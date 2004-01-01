В ближайшие два года рост кондитерской отрасли замедлится

Российская кондитерская отрасль последние два года демонстрирует рост производства. После падения объемов выпуска сладостей в 2015 году, положительная динамика была восстановлена в 2016-м и 2017-м. По итогам прошлого года в стране произведено 3,67 млн т различных кондитерских изделий, что почти на 4% больше, чем годом ранее. Это «достаточно значимый» объем рынка, отметил президент российской Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Сергей Носенко на VII совместной московской конференции Международной организации по сахару и Евразийской сахарной ассоциации «Рынок сахара стран СНГ 2018». «Агроинвестор» стал генеральным интернет-партнером мероприятия.



По словам эксперта, сектор развивается стабильно, без резких ценовых, емкостных и структурных колебаний. Такая ситуация наблюдается на протяжении всего развития рынка после кризиса 1990-х годов.







В последние годы динамично увеличивается экспорт кондитерских изделий. Отчасти этот тренд задан сокращением импорта в 2015 и 2016 годах. При этом вывоз сладостей растет с 2014-го: если тогда за рубеж было поставлено 398 тыс. т кондитерской продукции, то в 2017-м — почти 456 тыс. т. Доля отрасли в общем экспорте агропродовольственной продукции в денежном выражении составляет около 5,7%, подсчитывает Носенко. «Сладости занимают четвертое место в структуре всего вывоза товаров АПК», — обращает внимание эксперт. По его данным, в 2017 году стоимостной объем поставок кондитерских изделий за рубеж составил около $1,2 млрд. Суммарный же рынок стран ЕАЭС в натуральном выражении оценивается в 4 млн т. Причем в других странах-членах союза объемы импорта превышают экспорт, подчеркивает Носенко. Россия — единственная, кто вывозит сладостей больше, чем ввозит.







Как отметил эксперт, кондитерская отрасль является одним из крупнейших промышленных потребителей сахара в стране. В отдельных категориях сладкой продукции доля сахара доходит до 40−45%. «Кондитеры используют в производстве и другую агропродукцию — молоко, жиры, муку и прочее, — говорит Носенко. — Уже внутри нашей отрасли получается, что эти продукты проходят еще более глубокою переработку». По оценке АСКОНД, сектор потребляет около 1,5 млн т промышленного производства сахара в год.



Несмотря на снижение платежеспособности населения, падения спроса на сладости в последние два года не наблюдается. Кроме того, растут продажи премиум- и высокого ценового сегментов, рассказывает Сергей Носенко. Так, почти 67% конфет продаются в коробках по высоким ценам. «А вы говорите «денег нет» — все это лирика, — считает эксперт. — Если покупатель идет покупать конфеты в подарок, он всегда выбирает дорогую продукцию, а не ширпотреб». Около половины от общего потребления россиянами сладких продуктов составляют мучные изделия, добавляет он.







В целом рынок кондитерских изделий в России близок к насыщению, полагает Носенко. Поэтому в ближайшей перспективе темпы роста отрасли замедлятся. В 2018 и 2019 годах производство сладостей в стране будет прибавлять не более чем по 2−3% в год.

