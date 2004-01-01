Аграрии Алтайского края в 2017 году перестарались и засеяли гречихой намного большие площади, чем необходимо для региона и страны, признал министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев. По его словам, несмотря на ураганные ветры, урожайность агрокультуры будет неплохой. «Мы говорили, что пора прекращать увеличивать площади, и за два года в России мы достигли максимума. Не надо рубить сук, на котором мы сидим. Тем не менее, срубили и более чем на 170 тыс. га увеличили площадь гречихи», — приводит слова Чеботаева агентство «Амител».



В результате закупочная цена на гречиху в крае активно снижается. «Цена только за последнюю неделю упала и составляет от 12,5 до 15 руб./кг. Перестарались мы. Надо же, чтобы кто-то ее еще и кушал. Я думаю, тот рубеж в 600 тыс. га достаточен для Алтайского края и страны. 12 рублей — не совсем правильная цена», — сказал министр, призвав аграриев постепенно сокращать площади и «заниматься правильными культурами».



В среднем по стране, согласно данным Росстата, цена на гречиху, реализуемую сельхозорганизациями, в июле составляла 14,2 руб./кг, за месяц снизившись на 4%, а с начала года — на 45%. По сравнению с июлем 2016-го гречиха подешевела в 2,6 раза. Тем не менее, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цена, несмотря на снижение, все еще остается довольно высокой: еще несколько лет назад она формировалась на уровне 6−9 руб./кг.



Посевные площади под гречихой в 2017 году в стране выросли более чем на 40% до 1,69 млн га. Это почти на 60% больше прогнозируемых Минсельхозом на этот год 1,06 млн га и является самым высоким показателем с 1994 года. Увеличение более чем на 20% произошло во всех без исключения федеральных округах. В Сибирском федеральном округе посевы выросли на 42%, в Приволжском — на 33%, Уральском — на 46%, Южном — на 23%, Центральном — на 47%, Северо-Западном — на 59%, в Северо-Кавказском — на 65%. В Алтайском крае, традиционном лидере производства гречихи в стране, агрокультура занимает рекордные 750 тыс. га против 560 тыс. га в 2016-м.



В результате увеличения площадей валовой сбор гречихи в этом году может стать рекордным. По прогнозу Российского зернового союза, ее урожай может составить 1,5 млн т, аналитическая компания «ПроЗерно» ожидает 1,7 млн т. В прошлом году было собрано 1,2 млн т гречихи. По словам Чеботаева, рентабельность агрокультуры приближалась к 100%. «Два последних сезона была хорошая конъюнктура, в результате в этом году засеяли на 300 тыс. га больше. Однако страна потребляет в год около 500 тыс. т гречки, для которых нужно примерно 700 тыс. т гречихи в качестве сырья. Куда мы денем 1,5 млн т гречихи, никому неизвестно», — говорил ранее «Агроинвестору» президент РЗС Аркадий Злочевский.



«В настоящее время уборочная кампания только началась, в том числе в Татарстане, Воронежской области, однако данных о ее ходе пока нет. Но уже понятно, что урожай будет довольно высоким — состояние посевов неплохое как в Алтайском крае, так и Центральном Черноземье, и Поволжье», — прокомментировала «Агроинвестору» заместитель гендиректора ИКАР Ирина Глазунова.



Один из крупнейших в Поволжье производителей гречневой крупы, «Бугульминский комбинат хлебопродуктов № 1» в этом году впервые засеял гречихой более 10 тыс. га. Такие масштабы позволят комбинату собрать свыше 13 тыс. т сырья с показателем урожайности 13 ц/га, что составляет 30% от прогнозируемого объема переработки. В производственном сезоне 2017 года предприятие планирует выпустить более 37 тыс. т гречневой крупы, к 2020 году этот объем планируется увеличить до 40 тыс. т. При этом около 20% от общего объема продаж предприятие планирует отправить на экспорт в страны ближнего зарубежья. «Для достижения намеченных целей мы уже со следующего года начнем увеличивать площадь посевов гречихи. В 2018 году они увеличатся на 5 тыс. га и достигнут 15 тыс. га», — сказал глава Бугульминского района Татарстана Линар Закиров.



По данным Росстата, к 1 августа запасы гречихи в заготовительных и перерабатывающих организациях в 2,1 раза превышали аналогичный показатель прошлого года. Сбор нового урожая гречихи в Алтайском крае начнется в сентябре.

