«Бугульминский комбинат хлебопродуктов № 1» (БКХП № 1), крупнейший производитель гречки в Татарстане, в ближайшее время начнет выпускать продукцию в розничной упаковке под собственной торговой маркой. Компания вложила около 25 млн руб. в фасовочно-упаковочную линию и сейчас строит цех для ее установки, рассказал «Агроинвестору» технический директор предприятия Александр Лапшанов.



«Будем выпускать крупу в мелкой фасовке — гречку по 900 г, геркулес по 500 г, уже зарегистрировали бренд «Варвара Кашеварова», — уточнил он. — С другими игроками в секторе будем конкурировать ценой и качеством: мы производим гречку по старинной технологии, обрабатываем методом пропаривания, что позволяет сохранить все микроэлементы. Сейчас наша крупа востребована на рынке и конкурентоспособна».



Мощность завода -150 т крупы в сутки, за две недели июля предприятие выпустило 1 тыс. т гречки и 1,2 тыс. т геркулеса. За год БКХП № 1 производит свыше 25 тыс. т продукции и перерабатывает почти 75% собираемой в Татарстане гречихи. По гречке доля предприятия на рынке Приволжья оценивается в 20%, по России — около 5%. Примерно 30% продукции комбинат отправляет на экспорт в Беларусь, Казахстан, Грузию, Армению и Азербайджан.



В крупной фасовке крупа БКХП № 1 поставляется по всей России и переупаковывается под марками других компаний. «Мы убедили владельцев предприятия, что нужно выходить в розницу со своим брендом, чтобы продукция из Бугульмы была узнаваемой. Это очень серьезный шаг», — отметил глава Бугульминского района Татарстана Линар Закиров.



Кроме переработки БКХП № 1 занимается растениеводством. В этом году около 7 тыс. га занято примерно пополам гречихой и овсом. «Весна подвела, но надеемся, что урожай будет, — говорит Лапшанов, пока не оценивая перспективы сбора. — Все будет зависеть от погоды. Сейчас гречиха начинает цвести — первые посевы уже цветут, последние начинают зацветать. По сравнению с прошлым годом идет задержка примерно на три недели, убирать начнем не раньше сентября».



В этом году план сева гречихи в России перевыполнен более чем на 30%, вместо чуть более 1 млн га агрокультурой, по данным Минсельхоза, заняли почти 1,4 млн га. Ранее на этой неделе президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщил, что это спровоцирует существенное падение цен на гречку — осенью крупа может подешеветь на 20 руб./кг. Это негативно скажется на рентабельности производителей. Согласно Росстату, средняя потребительская цена на гречку в июне составила 70,62 руб./кг, снизившись с начала года примерно на 14 руб./кг.



Однако Лапшанов считает, что большого риска затоваривания и существенного падения цен все же нет. В прошлом году аграрии получили хороший урожай (рекордные 1,2 млн т), но ценовая ситуация была достаточно стабильной, поясняет он, добавляя, что пока погода не гарантирует увеличение сборов гречихи.



«Бугульминский комбинат хлебопродуктов № 1» основан в 1914 году и является старейшим предприятием Бугульмы. Кроме гречневой крупы и овсяных хлопьев «Геркулес», завод также выпускает комбикорма для скота и птицы. По данным kartoteka.ru, выручка компании в 2015 году составила 880 млн руб., прибыль — 22 млн руб.

