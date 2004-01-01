 Событие года, Январь 2017: Рост АПК на 4,8% — Агроинвестор
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Событие года, Январь 2017: Рост АПК на 4,8%
Агроинвестор
Агроинвестор
декабрь 2017
Темп роста АПК в 2017 году может быть ниже, чем в 2016-м.
журнал «Агроинвестор»
декабрь 2017
Фото: flickr.com


В январе Росстат опубликовал итоги развития АПК в 2016 году: динамика в отрасли оказалась лучше ожиданий, прибавив 4,8% против прогнозов Минсельхоза и Минэкономразвития на уровне 3−3,2%. Для сравнения, промышленное производство увеличилось только на 1,1% (правда, после снижения на 3,4% в 2015-м), а ВВП сократился на 0,2%. Годом ранее экономика ушла в минус на 2,8%. Хотя изначально статведомство отчиталось о падении на 3,7%, а затем скорректировало показатель до 3%, а уже в 2017-м улучшило его еще на 0,2 п. п.

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