Складывающаяся ситуация на рынке картофеля позволяет сельхозпроизводителям рассчитывать на то, что в первой половине 2018 года цены окажутся значительно выше, чем год назад, прогнозирует Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Кроме того, отечественный товар на рынке закончится на несколько недель раньше, считают эксперты.



«На протяжении всего 2017 года цены на столовый картофель были довольно благоприятными для производителей», — говорится в обзоре ИКАР. В декабре цена превышала прошлогодний показатель более чем на треть. «К Новому году средняя цена реализации картофеля в Брянской области на базисе EXW составила 11 руб./кг с НДС, в то время как годом ранее — 7,75 руб./кг, в конце декабря 2015 — 7 руб./кг», — указывают аналитики.







Согласно предварительным данным Росстата, валовой сбор картофеля в России в 2017 году достиг 29,6 млн т, что на 4,9% ниже уровня 2016-го. В то же время реальный объем может быть существенно ниже и составлять примерно 22 млн т, оценивает ИКАР. Из них на хозяйства населения приходится около 15,5 млн т, на корпоративный сектор — 6,7 млн т (в 2016-м — 6,8 млн т). Такое значительное расхождение в цифрах связано с корректировкой объемов производства в связи с полученными данными Всероссийской сельхозпереписи, показавшей, что в 2016 году посевы картофеля в ЛПХ были на 36% меньше данных Росстата. В то же время озвученные Росстатом предварительные итоги уборочной кампании 2017 года не учитывают выводы сельхозпереписи.







Рекордный урожай 2015 года и высокий в 2016-м привели к снижению цен на картофель. Так, если в 2014 году средняя цена сельхозпроизводителей, по данным Росстата, составила 12,9 руб./кг, а в 2015-м — 13,2 руб./кг, то в 2016-м — 10,2 руб./кг. В октябре 2017-го аграрии продавали картофель в среднем по 9,4 руб./кг против 9,2 руб./кг в 2016-м и 10,1 руб./кг в 2015-м, однако в ноябре цены, в отличие от прошлого года, стали расти, за месяц увеличившись на 10%. По итогам 11 месяцев прошлого года цены сельхозпроизводителей в среднем составили 11,7 руб./кг против 10,2 руб./кг за аналогичный период 2016-го.



Нынешнее повышение цен на картофель связано со снижением как валового сбора, так и качества клубней, пояснял «Агроинвестору» исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Из-за низкой экономики отрасли в прошлом году в товарном секторе посевы агрокультуры снизились на 47 тыс. га, а затяжная весна и продолжительные осадки в начале лета привели к отставанию посевных работ и увеличению уровня заболеваний. В результате к концу года цены на картофель в оптовом звене оказались на 15−20% выше аналогичного уровня 2016-го. «И я не думаю, что цена уже будет снижаться до конца сезона», — говорил Красильников, отмечая, что «это хорошо для сельхозпроизводителей, зачастую находившихся на грани рентабельности в последние сезоны из-за перепроизводства».



По данным ИКАР, в 2017 году импорт столового картофеля составил около 530 тыс. т. Как и в прошлые годы, основная масса продукции была ввезена из Египта, на него пришлось примерно 60% поставок. В сезоне-2017/18 В Россию будет импортировано порядка 550−650 тыс. т клубней, прогнозируют эксперты.



«Борщевой набор»

Цены на овощи «борщевого набора», напротив, во второй половине сезоне-2017/18 существенно не вырастут, прогнозирует ИКАР. В последние месяцы производители белокочанной капусты, моркови и репчатого лука говорят об избытке продукции, отмечают аналитики. Согласно предварительным данным Росстата, в 2017 году сбор овощей открытого грунта в товарном секторе составил 5,9 млн т, что на 23% больше среднегодового уровня за последние пять лет. В результате не исключено, что в 2018-м производители пересмотрят структуру производства в сторону уменьшения доли низкорентабельной продукции. «Уже сейчас многие фермеры говорят о том, что в сезоне-2018/19 планируют снизить посевные площади под овощами», — указано в обзоре.



При этом во время уборочной кампании сбор овощей в сельхозорганизациях и КФХ отставал от прошлогоднего темпа. Так, к 1 декабря, согласно оперативным данным Минсельхоза, овощей в товарном секторе было собрано на 333 тыс. т или на 8% меньше, чем к аналогичной дате прошлого года, а в целом они были убраны лишь с 86% площадей. В результате в декабре Центробанк даже высказывал опасения по поводу возможного «сезонного сокращения предложения» дешевой отечественной овощной продукции.



Однако по итогам уборки, согласно предварительной оценке Росстата, в открытом грунте было получено 16,3 млн т, что на 0,3% больше 2016-го. Из них 10,4 млн т собрано в хозяйствах населения, 3,4 млн т — в сельхозорганизациях и 2,6 млн т — в КФХ.

