По прогнозу Минсельхоза России, общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в России в 2017 году составит 80,1 млн га, что на 600 тыс. га больше, чем в 2016 году. Как уточнила «Агроинвестору» представитель пресс-службы Минсельхоза, на 302,6 тыс. га увеличена площадь посевов под озимыми культурами под урожай 2017 года. Она составила 17,3 млн га, в том числе озимой пшеницы — 14,8 млн га.



В структуре посевов озимых зерновых культур удельный вес пшеницы составляет 85,6%, еще 9,5% приходится на рожь, 3,2% — на ячмень, 1,6% — на тритикале. Основные посевы размещены в Южном (34,9% от общей площади посева озимых), Приволжском (26,4%), Центральном (22,6%) и Северо-Кавказском (12,8%) федеральных округах. В Ростовской области озимыми засеяно около 2,4 млн га, в Ставропольском крае — около 1,9 млн га, в Краснодарском крае — около 1,6 млн га.



Яровой сев в 2017 году в Минсельхозе прогнозируют на площади 52,7 млн га. Из них на яровые зерновые и зернобобовые культуры, ожидают в министерстве, придется 31 млн га, в том числе 13,6 млн га составят посевы яровой пшеницы, что примерно соответствует уровню 2016 года. Увеличение посевных площадей прогнозируется по кукурузе на зерно — по оценке Минсельхоза, они составят 3,06 млн га, что на 169 тыс. га больше 2016 года (в 2016-м — 2,89 млн га).



Технические культуры в этом году займут площадь в 13 млн га, в том числе 1,13 млн га — сахарная свекла (увеличение на 18 тыс. га к уровню 2016-го) и 2,26 млн га — сои (рост на 79 тыс. га). При этом в ведомстве ожидают сокращения посевных площадей подсолнечника на зерно — до 7,17 млн га с 7,49 млн га в 2016-м. Таким образом, в этом году посевы подсолнечника уменьшатся на 327 тыс. га.



В ИКАР считают такой прогноз слишком консервативным. «Объективных причин для снижения площадей подсолнечника мы не видим. Спрос на эту культуру высокий как на внутреннем рынке, так и за рубежом, мощностей в стране по-прежнему больше, чем реальный урожай. Также этот год демонстрирует рост экспорта сырья, то есть интерес на внешнем рынке имеется, в том числе со стороны ЕС и Турции. Кроме того, у подсолнечника очень высокий показатель маржинальности, зачастую выше некоторых зерновых и других масличных культур», — сказал «Агроинвестору» эксперт ИКАР Даниил Хотько. Кроме того, по его словам, некоторые аграрии, засеявшие в прошлом году сафлор, в 2017 году могут вернуться к подсолнечнику. «Площади под сафлором в этом сезоне существенно возросли, некоторые аграрии заместили им подсолнечник с учетом экспортных перспектив. Однако Турция ввела заградительные пошлины и маржинальность по этой культуре сильно упала», — отметил Хотько.



Прирост посевных площадей ожидают в ИКАР и по сое. «Соя востребована как на внутреннем рынке, так и на внешнем, прежде всего со стороны Китая. Потенциал есть для расширения площадей как на Дальнем Востоке, так и в центре и частично в Сибири», — сказал Хотько. При этом, по оценке ИКАР, посевные площади сахарной свеклы в 2017 году снизятся на 4−6%, до 1,04−1,07 млн га, максимальное снижение возможно на юге страны, ориентированном на экспортные зерновые, бобовые, масличные и другие культуры.

