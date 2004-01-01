В 2017 году экспорт сельхозпродукции из России превысит $20,5 млрд

По итогам 2017 года Россия поставит за рубеж рекордный объем сельхозпродукции — всего более чем на $20,5 млрд руб. (в 2016-м — $17 млрд). Таким прогнозом на XVII ежегодной конференции об инвестициях в АПК «Агрохолдинги России — 2017», организованной журналом «Агроинвестор», поделился директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. Экспорт, по его мнению, остается основным драйвером роста агроотрасли. В этом году, несмотря на увеличение производства во многих секторах сельского хозяйства, АПК прибавит не более 2−3%, считает эксперт.



«Это неплохой, но скромный результат, — отметил Сизов. — Особенно в сравнении с предыдущими цифрами. Например, в прошлом году отрасль показала рост почти на 5%". Среди основных причин замедления темпов — укрепившийся курс рубля, а также снижение цен вследствие рекордного урожая на основные зерновые. По оценкам «СовЭкон», больше всего зерно подешевело в Поволжье — на 30−40%. В центральных регионах страны падение составило около 20%, а на Юге — 10−15%. В то же время основными бенефициарами ситуации в текущем сезоне станут порты, элеваторы и перевозчики зерна, полагает эксперт. Это позволит им инвестировать в развитие своего бизнеса.



Рост инвестиционной активности в сельском хозяйстве в 2017 году тоже замедлился и может составить всего около 2%. Главная проблема бизнеса — стагнация спроса при стабилизации доходов потребителей. По мнению Сизова, ожидать заметного увеличения потребления продовольствия не следует. «По мировым меркам мы уже питаемся неплохо, — говорит он. — Глобальных драйверов роста спроса увидеть сложно».



Хотя объемы вывоза агропродукции выросли, доля России в мировом экспорте остается незначительной. Основной экспортный российский товар — зерно — занимает в общей торговле в мире лишь 6%. Что касается остальных продуктов, то доля нашей страны по вывозу рыбы и масла составляет менее 3%, шротов — около 2%, мяса — менее 1%. Крупнейшие мировые экспортеры по итогам 2016 года — США и Евросоюз (более $130 млрд), а также Бразилия и Китай (свыше $60 млрд). «России есть к чему стремиться», — подчеркнул Сизов.



Однако темпы прироста мировой торговли в ближайшие 10 лет будут уменьшаться, отметил эксперт. Так, прогнозу FAO, наибольший спад ожидается по свинине. Если за период 2005—2015 годов объем экспорта этого товара в мире увеличился на 41%, то в 2016—2026-х рост торговли свининой не превысит 1%. Заметно сократятся темпы по пшенице — с 68% до 10%, и мясу птицы — с 60% до 14%. В то же время, обращает внимание Сизов, по молоку и молочной продукции будут сохранятся довольно неплохие темпы — 23,5% за период 2016—2026 по сравнению с 41% в 2005—2015-х.

