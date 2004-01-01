Российское подразделение Transparency International нашло неурегулированный конфликт интересов в работе главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. Как сообщает Центр управления расследованиями (ЦУР), после того как президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал возбудить против Данкверта уголовное дело за введение запрета на импорт говядины из Минской области, назвав его заинтересованным лицом, сельскохозяйственные активы у руководителя российского надзорного ведомства действительно были обнаружены.



Как выяснилось, Сергей Данкверт владеет 88,15% управляющей компании «Агроменеджмент», 75%-ной долей в калужских фирмах «ДомСтрой» и «Стандарт плюс», а также 76% в калужском охотничьем хозяйстве «Озерное». Доли в бизнесе перешли ему от отца Алексея Данкверта, умершего в 2013 году. При этом компании главы Россельхознадзора аффилированы с крупным племенным хозяйством «Агроплемсоюз», которым он управлял с 1995 по 2000 год (в 2000 году Сергей Данкверт был назначен первым заместителем главы Минсельхоза Алексея Гордеева). Кроме того, судя по декларациям о доходах, Сергей Данкверт также унаследовал от отца 90 земельных участков общей площадью 27 га.



«Агроплемсоюз» был создан в 1990 году вместо общесоюзного управления племенным животноводством и занимается разведением молочных и мясных пород КРС. После создания «Агроплемсоюз» возглавлял отец Сергея Данкверта Алексей — бывший начальник управления племзаводов Минсельхоза СССР и с 1991 года — руководитель Союза животноводов России. Как говорится на сайте «Агроплемсоюза», в настоящее время он объединяет 30 хозяйств и предприятий из различных регионов, 20 из которых представляют молочное направление, семь — свиноводческое, два — овцеводческое и одно охотничье хозяйство. В российские хозяйства «Агроплемсоюз» поставляет племенных нетелей джерсейской, голштинской черно-пестрой и красно-пестрой молочных пород, а также абердин-ангусской и герефордской мясных пород. Племенной скот закупается в Австрии, Венгрии, Германии, Нидерландах, Дании и США, указано на сайте. Впрочем, как выяснил ЦУР, к концу 2016 года у «Агроплемсоюза» остались только два животноводческих хозяйства во Владимирской области - племзавод «Пролетарий» и АО им. Лакина, остальные хозяйства либо проданы, либо обанкротились. Кроме того, «Агроплемсоюз» напрямую и через аффилированных физических лиц контролирует подмосковный племзавод «Ульянино», владеет 19% в калужском «Племзаводе им. Цветкова» и 49,9% акций — в инвестиционной компании «Агроинвест». Все они занимаются разведением коров молочных пород, в 2015 году всего в этих племхозяйствах было 8 тыс. КРС.



По данным kartoteka.ru, выручка ОАО «Агроплемсоюз» в 2015 году составила 67,7 млн руб., чистая прибыль — 60,2 млн руб. Гендиректором компании является Роман Мишин — деловой партнер Сергея Данкверта. В 2007 году Forbes писал об акционере «Агроплемсоюза» — компании «Агробизнес», 50% которого владеет жена главы Россельхознадзора Инна Данкверт. В мае 2016 года членом совета директоров «Агроплемсоюза» стала дочь главы Россельхознадзора Юлия Данкверт. Она также является председателем совета директоров дочерней компании «Агроплемсоюза» — агрофирмы «Нива», питомника декоративных растений в подмосковном Дзержинском.



«Данкверт владеет компаниями, которые работают в сфере, которую он регулирует как федеральный чиновник. Это автоматически создает ситуацию конфликта интересов, — комментирует замдиректора Transparency International Russia Илья Шуманов. — Фактически запрет на ввоз иностранной (в том числе белорусской) сельхозпродукции может свидетельствовать о личной заинтересованности господина Данкверта». Организация намерена направить заявление в Генпрокуратуру «в связи с признаками неурегулированного конфликта интересов господина Данкверта». По состоянию на вечер понедельника, обращение еще не подано и готовится юристами.



В самом Россельхознадзоре все подозрения в конфликте интересов называют беспочвенными. По словам официального представителя ведомства, указанную собственность Сергей Данкверт унаследовал в 2013 году от отца как единственный сын. «В этой связи ничего нового на сегодняшний день в прессе нет. А те обвинения, которые на сегодняшний день рядом лиц озвучиваются, совершенно не обоснованы», — передает RNS слова Юлии Мелано.



«Даже если активы находятся в управлении, все равно Данкверт является конечным бенефициаром. Кроме того, его дочь является акционером и топ-менеджером компании в АПК», — прокомментировал «Агроинвестору» Шуманов. По его словам, урегулирование конфликта интересов подразумевает не только уведомление своего работодателя о существовании у него коммерческой организации, но и отказ от принятия решения в интересах этой организации. «Таким образом, решение Данкверта по ограничению ввоза из Белоруссии продуктов могло быть принято в интересах его компаний. Единственное, как из этой ситуации Данкверт мог выйти, — это отказаться от принятия решения», — уверен Шуманов.



«Вопросом конфликта интересов занимаются и Генпрокуратура, и соответствующие комиссии, и управление президента по вопросам противодействия коррупции. Процедуры есть, но я сомневаюсь, что это каким-то образом скажется на Данкверте, так как этот человек очень грамотный и опытный. У нас уже были истории, когда у представителей правительства якобы находили активы или конфликты интересов, но они не подтверждались», — сказал «Агроинвестору» председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. И в случае с Данквертом, полагает он, нарушения вряд ли будут найдены. «Я не думаю, что будут обнаружены какие-то огрехи, Данкверт проработал длительное время в своей должности. В свое время у нас были вопросы к нему, но мы всегда их решали в рабочем порядке. Более того, я знаю, что сейчас он выступил с предложением об уменьшении ряда контрольно-надзорных функций для его ведомства в связи с тем, что они являются коррупциогенными», — добавил Кабанов.



Сергей Данкверт родился в 1955 году, в 1977-м окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства им. Горячкина по специальности «инженер-механик сельского хозяйства». С 2000 по 2004 год занимал пост первого заместителя министра сельского хозяйства России, с 2004 года по настоящее время — руководитель Россельхознадзора.

