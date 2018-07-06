Минсельхоз хочет повысить НДС на молокосодержащую продукцию

Минсельхоз предлагает отменить льготную ставку НДС в 10% на молокосодержащие продукты с заменителями молочного жира. Ведомство обсуждает вопрос ее увеличения до базовых 18%, сообщает РБК. Если будет принят закон о повышении НДС до 20%, то ставка для этой категории товаров вырастет в два раза. По информации издания, инициатива принадлежит департаменту пищевой и перерабатывающей промышленности агроведомства. По мнению чиновников, повышение НДС позволит снизить долю продукции с заменителями молочного жира и будет мотивировать потребление 100%-ной молочной продукции. Однако решение пока не принято, вопрос будет прорабатываться дальше, пишет РБК. Минсельхоз на запрос «Агроинвестора» не ответил.



Согласно ст. 164 Налогового кодекса России, льготная ставка НДС в 10% распространяется на большинство продуктов питания, в том числе на овощи, крупы, молоко и молокопродукты, хлеб, мясо, рыбу (за исключением деликатесов), яйца, сахар, зерно и продукты его переработки. Конкретный перечень продуктов устанавливается постановлением правительства, за его разработку отвечает Минсельхоз.



К молокосодержащей относится продукция, в которой кроме молока и продуктов его переработки есть немолочные компоненты. Ими разрешено заменять до 50% молочного жира. Чаще всего для этого используются растительные жиры, в частности пальмовое масло. По данным Росстата, в прошлом году в стране было выпущено 269 тыс. т сливочного масла и 41 тыс. т сливочно-растительных спредов и смесей. Объем производства сыров составил 461,6 тыс. т, сырных продуктов — почти 182 тыс. т.



В целом молокосодержащей продукции с растительными жирами на рынке не так много, говорил ранее «Агроинвестору» исполнительный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Например, на долю сырных продуктов приходится около 20% от общего потребления сыров и сырных продуктов, по сливочному маслу и спредам показатель чуть выше. Категория молокосодержащих продуктов выросла за последние годы на фоне снижения доходов населения: структура потребления изменилась в пользу выбора более дешевых товаров, отмечал он. По словам гендиректора Petrova Five Consulting Марины Петровой, из-за снижающейся покупательской способности населения производители натуральной молочной продукции могут диверсифицировать свой ассортимент, включая в него более доступные продукты с заменителями молочного жира.



При повышении НДС на продукцию с заменителями молочного жира с 10% до 20% цена на нее чисто арифметически увеличивается на 9%, подсчитал руководитель проектов практики АПК «НЭО Центра» Максим Никиточкин. Однако в реальности уровень изменения цены будет зависеть от конкретного производителя и продукта: если маржинальность продукта превышает 20%, то производитель может поднять цену, например, только на 5% — за счет собственной маржи, но в надежде сохранить объемы продаж, прокомментировал он «Агроинвестору».



«Продукция с заменителями молочного жира относится к низкому ценовому сегменту, поэтому характеризуется высокой эластичностью по цене. Так что ожидаемое повышение цен составит 5−10%, — говорит Никиточкин. — Такое удорожание вряд ли приведет к значимому снижению уровня потребления молочных продуктов: из-за ожидаемого всеобщего повышения НДС с 18% до 20% вырастут в цене многие категории продовольствия, и увеличение стоимости продукции с заменителями молочного жира на 5−10% будет не так остро воспринято населением, как могло бы быть».



При этом эксперты и участники рынка не раз отмечали, что проблема отрасли не в том, что на рынке есть продукция с заменителями молочного жира, а в наличии фальсификата — то есть, когда она выдается за 100% молочную. Это вводит потребителей в заблуждение и создает недобросовестную конкуренцию. В марте бывший тогда вице-премьером Аркадий Дворкович отмечал, что молочная продукция является безопасной, однако исследования показывают высокий процент некачественных товаров. «Была продукция, в которой не декларировались полностью потребительские свойства, наличие тех или иных веществ. Например, было написано «сыр», а на самом деле это сырный продукт. Были продукты непонятно из какой страны. Написано «Белоруссия», а на самом деле они из Польши», — рассказывал Дворкович.



В феврале-марте Роспотребнадзор, Россельхознадзор и Роскачество по поручению правительства проводили масштабную проверку молочной продукции в рознице. Исследование показало, что фальсификация немолочными жирами не превышает 8%. Информация о массовой фальсификации молочной продукции растительными жирами не подтвердилась, констатировал Роспотребнадзор.



Для борьбы с недобросовестной конкуренцией Минсельхоз предлагал включить сыроподобную продукцию в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю, запретить использование сухого молока при производстве сыра, а также растительных жиров — при выпуске всей молочной продукции. Кроме того, ведомство предлагало ужесточить ответственность за несоблюдение технических регламентов и повысить штрафы за фальсификат. Также ведомство рассчитывало, что проследить путь молока «от фермы до прилавка» позволит электронная ветеринарная сертификация. Система начала работать с 1 июля, однако в последний момент готовая молочная продукция была исключена из списка товаров, которые подлежат сертификации. Также с 16 июля начнут действовать новые правила маркировки молочной продукции. В частности, теперь производители молокосодержащей продукции будут обязаны размещать на лицевой стороне упаковки надпись «Содержит растительные масла» в отдельном поле, выделенном контрастным цветом. Также обновленный техрегламент ТС вводит запрет на использование молочных терминов и понятий в фирменных наименованиях при маркировке молокосодержащих продуктов. Продукцию, в составе которой есть немолочные жиры, нельзя будет называть «сырной» или «сыроподобной», а также использовать определения типа «сметанка», «маслице», «творожок» и т. п. , которые могут ввести потребителя в заблуждение.



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