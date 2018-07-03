Потребление сладостей сохраняется на рекордном уровне

В прошлом году потребление сладостей в России выросло до рекордных 24,5 кг на человека. В первом квартале 2018-го в пересчете на год потребление сохранилось на таком же уровне, при этом доля шоколада увеличилась с 5 кг до 5,1 кг, оценил Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР). В категориях сахаристых и мучных кондитерских изделий с короткими сроками хранения (в основном пирожные и торты) спрос, наоборот, уменьшился.



Также ЦИКР обращает внимание, что потребители переходят на более дорогие виды кондитерских изделий: в первом квартале продажи сладостей всех видов были на уровне 248,3 млрд руб. что на 4,3% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Поскольку розничные цены хотя и незначительно — примерно на 0,1% — но снизились, это говорит об увеличении расходов за счет выбора более дорогой продукции, делает вывод ЦИКР.



Эти тренды соответствуют и динамике производства: быстрее всего растет производство шоколада и шоколадных изделий — до 12%. За январь-май 2018 года было выпущено 234 тыс. т продукции. Производство мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения увеличилось на 5,1% до 612 тыс. т. А вот в сегменте сахаристых изделий наблюдается стагнация: объемы их выпуска почти не изменились и были на уровне 510 тыс. т. Производство тортов и пирожных уменьшилось на 1,1% до 145 тыс. т.



В целом за первые пять месяцев этого года производство кондитерских изделий в России прибавило 6,1% до 1,5 млн т. Это самая высокая динамика с начала кризиса в 2015 году, прежде показатель прироста составлял около 3%. Такой результат эксперты связывают как с повышением потребления, так и поставок кондитерских изделий за рубеж.



По словам исполнительного директора ЦИКР Елизаветы Никитиной, в конце 2017 — начале 2018 года для российского кондитерского рынка складывалась весьма хорошая конъюнктура: цены на основное сырье держались на минимальных значениях, а потребление сладостей в стране росло. «Вероятнее всего, что в дальнейшем более старые форматы сладостей будут продолжать терять аудиторию, и перераспределение спроса в категориях продолжится», — считает она. При этом с февраля-марта 2018-го началось повышение цен на многие виды сырья, используемого в кондитерской промышленности. Это значит, что начавшаяся в прошлом году коррекция розничных цен на сладости может остановиться, и они могут снова начать увеличиваться.







Со второй половины 2017-го цены на многие виды сладостей стали снижаться после того, как в 2015—2016 годы кондитерские изделия дорожали на 20−40%. Уменьшение цен в том числе способствует росту экспорта: за первый квартал поставки за рубеж увеличились на 16,4% до 104,3 тыс. т. В стоимостном выражении экспорт составил $238,4 млн. Как и на внутреннем рынке, зарубежные покупатели отдают предпочтение шоколадным изделиям. В стоимостном выражении на них пришлось 54% от общего объема отгрузок, в январе-марте было экспортировано 44,1 тыс. т продукции, что на 26,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года.



По итогам января-апреля 2018-го экспорт шоколада и другой продукции с какао составил 60,1 тыс. т на $171 млн, годом ранее в этот период поставки были заметно меньше — 47,8 тыс. т на $145 млн, следует из данных ФТС. Продажи за рубеж кондитерских изделий из сахара за первые четыре месяца тоже выросли — до 22 тыс. т на $49,7 млн против 20,8 тыс. т на $45,7 млн в 2017-м. Крупнейшими покупателями российской продукции в обеих категориях являются Казахстан и Белоруссия. По шоколадным изделиям на них в сумме приходится свыше 29% поставок в денежном выражении, по сахарным — более 40%. Третьим покупателем шоколада по итогам января-апреля стал Китай с долей 11,6%. По импорту изделий из сахара на третьей строчке Польша (8% поставок).



Как ранее писал «Агроинвестор», в 2017 году экспорт сладостей из России увеличился на 5,9% и составил 430,4 тыс. т на $982 млн. Основная доля в поставках принадлежит шоколаду и другим продуктам с какао: в стоимостном выражении ($541 млн) в прошлом году этот сегмент занял седьмую строчку в общем объеме российского агроэкспорта.

