Минсельхоз обсудил с экспортерами объемы вывоза зерна

Минсельхоз провел в пятницу встречу с экспортерами зерна, на которой обсуждалась возможность ограничения поставок в этом сезоне, сообщили «Интерфакс» и Reuters со ссылкой на источники на зерновом рынке. «В Минсельхозе заявили, что в настоящее время просьбы об этом ведомство получает из различных регионов, — сказал один из источников «Интерфакса». — Чиновники заявили, что будут думать над решением».



Как уточнил «Агроинвестору» один из участников совещания, основной темой встречи были возможные объемы отгрузок в этом сезоне. «Разговор шел о текущей ситуации, министерство попросило экспортеров представить свои планы экспорта на этот зерновой год», — сообщил он. При этом, по его данным, напрямую вопрос о возможных ограничениях не затрагивался, однако он «витал в воздухе». Через две недели состоится повторное совещание, к которому аграрное ведомство проанализирует представленные данные, и не исключено, что по итогам анализа будет принято какое-то решение.



Агентство Reuters со ссылкой на трейдеров, в свою очередь, сообщает, что министерство планирует ограничить объемы экспорта при превышении объема в 30 млн т по просьбе регионов, производящих мясную продукцию. Однако окончательного решения о том, какие именно ограничительные меры могут быть введены, пока не принято. Экспортеры предполагают, что Минсельхоз может вернуться к экспортной пошлине на пшеницу и вернет ее, когда вывоз достигнет 30 млн т. В качестве другого варианта не исключены квоты на отгрузки, рассказал «Агроинвестору» представитель зернового рынка.



Однако Минсельхоз заявил, что «никаких ограничительных мер по экспорту не обсуждается». «В ходе встречи обсуждались рабочие вопросы об объемах экспорта», — приводит Reuters слова представителя ведомства. При этом министерство отмечает, что, согласно его прогнозу в этом сельхозгоду экспорт пшеницы составит 35 млн т. А в целом поставки зерна оцениваются в 40−45 млн т (ранее ведомство говорило о 44−45 млн т) против 52,4 млн т в сезоне-2017/18. «На совещании экспортеры предварительно представили планы по закупке и реализации зерна до конца 2018 года и на весь маркетинговый год (2018/19). В дальнейшем информация будет направляться в Минсельхоз России еженедельно», — говорится в сообщении министерства.



Вывозная таможенная пошлина на пшеницу вводилась с февраля 2015 года для стабилизации ситуации на зерновом рынке после девальвации рубля. Ее формула неоднократно пересматривалась, а 23 сентября 2016 года пошлина была обнулена. В июне 2018-го правительство продлило действие нулевой пошлины на год. Как отмечал в апреле тогдашний вице-премьер Аркадий Дворкович, правительство не готово отменять пошлину совсем, чтобы оставить этот инструмент «для форс-мажорных ситуаций».



Однако, по мнению Национальной ассоциации экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП), пошлина в случае ее возвращения только ухудшит ситуацию на внутреннем рынке. «От пошлин пострадает в первую очередь сельхозпроизводитель, который не получит справедливую цену для себя. Он заработает за зерно меньше ровно на размер пошлины», — прокомментировал «Агроинвестору» президент НАЭСП Сергей Балан. По мнению ассоциации, самый действенный механизм — это саморегулирование рынка. Также общепринятой мерой являются интервенции. «А в случае глобальной засухи и тотального неурожая — это эмбарго», — добавил Балан. Кроме того, заметил он, подобного рода вопросы должны решаться всеми участниками рынка. «Мы считаем, что такие совещания необходимо проводить не только с экспортерами, но и с потребителями зерна — производителями мяса, комбикормщиками, мукомолами, хлебопеками и т. д. Только тогда можно найти консенсус и выработать общие подходы», — уверен президент НАЭСП.



Пошлина в свое время не оказала никакого позитивного влияния на ситуацию на внутреннем рынке, ранее говорил «Агроинвестору» вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Ее сохранение даже в нулевом варианте негативно воспринимается рынком и неблагоприятно сказывается на инвестициях в отрасль. «А при поставленной задаче по активному наращиванию агроэкспорта эта пошлина вообще является неким абсурдом», — замечал Корбут.



Согласно прогнозу экспертов, вывоз пшеницы в сезоне-2018/19 превысит 30 млн т, а всего зерна — 40 млн т. Так, аналитический центр «Русагротранса» оценивает отгрузки зерна на уровне 42 млн т, из которых 33 млн т придется на пшеницу. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ожидает, что экспорт достигнет 39,7 млн т, в том числе 32 млн т пшеницы, аналитическая компания «ПроЗерно» — 46−47 млн т, в том числе 37 млн т пшеницы.



Пока же экспорт зерновых агрокультур идет рекордными темпами. В июле были вывезены максимальные для этого месяца 4,7 млн т зерна. С 1 июля по 15 августа, по данным Минсельхоза, экспортировано 6,8 млн т зерновых без учета стран ЕАЭС, что на 46% выше, чем за аналогичный период прошлого сезона (4,6 млн т). Отгрузки пшеницы с начала сезона составили 5,5 млн т — в 1,8 раза больше, чем годом ранее (3,2 млн т). По данным Росстата, наличие зерна в России в сельскохозяйственных, перерабатывающих и заготовительных предприятиях на 1 августа составило 39,05 млн т, что на 7,2 млн т превышает прошлогодний показатель. Однако это временное превышение, связанное прежде всего с ранним началом уборочной кампании, отмечает аналитический центр «СовЭкон». Так, в Центральном федеральном округе наличие зерна на 3,4 млн т превышает прошлогодний уровень, а в Приволжском — на 2,9 млн т. «Но к концу июля в этих округах было собрано на 2,25 млн т и 1,3 млн т зерна больше, чем год назад в связи с ранним стартом уборки. В тех же регионах, где уборка зерновых колосовых практически завершена, наличие зерна уже уступает прошлогодним показателям. В Южном федеральном округе — на 640 тыс. т, а в Северо-Кавказском — на 125 тыс. т. Иными словами, экспортный потенциал регионов, обеспечивающих «львиную» долю экспорта, уже ниже прошлогоднего», — констатирует гендиректор «СовЭкона» Андрей Сизов.

