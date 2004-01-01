Запущено льготное кредитование на сельхозтехнику

В России со 2 марта вступили в силу правила предоставления субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Как сообщает Минпромторг, льготные условия кредитования действуют в рамках постановления правительства № 163, подписанного 17 февраля.



Согласно условиям программы, конечному потребителю могут быть предоставлены кредиты на покупку специализированной техники, в том числе сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной, по ставке не более 5% годовых. Действие программы льготного кредитования распространяется на кредиты, выданные в рублях с 1 января по 1 декабря 2018 года на срок не более пяти лет. При этом техника должна быть новой и выпущенной в обращение на территории России не ранее года, предшествовавшего году ее продажи. В федеральном бюджете на этот год на субсидирование таких кредитов предусмотрено 2 млрд руб. По подсчетам Минпромторга, программа позволит реализовать не менее 4 тыс. т единиц спецтехники.



Эта мера подержки ранее хорошо себя зарекомендовала в автомобильной промышленности, сказал «Агроинвестору» представитель ассоциации «Росспецмаш». Ассоциация считает, что льготное кредитование позволит увеличить спрос на технику, дополнительно загрузить мощности заводов, ускорить темпы модернизации парка специализированных машин и организовать дополнительные рабочие места. Представитель «Росспецмаша» отметил, что объем финансирования для первого года реализации программы достаточный.



Как заявлял замдиректора «Росспецмаша» Денис Максимкин на Всероссийском совещании инженерно-технических служб АПК 1 февраля, высокие коммерческие ставки банков негативно влияют на спрос на продукцию предприятий сельхозмашиностроения, ее производство и экспорт за рубеж. Так, в странах, где сосредоточены основные мировые производители сельхозмашин, ключевые ставки центральных банков в разы ниже, чем в России: в США — до 1,5%, в Канаде — 1,25%, в Еврозоне — 0%, в Японии — минус 0,1%, в Швеции — минус 0,5%. При этом в России эффективная ставка по кредиту на приобретение отечественной техники в 2,8 раза выше, чем по кредиту на покупку иностранной техники, сетовал Максимкин.



Сейчас на покупку отечественной сельхозтехники уже предусмотрены субсидии по постановлению № 1432, предусматривающему скидку для аграриев в размере 15−20%. На эти цели в 2018 году выделено 10 млрд руб., первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов ранее заявлял, что при подготовке поправок в федеральный бюджет эта сумма может быть увеличена до 15 млрд руб. В прошлом году на субсидии производителям сельхозтехники было выделено 15,7 млрд руб. По результатам совещания в правительстве 7 февраля премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минсельхозу обеспечить сохранение объемов господдержки не ниже уровня 2017 года, в том числе по субсидиям сельхозмашиностроителям.







По данным Минпромторга, производство сельскохозяйственной техники в России в 2017 году выросло на 21% до 107 млрд руб. Экспорт составил около 8 млрд руб., увеличившись на 14% к уровню 2016-го. Как сообщает Минсельхоз, в количественном выражении закупки зерноуборочных комбайнов выросли на 0,4% до 6,2 тыс. единиц, продажи тракторов снизились на 2% до 11 тыс., кормоуборочных комбайнов — на 3% до 694 единиц. К 27 февраля в наличии у сельхозпроизводителей было 450,8 тыс. тракторов, что на 0,8% меньше показателя 2017-го, 132,6 тыс. плугов (на 1,1% меньше), 209,1 тыс. сеялок (на 1,9% меньше) и 174,7 тыс. культиваторов (снижение на 0,7%). Как ранее заявлял директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Петр Чекмарев, для формирования оптимального парка техники в стране с учетом выбытия старых машин нужно ежегодно покупать 56 тыс. тракторов на сумму в 330 млрд руб., 16 тыс. зерноуборочных комбайнов общей стоимостью около 135 млрд руб. и 2,4 тыс. кормоуборочных комбайнов на 10 млрд руб.

