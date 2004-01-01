Аномальные и непредсказуемые изменения климата в последнее время стали обычным явлением. Как утверждают метеорологи, это следствие глобального потепления, которое может довольно негативно сказаться на сельском хозяйстве. («Небесные сюрпризы«). В частности, пострадают зоны с аридным климатом, в результате чего полупустыня начнет свое наступление на Поволжье и Южную Сибирь. Впрочем, паниковать рано. По мнению экспертов, глобальное потепление способно принести некоторым российским регионам не урон, а исключительно пользу. И к таким регионам с уверенностью можно отнести Русский Север.



Как отмечают ученые палеоботаники, в IV тысячелетии до нашей эры летние температуры на севере Восточной Европы были на 4−5 ºС выше тех, что наблюдаются сегодня. Однако такая особенность была характерна только для зон, расположенных севернее 55−60 ºС с. ш. (южнее температуры практически не отличались от современных). Иными словами, побережье Белого моря было цветущим краем.



Доказательством этому может служить то, что даже несмотря на заметное снижение температур, которое произошло за прошедшие века, ведение сельского хозяйство в северных регионах продолжало оставаться успешным. Чему есть немало научных подтверждений. В частности, русский основоположник научного освоения Севера Андрей Журавский в своей работе «Земледелие на Севере» писал, что в районе Печоры урожаи на 50% выше, чем в других областях России. Действительно, в начале XX века здесь на открытом грунте успешно выращивали целый ряд культур (зерновые, лен, гречиху, картофель и овощи), которые давали весьма неплохой урожай. И это несмотря на «первобытное» земледелие тех лет (отсутствие сельхозтехники) и довольно суровый климат (на Печоре лед мог не таять в течение года).



Того же мнения придерживался советский основоположник ландшафтоведения Лев Берг, который утверждал, что условия для выращивания хлебов на севере и востоке более благоприятные, чем на юге и западе. В своих «Географических зонах Советского Союза» он пришел к выводу, что, как это ни парадоксально, средняя урожайность зерновых в Нечерноземье гораздо выше, чем в Черноземных областях. Причем, как отмечал ученый, урожаи на севере заметно увеличиваются в теплые и сухие годы.



Причиной высокой урожайности сельскохозяйственных культур в северных краях Берг считал наличие в этих местах плодородных лёссовидных суглинков. В частности, они наблюдаются в Вологодском районе, в бассейне Северной Двины, Онеги и Печоры. По мнению ученого, лёссовидные суглинки, которые стимулируют рост растений, могли возникнуть в одну из теплых эпох, когда на Севере произрастали степные растения.



Похоже, что теплый климат решил вернуться на некогда облюбованные места. Метеорологи констатируют: сельское хозяйство постепенно «перемещается» на Север. Уже сегодня в областях с холодным климатом начали выращивать несвойственные для этих сторон теплолюбивые культуры. А стало быть, благодаря глобальному потеплению перед российским АПК могут открыться новые перспективы. И если на Севере потеплеет, через некоторое время российской житницей вполне может стать побережье Белого моря.

