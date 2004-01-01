Правила маркировки молочной продукции ужесточаются

Совет Евразийской экономической комиссии внес предложенные Минсельхозом России изменения в технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Разработанные агроведомством поправки ужесточают требования к маркировке молокосодержащих продуктов и уточняют их классификацию. Это позволит потребителям различать продукцию с добавлением заменителей молочного жира и без них, отмечает министерство. Новые правила вступят в силу с 16 июля 2018 года.



В частности, теперь производители молокосодержащей продукции будут обязаны размещать на лицевой стороне упаковки надпись «Содержит растительные масла» в отдельном поле, выделенном контрастным цветом. Жестких требований к оформлению и цветовой гамме этикетки и упаковки нет, однако размер шрифта должен быть не менее 3 мм. Если упаковка не позволяет использовать такой шрифт, то он должен быть максимально возможного размера. Из наименования таких продуктов также должно быть понятно, что они содержат заменители молочного жира. Например, на упаковке может быть написано «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны» или «молокосодержащий крем с заменителем молочного жира, произведенный по технологии творога», говорится в документе.



Также обновленный техрегламент вводит запрет на использование молочных терминов и понятий в фирменных наименованиях при маркировке молокосодержащих продуктов. Продукцию, в составе которой есть немолочные жиры, нельзя будет называть «сырной» или «сыроподобной», а также использовать определения типа «сметанка», «маслице», «творожок» и т. п. , которые могут ввести потребителя в заблуждение. То есть, например, сырные продукты теперь будут называть молокосодержащими продуктами с заменителем молочного жира, произведенными по технологии сыра. Кроме того, теперь производители должны расшифровывать, какие именно заменители молочного жира они используют.



Действующие правила маркировки достаточно четко разводят молочные и молокосодержащие продукты, поэтому те корректировки техрегламента, которые начнут действовать с 16 июля, лишь уточняют существующую практику, а также меняют названия продукции, пояснил «Агроинвестору» исполнительный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. «Сейчас в техрегламенте четко сформулировано, какие продукты не могут называться молочными, что информация о наличии в продукции заменителей молочного жира должна размещаться на лицевой стороне упаковки и быть довольно крупного размера, кроме того, эта информация должна быть в описании состава продукта, — рассказал он. — Уровень квалификации потребителей в последние годы серьезно вырос: люди стали читать состав и в большинстве своем понимают, что покупают». В целом молокосодержащей продукции с растительными жирами на рынке не так много, уточнил Белов. Например, на долю сырных продуктов приходится около 20% от общего потребления сыров и сырных продуктов, по сливочному маслу и спредам показатель чуть выше.



При этом изменение техрегламента не решит проблему рынка — наличие фальсификата, считает эксперт. Сейчас недобросовестные производители не указывают в составе продукции наличие заменителей молочного жира, и новые правила маркировки товаров не заставят их это делать. «Они как не писали, так и не будут это писать, и неважно, каким шрифтом или цветом это нужно будет делать, согласно техрегламенту», — говорит эксперт. По его словам, единственный способ борьбы с фальсификатом — штрафы. Причем они должны быть такими, чтобы при повторном выявлении нарушений бизнес, использующий такую практику, просто не мог дальше существовать. «Все остальное не работает», — отмечает Белов.



По расчетам «Союзмолоко», в прошлом году доля фальсификата на рынке молочных продуктов колебалась на уровне 5−6%. В некоторых категориях, таких как сыры и сливочное масло, показатель был несколько выше, в сегменте кисломолочной продукции — ниже, поскольку там экономически нецелесообразно заменять молочные жиры растительными. «В целом динамика позитивная, доля фальсификата снижается: например, в 2015 году она составляла около 9−11%", — приводит данные Белов, добавляя, что статистика союза в целом соответствует данным выборочных проверок Роспотребнадзора.

