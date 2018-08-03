Импорт пальмового масла в Россию вырос на 27%

Индонезия готова наращивать поставки пальмового масла в Россию, об этом на бизнес-форуме Россия-Индонезия заявил посол этого государства Вахид Суприяди. «Россия нуждается в пальмовом масле, и мы готовы ей в этом помочь», — сказал он. Страна является крупнейшим импортером данного продукта на российский рынок. По итогам января-мая 2018 года, согласно статистике ФТС, на нее пришлось почти 83% от общего ввоза пальмового масла общей стоимостью $206 млн.



По словам одного из членов Совета по пальмовому маслу, продукт не только не вредит здоровью, но и содержит чрезвычайно полезные для организма вещества. В свою очередь Джоко Суприйоно из Ассоциации индустрии растительных масел Индонезии отметил, что на пальмовых плантациях в Индонезии не используют пестициды. Кроме того, он высказал надежду, что Россия скоро нарастит покупки этого продукта. В качестве примера он назвал Индию, которая покупает в Индонезии больше 7 млн т пальмового масла, в то время как Россия — около 600 тыс. т в год.







Пальмовое масло играет важную роль в экономическом развитии Индонезии, поскольку оно оказывает непосредственное влияние на благосостояние людей. Правительство страны планирует обеспечивать и поддерживать экономические, социальные и экологические выгоды развития масличных пальм с помощью принятия различных стратегий и положений. Индонезия должна создать баланс между экономическим развитием и охраной окружающей среды, отметил Вахид Суприяди. В 2017 году поставки индонезийского пальмового масла в Россию достигли $551 млн, что на 7,6% больше, чем годом ранее.



В России пальмовое масло используют в качестве одного из компонентов многих кондитерских, мучных, молочных и прочих продуктов. Недобросовестные производители подменяют ими молочные жиры при производстве сыров, масла и творога.



По данным ФТС, поставки пальмового масла в Россию за январь-май текущего года выросли на 27% по сравнению с показателем за пять месяцев в 2017-м. Общий импорт за этот период составил 412 тыс. т и 325 тыс. т соответственно или $309 млн и $269 млн в стоимостном выражении. По итогам этого года объем импорта этого продукта может превысить 1 млн т, что станет рекордным показателем. Кроме Индонезии пальмовое масло в Россию также поставляют Малайзия (14% импорта по итогам пяти месяцев 2018 года) и Нидерланды (5,5%).

