинском районе), а также развивает тепличный комбинат «Совхоз Электростальский». «Москва — это большой рынок сбыта, и этот инвестор решил его плотно охватить», — знает Решетникова.







Так как рынок огурца насыщается все больше, с этого года инвесторы стали обращать больше внимания на производство томатов. Хотя некоторые уже работающие на рынке компании изначально были нацелены на это направление. Например, «Эко-Культура» в Ставропольском крае три четверти площадей своих комплексов отвела под выращивание светокультуры томатов, большие площади есть в теплицах «ЛипецкАгро». В чеченском тепличном комплексе «Родина» светокультурой томатов занято 20 га, «Югагрохолдинг» под городом Грозный также специализируется на их производстве, перечисляет эксперт. «Ориентация производства только на одну агрокультуру не всегда верная, особенно, если компания нацелена на местный рынок, — комментирует Решетникова. — Логичнее выращивать сразу несколько видов овощей, чтобы иметь возможность поставлять в розницу широкий ассортимент».



Правда, обращает внимание эксперт, планы инвесторов, специализирующихся на томатах, могут быть скорректированы в зависимости от того как разрешится ситуация с Турцией. Если российский рынок будет открыт для этой страны полностью (сейчас разрешены только поставки в зимний период 50 тыс. т с нескольких предприятий), то это существенно повлияет на окупаемость проектов и ценовую ситуацию. Производителям придется понижать цены. Впрочем, премиального сегмента (розовые, кистевые томаты, черри и пр.) это не коснется, так как Турция на нем не специализируется.

