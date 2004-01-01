 2017 год. Точка роста или ситуативное равновесие? -Агроинвестор
Добро пожаловать на "Агроинвестор 2.0". Старую версию сайта можно найти по этой ссылке. Об ошибках и пожеланиях можно сообщить здесь.
Не более 5МБ
Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
58.713
eur
69.464
moex
2113.69
brent
62.6
пшеница
432.4
сахар
14.9

Мнения
2017 год. Точка роста или ситуативное равновесие?
Николай Лычев
Агроинвестор
декабрь 2017
Главный редактор журнала «Агроинвестор» Николай Лычев о том, что экономические прогнозы начали использоваться как инструмент политики
журнал «Агроинвестор»
декабрь 2017
Фото: М. Стулов

Декабрьский выпуск «Агроинвестора» по традиции сделан как специальный номер: вместе с ведущими участниками и экспертами рынка подводим итоги 2017 года и по формулируем контуры 2018-го. Кроме этого поста, есть много других редакционных текстов (12 «Событий года»), статья о самой большой сделке года, обзоры главных товарных рынков. Есть топ инвестпроектов года, в изобилии и другой подробной аналитики. Поэтому не буду повторяться: за фактами и цифрами отсылаю вас к этим текстам. А здесь позволю себе поделиться ощущениями от уходящего года.

Завершаясь, он оставляет ощущение ситуативного равновесия. С одной стороны, возобновление роста экономики страны (где-то на 2% по году), контроль над инфляцией, некоторое оживление активности потребителей и, в принципе приемлемый для участников рынка курс рубля. Лучше сказать, приемлемый своей стабильностью, а не самими цифрами котировок, вполне себе позволявших в уходящем году время от времени оживать импорту, а нашим зерновикам — заключать минусовые трейдерские сделки. Рекордный урожай зерновых и рост производства мяса — тоже хорошо: и моральное удовлетворение, и рост денежного потока. Нефть подросла — и это неплохо: тем полновеснее бюджетный рубль, без которого АПК не обеспечил бы не то что роста, но даже не смог бы финансировать свою текущую деятельность. Чистые прибыли агрохолдингов волатилизируются и даже иногда снижаются (чем ближе к растительному маслу и сахару — тем хуже, хоть бизнес продавай). Но, тем не менее, маржа остается нормальной, и позволяет продолжать инвестировать в развитие. Что еще?.. Финансирование госпрограммы вот сохранили, даже кое-что добавили в течение года на отрасль из допдоходов федеральной казны. Жить, в общем-то, можно.

Можно, конечно, и нужно. Но есть другая сторона. Равновесное состояние экономики и отрасли базируется на совпадении ряда позитивных факторов, часть которых перечислена выше. Однако стоит выпасть из этой корзины факторов хотя бы одному — и общее равновесие нарушится. Ускорение инфляции, переукрепление или снова девальвация рубля, политический кризис, даже неурожай — и все придет в движение. Сейчас отчасти наступила временная стабилизация (отхлынула «волна» шоков двух-трехлетней давности), а где-то просто повезло (как с рекордным урожаем). Бодрый рост экономики — не в плюс к ВВП страны. Он восстановительный, компенсационный. С начала 2010-х годов и по 2016-й мы перестали расти, а потом падали со скоростью примерно 1% в год, теперь же просто прекратили падать. Рост основан на конъюнктурных, а не на фундаментальных факторах.

Экономика с большими издержками адаптировалась к санкциям и прошла девальвацию 2014−15 годов. Но мы стали сильнее зависеть от сырьевых котировок — рубль все больше напоминает квазинефтяной дериватив. Что будет с ним, а заодно и с поддержкой АПК, с инфляцией валютных затрат агробизнеса, если Brent устремится к 40−30 долларам? Как отразится на инвестициях такой «стресс-тест»? И еще есть ощущение, что прогнозы и прочие цифры Минэкономразвития в истекающем году начали использоваться как политический инструмент — после того, как сменился министр, а Росстат был переподчинен от правительства министерству и изменил методологию оценки экономической активности. Прочтение отчетов экономического ведомства теперь оставляет стойкое ощущение выхода из кризиса. Но кризис никуда не делся — он просто притормозил. Почитайте cover story этого номера — там есть интересная альтернативная аналитика, показывающая АПК в макроэкономическом контексте. Есть и характерные примеры — как, допустим, потребитель салатов переходит с рукколы на отварные овощи и винегрет. Это говорит о том, что доходы не восстанавливаются, а без этого нечем финансировать рост.

Статьи по теме
Больше слов, меньше денег. В 2017 году объявлено агропроектов на полтриллиона рублей
Инна Ганенко
Молочная отрасль около нуля. Производство молока снова вырастет не больше чем на 1%
Татьяна Карабут
Аграриев завалило сбором. Рынок столкнулся с перепроизводством
Елена Максимова
Экономика начинает выздоравливать? Какие макроэкономические тренды влияли на агроотрасль в 2017 году
Татьяна Кулистикова
Строительство хранилищ – в начале пути. В России не хватает современных складских мощностей на 5 млн т
Елена Максимова
Рекомендации
Показать еще
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
AGRITECHNICA 2017‎
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией