Холдинг «Солнечные продукты» (входит в группу «Букет» бизнесмена Владислава Бурова), один из топ-3 крупнейших российских переработчиков подсолнечника, впервые в своей истории поставит подсолнечное масло в Сирию. Как говорится в сообщении компании, объем отгруженной продукции составил 6 тыс. т сырого подсолнечного масла наливом. «Партия груза, произведенного на предприятиях холдинга в Балакове (Саратовская область) и Армавире (Краснодарский край), будет поставлена до конца января морским транспортом через порт в Ейске», — уточняется в сообщении.



По словам гендиректора холдинга Олега Подгорного, этот рынок очень интересен для компании. «Мы будем и далее прорабатывать экспортные возможности по поставкам масла в страны Ближнего Востока», — пообещал Подгорный. В нынешнем сезоне «Солнечные продукты» экспортировали подсолнечное масло уже в 11 стран, включая Ирак, Иран и Турцию.



Партия сырого подсолнечного масла «Солнечных продуктов» станет первой, поставленной на сирийский рынок напрямую из России, прокомментировал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько. «Этот рынок является весьма перспективным. Сирия, как и соседние с ней страны, традиционно закупала рафинированное масло у Турции, которая, в свою очередь, импортировала сырое масло из России. Сейчас мы выходим с сырым маслом на рынки ближневосточных стран напрямую», — отметил Хотько. По его словам, Сирия импортирует около 100 тыс. т масла в год. «С таким объемом закупки эта страна может войти в топ-5 крупнейших российских покупателей», — оценивает эксперт. Кроме Сирии сейчас активно развивается экспорт в Ирак, Тунис, Ливан, Иран, Алжир, добавил он.



Согласно прогнозу ИКАР, в сезоне-2017/18 Россия сможет экспортировать 1,9−1,92 млн т подсолнечного масла — на 12% меньше, чем в сезоне-2016/17. В период с сентября по ноябрь на первое место по закупкам вышел Египет, нарастивший импорт российского масла до 107 тыс. т. Турция, сократившая объемы поставок на 44%, опустилась на второе место (93 тыс. т). На третье место вышел Иран, который обеспечил 10% всего российского экспорта. В целом по итогам первых трех месяцев сезона вывоз масла достиг 565 тыс. т, что более чем на 25% выше показателя аналогичного прошлогоднего периода.



По итогам 2017 календарного года морские порты на 90% нарастили объемы экспортных отгрузок подсолнечного масла, до 1,5 млн т, следует из данных мониторинга «АПК-Информ». Основными экспортными направлениям отгрузок подсолнечного масла была Турция (487 тыс. т). Лидерами по объемам отгрузок растительных масел и шротов стали порты Ростова-на-Дону (931 тыс. т) и Калининграда (929 тыс. т). На третьем месте — порт Новороссийск, отгрузивший 456 тыс. т продукции. «Однако уже с первого квартала 2018 года по мере снижения загрузки заводов сырьем будут падать и темпы экспортных поставок», — прогнозирует ИКАР. В целом производство подсолнечного масла в сезоне-2017/18 сократится на 8% до 4,2−4,3 млн т.



В конце декабря Росстат подвел предварительные итоги уборочной кампании, согласно которым урожай подсолнечника в 2017 году снизился на 12,6% до 9,6 млн т. В то же время эксперты ожидают, что итоговые данные по валовому сбору будут существенно выше этого объема. Так, аналитический центр «СовЭкон» в середине декабря оценивал сбор подсолнечника в 2017 году на уровне 10,3 млн т, Минсельхоз США в своем январском обзоре сохранил прогноз на уровне 10,5 млн т без учета Крыма, ИКАР ожидает 10,3−10,5 млн т. Уборка подсолнечника шла в регионах весь декабрь и продолжилась в январе. Так, как сообщает пресс-служба администрации Чувашии, в регионе комбайны вышли на уборку подсолнечника уже в первые морозные дни января, при этом качество собранных семян не хуже осеннего обмолота.

