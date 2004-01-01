Импорт шоколада и конфет вырос в 1,5 раза

По оценке Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР), импортные поставки шоколада и шоколадных кондитерских изделий в Россию за девять месяцев 2017 года выросли на 44% по отношению к аналогичному периоду 2016-го до 43,9 тыс. т на сумму $240,4 млн. Всего ввоз кондитерских изделий всех видов за этот же период увеличился на 27% до 163,8 тыс. т на сумму $523,5 млн. При этом сегмент шоколадных кондитерских изделий — самый крупный в стоимостном отношении по сравнению с другими (мучными и сахаристыми).



До 2015 года крупнейшим поставщиком кондитерских изделий в Россию являлась Украина, но после введения ограничений на поставки из этой страны, главную роль стали играть кондитерские товары высоких ценовых сегментов из стран Евросоюза и Швейцарии. На поставки оттуда приходится около 60% ввозимых сладостей. Кроме того, поставщиками кондитерских изделий в Россию являются Белоруссия и Казахстан, на эти страны сейчас приходится около 30%.







Германия — остается главным поставщиком шоколадных кондитерских изделий в Россию на протяжении последних трех лет, отмечают эксперты ЦИКР. За период с января по сентябрь 2017 года доля шоколадной продукции, ввезенной из этой страны составила 27,7% от общего объема поставок шоколада и шоколадных кондитерских изделий. Также крупными поставщиками этих продуктов являются Польша, Италия, Франция, Бельгия, Швейцария, страны Балтии, Нидерланды.



Импортные шоколадные кондитерские изделия играют наиболее важную роль в «сладком» меню российских потребителей по сравнению с другими ввозимыми видами сладостей. Если в целом на импортные кондитерские изделия сейчас приходится 6−7% от общего объема их потребления в России, то доля отдельно импортных шоколадных изделий в потреблении за первые три квартала выросла до 12% с 9% за аналогичный период предыдущего года. Сегмент шоколадных кондитерских изделий восстанавливает свои позиции на российском рынке наиболее быстрыми темпами после драматического сокращения, произошедшего в 2015—2016 годы. По данным ЦИКР, только в течение 2015-го из-за резкого падения курса рубля импортные кондитерские товары значительно подорожали, а поставки всех видов импортных сладостей в течение года сократились почти в два раза. Кроме того, более 50% поставляемых в Россию кондитерских изделий приходилось на высокие ценовые сегменты и потребители, переходящие к экономной модели трат, отказывались от них в первую очередь. Ситуацию усугубляло еще и то, что себестоимость производства шоколада и шоколадных кондитерских изделий в мире была на достаточно высоких уровнях из-за сохранявшихся крайне высоких цен на какао-бобы и их производные.



В 2017 году ситуация складывалась более благоприятно как для производимых в России шоколадных изделий, так и для импортируемых. В течение этого года благодаря коррекции курса рубля, существенному снижению цен на какао-сырье как в мире, так и в России, а также сокращению себестоимости производства розничные цены на шоколад и шоколадные кондитерские изделия практически перестали расти, а в отдельных случаях отмечается их снижение (на некоторые виды шоколадных конфет). Это в свою очередь положительно отразилось на их потреблении, которое стало резко восстанавливаться уже во второй половине года и сейчас составляет 4,9 кг на человека в год. «В России не только восстанавливается потребление шоколадных кондитерских изделий, но и растет спрос на более дорогие их виды и бренды, что совпадает и с общемировым трендом, — говорит исполнительный директор ЦИКР Елизавета Никитина. — В этой связи в нашей стране восстановление потребления импортных шоколадных кондитерских изделий происходит опережающими темпами, поскольку они более чем наполовину принадлежат к высоким ценовым сегментам».



Основными покупателями импортных кондитерских изделий в России традиционно являются наиболее платежеспособные регионы: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, часть регионов Урала и Сибири. Вместе они формируют более 50% всех закупок кондитерских изделий из-за границы.

