За первые пять месяцев крупяного сезона-2017/18 Россия нарастила экспорт гречихи почти в шесть раз, следует из данных ФТС. С сентября 2017 года по январь 2018-го из страны вывезено 30,1 тыс. т агрокультуры против 5,2 тыс. т в аналогичный период годом ранее. К концу января поставки превысили и весь сезон-2016/17, в течение которого за рубеж было отгружено 23,9 тыс. т.



В том числе в декабре экспорт гречихи составил 7,9 тыс. т — максимальный месячный показатель, начиная с декабря 2015 года. В январе вывоз снизился до 4,3 тыс. т. Крупнейшими покупателями в нынешнем сезоне являются Литва, на которую приходится треть всех отгрузок, Украина (23%), а также Япония (12%). Кроме того, в январе 1 тыс. т гречихи была поставлена в Китай, что стало первой крупной партией с весны 2016 года. В прошлом году Россельхознадзор в ходе работы по продвижению экспорта российской продукции на мировой рынок подписал с Китаем протоколы по экспорту российских зерновых, в том числе гречихи. Как заявляло ведомство, протоколы, которые должны «послужить началу полномасштабных поставок», вступили в силу с 1 ноября.



По итогам 2017 календарного года Россия стала мировым лидером в экспорте гречихи, обойдя США, сообщала пресс-служба Российского экспортного центра. По данным ФТС, за 12 месяцев вывоз увеличился в 2,6 раза до 45,1 тыс. т, став рекордным годовым показателем. «Традиционно мировым лидером здесь был Китай, обеспечивавший более половины мирового экспорта за счет крупных поставок в Японию. Однако в 2010-е годы его позиции ослабли в связи с активизацией экспорта США и России, а также ряда других стран», — говорил глава группы РЭЦ Петр Фрадков в конце 2017-го. По оценке центра, США и Китай в 2017 году экспортировали в пределах 25−30 тыс. т гречихи.



Однако для стабилизации российского рынка объем экспорта по-прежнему слишком мал. В отличие от других зерновых гречиха не является крупной экспортной агрокультурой, прокомментировал «Агроинвестору» вице-президент Союза зернопереработчиков Алтайского края Валерий Гачман. «Когда мы говорим о перспективах Китая, то нужно понимать, что эта страна сама является крупнейшим производителем гречихи, хотя и в прошлом году мы ее обогнали. Китай полностью обеспечивает себя и к тому же обладает более выгодными климатическими условиями по сравнению с тем же Алтайским краем», — сказал он. Кроме того, Китай сейчас является главным экспортером гречихи в Японию. «Можем ли мы найти себе сегмент на этом рынке? В определенной степени, наверное, да. Также российская гречиха идет в виде крупы в страны Средней Азии», — добавил Гачман.



В 2017 году урожай гречихи в России составил 1,5 млн т, обновив рекорд предыдущего года. По данным Росстата, площадь посевов агрокультуры в прошлом году достигла почти 1,7 млн га — на 40% выше показателя предыдущего года и на 60% превысило 1,06 млн га, которые прогнозировал Минсельхоз. Посевы увеличились во всех федеральных округах. Так, в Сибири площади выросли на 42%, в том числе в Алтайском крае, традиционном лидере в производстве гречихи, агрокультура заняла рекордные 750 тыс. га против 563 тыс. га в 2016-м.



По оценке экспертов, потребление гречихи внутри страны примерно вдвое ниже собранного урожая и составляет 750 тыс. т. В результате такого перепроизводства цены сельхозпроизводителей на агрокультуру в течение 2017 года снизилась в три раза. Согласно материалам Росстата, к декабрю гречиха подешевела до минимума с октября 2014-го. К концу года цена реализации в сельхозорганизациях в среднем составила 8,2 тыс. руб./т против 24,6 тыс. руб./т в декабре 2016-го. В 2018-м, согласно плану Минсельхоза, посевы гречихи должны снизиться до 1,4 млн га. Однако, как говорила ранее «Агроинвестору» заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова, для стабилизации рынка площади необходимо сократить до 1 млн га или менее.

