Россия вновь стала нетто-импортером сахара

Россия с мая 2018 года вернула себе статус нетто-импортера белого сахара на фоне сокращения его экспорта. Как рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов, экспортные отгрузки падают с февраля. «А поток импорта достаточно стабилен — из Белоруссии и в Калининградскую область, в то время как экспорт сильно зависит от конъюнктуры рынка. С февраля вывоз стал падать, однако до апреля он все же был выше импорта», — рассказал Иванов.

В течение сезона-2017/18 Россия увеличила продажи за рубеж свекловичного сахара на 50% и к концу июля, согласно оценке ИКАР, он составит 491 тыс. т против 327 тыс. т в предыдущем сельхозгоду. Однако к концу сезона внешние поставки практически сошли на нет. Так, в июне по железной дороге было экспортировано лишь 16,7 тыс. т сахара, в то время как в декабре 2017 года объемы достигали 89,5 тыс. т, в январе 2018-го — 96,7 тыс. т. «С ноября растут внутренние российские цены на сахар, при этом в мире цены на сахар снижаются с октября 2016 года. В результате российские производители вновь стали неконкурентоспособными по сравнению с производителями других стран, особенно Украины, цены которой порой ниже российских более чем на $100/т. Также по-прежнему остаются серьезные вопросы к качеству, упаковке и логистике российской продукции», — пояснил Иванов.

Несмотря на то, что России за последние годы разными видами транспорта удалось освоить рынки сахара более 27 стран, на ряд традиционных рынков в сезоне-2017/18 поставки не начинались. «С февраля прекратились отгрузки в Азербайджан, сильно «просели» Таджикистан, Монголия, Туркмения. В отличие от предыдущих сезонов, в этом нет поставок в Афганистан и Китай», — перечислил Иванов. К марту из 11 стран — традиционных получателей российской продукции по железной дороге — осталось лишь три активных импортера: Казахстан, Киргизия и Узбекистан. При этом основная часть продаж (более 90% в мае-июне) приходится на Казахстан. «Морские поставки предыдущих сезонов в Сирию, Египет, Шри-Ланку, Иорданию не получили продолжения. И перспективы морского экспорта по-прежнему туманны», — добавил эксперт.

Производство свекловичного сахара в России в завершающемся сезоне составит рекордные 6,65 млн т с учетом переработки сиропа и мелассы весной и летом 2018-го. В следующем сезоне, по оценке ИКАР, выпуск составит 6−6,3 млн т. Согласно оперативным данным Минсельхоза, сахарная свекла к 22 июня была посеяна на 1,14 млн га, что на 3,8% больше показателя 2017 года, все регионы отстали на одну-три недели в сроках сева из-за погодных условий. По информации Союзроссахара, к 11 июля в среднем по стране масса корня сахарной свеклы была меньше пошлогодней и составляла 133 г против 149 г в 2017-м (190 г в 2016-м). Масса ботвы еще значительней отстает от показателей предыдущего сезона и оценивается в 166 г против 272 га в 2017-м (282 г в 2016-м).

В то же время ИКАР отмечает, что ничего критичного ни в одном регионе нет. «В большинстве регионов Центрального Черноземья, обеспечивающего 63% отечественного производства сахарной свеклы, и вес корня, и его прирост хорошие и даже выше прошлогодних аналогичных показателей. Есть проблемы в регионах Юга, Волга-Урала, а также Алтая, связанные с поздним севом и непогодой. Поздний сев был во всех регионах, но при этом в Центральном Черноземье в целом он не привел к отставанию в росте», — рассказал Иванов. Он отметил, что даже при засухе на Юге и корень, и ботва сейчас продолжают расти, пусть и темпами ниже прошлогодних. «При этом низкий вес корня, вероятно, частично будет компенсирован более высокой дигестией. В засушливые годы она обычно высокая», — добавил эксперт.

Таким образом, с учетом сохраняющегося импорта в следующем сезоне Россия вновь должна будет экспортировать 500 тыс. т сахара, в противном случае грядущий сезон вновь станет депрессивным для отрасли. Рекордное производство в последние два сезона при ограниченных возможностях экспорта, низкой мировой цене и укреплении рубля обрушило цены на свекловичный сахар. Как говорится в годовом отчете «Русагро», внутренние цены в 2017 году сократились на 27% — с 30,7 до 22,5 руб./кг. После пиковых значений июля 2017 года — 38 руб./кг — падение составило 41%. Средняя цена по году упала на 23% — до 28 руб./кг, а за сезон на 28% — до 23,3 руб./кг.

При этом, по оценке «Русагро», с точки зрения объемов российские поставки на экспорт имеют потенциал увеличения до 0,9 млн т. «Однако рост экспортных операций сдерживается низкой ценой мирового рынка, находящейся близко к уровню себестоимости. В связи с этим привлекательными рынками сбыта являются Казахстан и Узбекистан, где возможна премия к цене в размере $60 за тонну относительно мировой цены. Однако по Узбекистану существуют риски закрытия вновь открывшегося рынка — государство может ограничить импорт из-за двух крупных простаивающих сырцовых заводов. Полноразмерный экспорт в Казахстан, чей потенциал оценивается в 450 тыс. т сахара, ограничивается флуктуациями цены на российском рынке», — констатируется в отчете «Русагро».