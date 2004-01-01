 В 2017 году экспорт сельхозпродукции из России превысит $20,5 млрд — Агроинвестор
Добро пожаловать на "Агроинвестор 2.0". Старую версию сайта можно найти по этой ссылке. Об ошибках и пожеланиях можно сообщить здесь.
Не более 5МБ
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
59.21
eur
69.728
moex
2107.41
brent
61.49
пшеница
424.6
сахар
14.45

Рынки
В 2017 году экспорт сельхозпродукции из России превысит $20,5 млрд
Инна Ганенко
Агроинвестор
декабрь 2017
АПК вырастет не более, чем на 3%
Рост инвестиционной активности в сельском хозяйстве замедлился
Фото: КТК

По итогам 2017 года Россия поставит за рубеж рекордный объем сельхозпродукции — всего более чем на $20,5 млрд руб. (в 2016-м — $17 млрд). Таким прогнозом на XVII ежегодной конференции об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России — 2017», организованной журналом «Агроинвестор», поделился директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Экспорт, по его мнению, остается основным драйвером роста агроотрасли. В этом году, несмотря на увеличение производства во многих секторах сельского хозяйства, АПК прибавит не более 2−3%, считает эксперт.

«Это неплохой, но скромный результат, — отметил Сизов. — Особенно в сравнении с предыдущими цифрами. Например, в прошлом году отрасль показала рост почти на 5%". Среди основных причин замедления темпов — укрепившийся курс рубля, а также снижение цен вследствие рекордного урожая на основные зерновые. По оценкам «СовЭкон», больше всего зерно подешевело в Поволжье — на 30−40%. В центральных регионах страны падение составило около 20%, а на Юге — 10−15%. В то же время основными бенефициарами ситуации в текущем сезоне станут порты, элеваторы и перевозчики зерна, полагает эксперт. Это позволит им инвестировать в развитие своего бизнеса.

Рост инвестиционной активности в сельском хозяйстве в 2017 году тоже замедлился и может составить всего около 2%. Главная проблема бизнеса — стагнация спроса при стабилизации доходов потребителей. По мнению Сизова, ожидать заметного увеличения потребления продовольствия не следует. «По мировым меркам мы уже питаемся неплохо, — говорит он. — Глобальных драйверов роста спроса увидеть сложно».

Хотя объемы вывоза агропродукции выросли, доля России в мировом экспорте остается незначительной. Основной экспортный российский товар — зерно — занимает в общей торговле в мире лишь 6%. Что касается остальных продуктов, то доля нашей страны по вывозу рыбы и масла составляет менее 3%, шротов — около 2%, мяса — менее 1%. Крупнейшие мировые экспортеры по итогам 2016 года — США и Евросоюз (более $130 млрд), а также Бразилия и Китай (свыше $60 млрд). «России есть к чему стремиться», — подчеркнул Сизов.

Однако темпы прироста мировой торговли в ближайшие 10 лет будут уменьшаться, отметил эксперт. Так, прогнозу FAO, наибольший спад ожидается по свинине. Если за период 2005—2015 годов объем экспорта этого товара в мире увеличился на 41%, то в 2016—2026-х рост торговли свининой не превысит 1%. Заметно сократятся темпы по пшенице — с 68% до 10%, и мясу птицы — с 60% до 14%. В то же время, обращает внимание Сизов, по молоку и молочной продукции будут сохранятся довольно неплохие темпы — 23,5% за период 2016—2026 по сравнению с 41% в 2005—2015-х.

Статьи по теме
НКХП стал крупнейшим российским глубоководным зерновым терминалом
Экономика начинает выздоравливать? Какие макроэкономические тренды влияли на агроотрасль в 2017 году
В ноябре экспорт зерна обновил рекорд
Инвестиции в сельское хозяйство выросли на 2,4%
Больше слов, меньше денег. В 2017 году объявлено агропроектов на полтриллиона рублей
Инна Ганенко
Рекомендации
Показать еще
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией