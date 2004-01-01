По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), российское производство крахмальной патоки, глюкозо-фруктозных и других сиропов по итогам 2017 года может установить абсолютный рекорд и вплотную подойти к уровню 0,5 млн т. Так, по данным Росстат, за январь-май производство в данной группе сиропов уже превысило 268 тыс. т, в том числе крахмальной патоки — 202 тыс. т (+7% к уровню предыдущего года).



Основные потребители этой продукции — производители различных безалкогольных и алкогольных напитков (в том числе соки, йогурты, коктейли, пиво и пр.), мороженого, кондитерских изделий (кроме шоколада), а также хлебобулочные предприятия. То есть те производства, где сахар нужен в жидком виде или присутствуют процессы брожения. «Эти продукты постепенно вытесняют сахар в индустриальном потреблении, — отмечает ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. — Везде, где позволяет рецептура и нет ограничений по вкусовым предпочтениям потребителей и технологических нюансов, большинство пищевых производств постепенно заменили сахар на патоку и сиропы».



Их выпуск осуществляют крахмалопаточные заводы из крахмала, производимого в основном из кукурузы, а в последние годы также из пшеницы (в советские годы использовался также картофель). До недавнего времени этот рынок по многим видам продукции в целом был мало конкурентным, однако в последние годы активно вводятся новые предприятия. В следствие чего лидер рынка и в прошлом монополист — «Каргилл» — стал терять свою долю. Помимо предприятия компании в городе Ефремов Тульской области, сейчас крупнейшими производителями являются завод «Амилко» в Ростовской области и два предприятия «Астон» — «Ибердькрахмалпатока» в Рязанской области и КПЗ «Новлянский» во Владимирской.



Рост объемов потребления патоки и сиропов Иванов объясняет тем, что их использование в производстве пищевой продукции технологичнее и обходится дешевле. Однако существуют свои нюансы по логистике, качеству и пр. Например, есть особенности при автоперевозках жидкостей с учетом новых ограничений нагрузки на ось, а парк авто- и ж/д-цистерн не достаточен, также не хватает и емкостей для хранения. Непросто поддерживать температурный режим по транспортировке и хранении (и у производителя, и у потребителя). К небольшим производителям патоки и сиропов часто возникают вопросы по качеству и его стабильности, в том числе к уровню санитарии.



Тем не менее низкие относительно мировых внутренние цены на пшеницу и кукурузу и продолжающийся рост индустриального потребления в группе сахаров и сиропов формируют долгосрочную инвестиционную привлекательность крахмалопаточной отрасли России, считает эксперт. Особенно в производстве сиропов и патоки в регионах приближенных к индустриальным центрам потребления.

