 Архетипичная Россия -Агроинвестор
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Мнения
Архетипичная Россия
Николай Лычев
Агроинвестор
январь 2018
Главный редактор журнала «Агроинвестор» Николай Лычев о том, почему «умные» агротехнологии рискуют выродиться в карго-культ
журнал «Агроинвестор»
январь 2018
Любой новый продукт сразу попадет в среду, которая отторгает инновации
Фото: М. Стулов

Давайте признаем: мы увлеклись, господа — почти как ребенок увлекается новой игрушкой. Увлеклись почти без всякого анализа. Предмет нашего увлечения — «умные» технологии и их производные: «цифра», digital farming, майнинг и всякая прочая big data. Эмоциональное увлечение нормально и даже необходимо для первого этапа знакомства с новым. Но проблема в том, что «конфетно-букетный» период в отношениях с новым укладом затягивается. Хотя цифровая реальность обсуждается уже несколько лет подряд — достаточный срок, чтобы переходить на какой-то институциональный уровень.

Digital-технологии занимают в нашем сознании не то место, которое должны занимать. На их основе выстраиваются целые бизнесы: от новых (стартапы) до трансформации традиционных (Сбербанк). Я вижу в этом большую опасность. Ведь технология — это не более чем инструмент, пусть даже дающий прорывные возможности. Но мы уже склонны превращать цифровую реальность, основанную на IT-инструментах, чуть ли не в культ. Знаю не один пример, когда под еще ни разу не примененное технологическое решение подгоняют продукт, бизнес-план, стратегию. Есть отдельные элементы цифровых технологий — от RFID-меток, датчиков и дальше, но нет достоверной аналитики их применения. Нет систем автоматической обработки накопляемых больших и разрозненных данных, формирующих статистику, помогающую растить не просто зерно, а наращивать капитализацию бизнеса. Нет участия в процессе тех институтов, без которых софт и «железо» вряд ли добавят компании стоимости, но с большой вероятностью погубят ее. Это, в частности, фонды, венчуры и прикладная наука.

Нет, в конце концов, общего понимания, «а зачем»? На самом деле сельское хозяйство создает в массе своей традиционные базовые продукты низких переделов, которые сами по себе переживут любые технологии и которые человечество делало многие века при отсутствии технологий как таковых. Не каждому производству нужны smart-технологии. Упрощенно говоря, иногда выгоднее внести базовые удобрения (без точного внесения), обработать землю старыми тракторами и собрать зерно простыми комбайнами, чем тратиться на анализ, «умную» агротехнику и внедрять элементы цифровых управленческих решений. Готовых управленческих решений, позволяющих определиться, какие нужны новинки и нужны ли, пока нет.

И еще об одном. Инновации не сработают без модернизации экономики и государства. Давайте вспомним, что цифровизации нашей жизни предшествовал инновативный импульс 2000-х годов. Нефтегазовый cash flow казался неисчерпаемым и был таким, что можно было позволить себе заняться модернизацией. Из этого импульса выросли «Сколково», «Роснано», часть направлений «Ростеха», всевозможные внедренческие зоны и ТОРЫ, Агентство стратегических инициатив, Национальная технологическая инициатива и т. д. Одной из идеологем было преодоление технико-технологического отставания. Задачу поставили верно (Россия слишком отстала за последние десятилетия), все наличные ресурсы (деньги, люди и мощности) имелись, момент тоже был оптимальным — финансовая передышка после кризиса девяностых. Но модернизация не состоялась. Демо-версии решений типа йотафона продемонстрировали, деньги распределили, потратили, а дальше не пошло. Программа преобразований распалась на отдельные мероприятия и проекты. Многие сошли на нет или переродились, как «Роснано», за сотни миллиардов госрублей так и не давшая стране ни одного доведенного до массового потребителя продукта.

Основная причина неудачи — институциональная среда. Государственный механизм исторически настроен не на долгосрочные и относительно малые дела, из которых прорастают технологии и инновации, а на мобилизационные рывки либо консервативно-охранительную рефлексию и перераспределение ренты. В этом нет злого умысла, просто так оно есть. Подобная среда может воспроизводить только сырье и низкие во всех смыслах переделы — от состава и ассортимента продукции до соответствующего качества человеческого капитала. В ней отсутствует человек как самостоятельная величина и уникальная ценность. Но именно на человеке, его творческих и интеллектуальных потенциях выстраиваются все успешные технологические уклады нового тысячелетия.

Даже если создать идеальное smart-предприятие — теплицу, мясной кластер, лизиновый завод — его продукция сразу попадет в институциональную среду, которая отторгает инновации. Нормирования, экспертизы, согласования, диктат всевозможных надзоров. Да что говорить — когда создавали «Сколково», под него специально приняли федеральный закон, который выводит проект за рамки технического регулирования. В противном случае не было смысла даже начинать! Однако начали, но техрегулирование реформировать не стали, и «Сколково» по сути осталось пилотом.

Та же опасность подстерегает digital-уклад в АПК. Цифровые технологии рискуют стать чем-то вроде карго-культов меланезийских племен: долго и дорого воспроизводим видимые формы нового, пользоваться которым или невозможно, или бессмысленно. Первое — о чем говорится в начале: нет осознания технологий просто как инструмента. Второе — «умные» агротехнологии никогда не расцветут в среде, настроенной на контроль ренты, а не на создание общественных благ. На воспроизводство десятилетиями одного и того же продукта. На демотивацию талантов, потому что принято быть «как все». Но вместе с тем происходящие изменения в бизнесе и обществе внушают надежду, что что-нибудь получится. Главное, не увлекаться собственной уникальностью и могуществом, не убаюкивать себя текущими успехами и рекордами, чтобы навсегда не загнать себя в ситуацию безнадежного отставания от современного мира.

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