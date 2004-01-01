 Массовая фальсификация молока не подтвердилась — Агроинвестор
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Рынки
Массовая фальсификация молока не подтвердилась
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
май 2018
Цена на сырое молоко опустилась ниже 22 рублей
Немолочные жиры обнаружены в восьми пробах питьевого молока из 90
Фото: А. Гордеев

Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Роскачество завершили проверку молочной продукции в рознице. Как сообщил Роспотребнадзор, исследование показало, что фальсификация немолочными жирами не превышает 8%. «Таким образом, информация о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не подтверждается», — констатировало ведомство.

Проверка проводилась в феврале-марте по поручению правительства. В ходе нее были исследованы творог жирностью 9%, питьевое молоко 3,2%, сливочное масло 72,5% около 250 федеральных и региональных брендов. В результате фальсификация немолочными жирами была обнаружена в восьми пробах молока из 90 отобранных и в шести из 73 пробах творога, сообщает Роспотребнадзор. «Необходимо отметить, что в ходе исследований не выявлено ни одной пробы молочной продукции, не соответствующей требованиям по наличию патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонелл или листерий. Содержание токсичных элементов: свинца, кадмия, ртути, мышьяка, железа и меди (в масле сливочном), пестицидов, микотоксинов и меламина ни в одном образце не превысило нормируемых техническими регламентами значений», — отмечается в сообщении службы.

В то же время исследование все же показало несоответствие всем обязательным требованиям 20% образцов молока, 35% сливочного масла и 60% творога. Как уточняет Роспотребнадзор, несоответствия по творогу в первую очередь касаются микробиологических показателей, что говорит о нарушении требований к условиям транспортировки и хранения. В марте вице-премьер Аркадий Дворкович отмечал, что молочная продукция является безопасной, однако исследования показывают высокий процент некачественных товаров. «Была продукция, в которой не декларировались полностью потребительские свойства, наличие тех или иных веществ. Например, было написано «сыр», а на самом деле это сырный продукт. Были продукты непонятно из какой страны. Написано «Белоруссия», а на самом деле они из Польши», — рассказывал вице-премьер.

Проведенная проверка позволила развеять мифы о масштабных фальсификациях молока жирами немолочного происхождения, отметил «Агроинвестору» исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов. «В последние годы молочному сектору в публичной плоскости был нанесен серьезный ущерб из-за противоречивых и бездоказательных заявлений об объемах фальсификата», — сказал он. В то же время, по его словам, исследование, ставшее первым совместным опытом Россельхознадзора и Роспотребнадзора при участии Роскачества, позволило выявить проблемные вопросы с точки зрения качества и безопасности, а также нормативного регулирования молочной отрасли. «Мы видим недостатки системы молочного регулирования и несовершенство стандартов, устанавливающих критерии фальсификации. Есть ряд вопросов относительно достоверности методов контроля и нормирования показателей, которые необходимо прояснить и доработать. Явно требует доработки метод определения сухого молока в питьевом, результаты по этому параметру не могут быть репрезентативными», — пояснил Белов. По мнению «Союзмолоко», молочной отрасли нужны новые стандарты, которые должны быть научно обоснованными и учитывать современный уровень технологий производства молочной продукции.

С оценкой фальсификата со стороны надзорных ведомств согласен и Молочный союз России. «Именно о такой доле фальсификата сейчас пока еще приходится говорить — 8−10%, а никак не о 60−70%, которыми любят часто «пугать потребителя» отдельные средства массовой информации», — сказала «Агроинвестору» руководитель группы стандартизации Молочного союза Лариса Абдуллаева. При этом она выразила сомнение в итогах исследования по творогу. «Истинный процент нарушения меньше — тоже не более 15−20%, а никак не 60%. Испытательные лаборатории не всегда правильно применяют микробиологические методы исследований, не учитывают особенности того, что кисломолочный продукт (а творог к ним относится) богат молочнокислыми бактериями, которые весьма чувствительны к температурным режимам, применяемым при анализе, и правильный подсчет которых весьма сложен. В итоге, иногда получаются неправильные результаты исследований», — указала Абдуллаева.

Присутствие на рынке большого количества фальсификата ранее называлось одной из причин аномального снижения цен на сырое молоко, начавшегося зимой. По данным Минсельхоза, к 10 мая средневзвешенная цена сельхозпроизводителей на молоко-сырье опустилась ниже 22 руб./кг. За минувшую неделю молоко подешевело на 0,27 руб./кг, а с конца декабря 2017-го — на 2,8 руб./кг. В том числе в Татарстане сырое молоко в этом году снизилось в цене на 21,4%, в Алтайском крае — на 20,9%, в Новосибирской и Ульяновской областях — на 19,7%. Цена большинства регионов находится в диапазоне от 17,77 руб./кг (Чувашия) до 35,16 руб./кг (Приморский край).

Как сообщал министр сельского хозяйства Александр Ткачев 10 апреля на итоговой коллегии Минсельхоза, в 2017 году российские производители молока «реально ощутили» недобросовестную конкуренцию на рынке. Так, в прошлом году в Россию было ввезено более 150 тыс. т «сыроподобной продукции», которая произведена из растительных жиров и молочной сыворотки. «Если пересчитать эти объемы на молоко, то получится почти 1,5 млн т сырого молока, которое не было закуплено у наших отечественных производителей», — говорил Ткачев. Для борьбы с такой недобросовестной конкуренцией Минсельхоз предложил включить «сыроподобную продукцию» в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю, запретить использование сухого молока при производстве сыра, а также растительных жиров — при выпуске всей молочной продукции. Кроме того, ведомство предложило ужесточить ответственность за несоблюдение технических регламентов. С 1 июля должны вступить в силу электронная ветсертификации и маркировка молочной продукции, которая, как рассчитывает Минсельхоз, позволит проследить путь молока «от фермы до прилавка».

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