 Экспортные цены на пшеницу идут в рост — Агроинвестор
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Рынки
Экспортные цены на пшеницу идут в рост
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
9 октября 2018
Поддержку котировкам оказывают проверки Россельхознадзора в портах
К началу октября Россия реализовала более 40% экспортного потенциала пшеницы в этом сезоне
Фото: «КСК»

Экспортные цены на российскую пшеницу продолжают расти на фоне опасений возможных ограничений российского экспорта зерна. Как сообщил аналитический центр «СовЭкон», на минувшей неделе пшеница подорожала на $3 до $229 за тонну (FOB, 12,5% протеина). «Дополнительную поддержку ценам оказала активизация Россельхознадзора на неделе в южных регионах», — отмечают аналитики центра.

В середине прошлой недели Россельхознадзор сообщил о возможной приостановке деятельности примерно 30 компаний — владельцев погрузочных площадок зерна, расположенных в Краснодарском крае и Ростовской области. По словам представителя службы, таким образом санкции могут грозить почти половине компаний, занимающихся отгрузкой зерновой продукции в этих регионах. В ближайшее время инспекторы намерены организовать новые проверки, и если по их итогам будут выявлены нарушения, то ведомство будет обращаться в суд.

Кроме того, с 5 октября Россельхознадзор ввел проверку до 11 дней партий пшеницы для поставки в Турцию, Иорданию, Израиль, Нигерию и Судан, рассказали Reuters трейдеры. Участники торгов считают это неофициальными мерами ограничения или замедления экспорта. «Представители ведомства несколько раз заявляли о том, что его активизация не связана с желанием ограничить экспорт. Однако значительная часть участников рынка с тревогой восприняла проверки. Трейдеры опасаются, что это очередной шаг на пути к введению неофициальных ограничений на вывоз зерна», — указывают аналитики «СовЭкона».

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), экспортные цены на пшеницу с 12,5% протеина на прошлой неделе увеличились на $4 до $228 за тонну. «Причина — рост мировых цен, которые за тот же период показали еще больший рост, в том числе на фоне слухов о возможных ограничениях российского экспорта», — рассказал «Агроинвестору» руководитель зернового направления ИКАР Олег Суханов, отметив, что это максимальное значение с августа 2018-го, когда цены доходили до $235 за тонну. Однако в начале этой недели уже произошла коррекция вниз. «Текущий уровень цен — в районе $226/т», — оценил Суханов.

Тем не менее в ближайшей перспективе общий тренд экспортных цен будет оставаться повышательным, полагает эксперт. «Многое будет зависеть от курса рубля, но мое мнение, что цены выше $235 В ближайшие пару месяцев мы вполне можем увидеть. Сейчас есть форвардные контракты на поставки в декабре или январе по $235-237 за тонну», — указал Суханов. Он предположил, что цены будут постепенно подрастать по мере того, как экспортный потенциал будет снижаться. «Мы уже вывезли 13,5 млн т пшеницы, то есть уже более 40% экспортного потенциала всего сезона. При этом остаток экспортного потенциала будет приходиться на удаленные от портов регионы, а это более дорогая и долгая логистика», — пояснил Суханов. Согласно прогнозу ИКАР, в сезоне-2018/19 Россия может экспортировать 38,7 млн т, в том числе 32,5 млн т пшеницы. Ранее директор «СовЭкона» Андрей Сизов не исключал, что в перспективе первого полугодия 2019 года цены могут подняться до $250 за тонну и «возможно, и еще выше».

Между тем, в минувшие выходные вьетнамские СМИ сообщили о возможном введении временного запрета на ввоз в страну пшеницы из России и Канады из-за обнаружения семян сорных растений. Как сообщило издание Doanh Nghiep Hoi Nhap, в поставляемых партиях из Росии и Канады неоднократно выявлялся бодяк полевой, в связи с чем вьетнамским компаниям рекомендовано найти других поставщиков злака, «такие как «Бразилия и Казахстан». Агентство ТАСС, в свою очередь, со ссылкой на газету Sai gon giai phong объявило, что временный запрет на ввоз пшеницы уже введен. Однако Россельхознадзор информацию о введении ограничений не подтвердил, предположив, что новые сообщения стали повторной информационной волной в связи с претензией, предъявленной Вьетнамом еще в начале сентября. Тогда министерство сельского хозяйства этой страны проинформировало, что «с 1 ноября все партии, зараженные бодяком полевым, будут запрещены для импорта», а в последующем «могут быть применены и более строгие меры».

Вьетнам в этом сезоне входит в топ-3 крупнейших покупателей российской пшеницы. С 1 июля по 2 октября, согласно данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, в эту страну было поставлено 1,1 млн т злака, что в четыре раза больше аналогичного периода сезона-2017/18. Крупнейшим импортером традиционно является Египет, закупивший в первые три месяца сезона 2,5 млн т пшеницы, на втором месте — Турция с 1,5 млн т. В целом, согласно выданным фитосанитарным сертификатам ко 2 октября Россия с начала сезона экспортировала 13,9 млн т пшеницы, что на 41% больше аналогичного периода предыдущего сельхозгода. Согласно оперативной статистике ФТС, с 1 июля по 4 октября отгрузки пшеницы составили 13,5 млн т — на 40% больше аналогичного прошлогоднего показателя.

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