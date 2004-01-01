Экспорт сладостей из России в 2017 году приблизился к $1 млрд

По данным Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР), экспортные поставки кондитерских изделий российского производства в 2017 году выросли на 5,9% по сравнению с 2016-м и составили 430,4 тыс. т на сумму $982 млн. Несмотря на увеличение вывоза побить исторический рекорд 2013 года, когда за рубеж было отправлено сладостей на $1,18 млрд, не удалось.



В натуральном выражении больше всего на внешние рынки было продано мучных кондитерских изделий — 199 тыс. т на $341 млн. Однако самым значимым по стоимости стал сегмент шоколадных сладостей. Объем их вывоза в прошлом году составил 179,1 тыс. т (+16,1%) на сумму $531,3 млн. Сегмент сахаристых кондитерских изделий показал отрицательную динамику: за 2017-й их экспорт снизился на 10,4% до 52,2 тыс. т по сравнению с показателем 2016 года. Высокую динамику экспортных продаж определили несколько факторов: увеличение активности российских производителей и экспортеров, а также относительно слабый рубль, так как на внешние рынки продавались преимущественно дешевые виды кондитерских изделий, акцентируют аналитики ЦИКР.







Многие годы основными покупателями сладостей российского производства остаются страны ближнего зарубежья: в первую очередь это Казахстан, Белоруссия, Азербайджан и государства Центральной Азии. С 2016-го российские компании активно осваивают и новые направления, из которых наиболее высокие результаты показали китайский и монгольский рынки. В прошлом году Китай вновь был вторым по величине покупателем российских шоколадных кондитерских изделий, но снизил позиции в Топ-5 основных покупателей мучных сладостей с третьего места на четвертое. В 2017-м на страну приходилось 12,5% из общих поставок российского шоколада на экспорт и 6,7% — мучных кондитерских изделий.



Россия экспортирует сладости и в другие страны. Наиболее широкая география поставок у шоколадных изделий. По информации ЦИКР, всего около 70 направлений: от стран ближнего зарубежья до Сингапура, Новой Зеландии и Чили. Шоколад не только занимает половину экспорта по стоимости. На продаваемые за пределы страны шоколадные кондитерские изделия приходится около четверти от всего объема производства этого вида сладостей в России. Российские шоколад и конфеты привлекают все большее количество потребителей в мире благодаря оптимальному соотношению цены и качества, а также расширению ассортиментного предложения. «Шоколадные кондитерские изделия российского производства оказались в 2017 году наиболее продаваемым видом сладостей на экспорт, — говорит исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка Елизавета Никитина. — При сохранении текущего состояния российской экономики, мировых цен на основное сырье, а также ожидаемом увеличении потребления шоколада в мире, наступивший 2018 год может оказаться для российских производителей шоколада не менее удачным, чем предыдущий».



Основными регионами экспортерами кондитерских изделий в России остаются Московская область и Москва, Кемеровская, Белгородская, Курская области.

