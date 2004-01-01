Россельхознадзор предлагает в десять раз увеличить суммы штрафов, налагаемых на физических и юридических лиц при нарушении правил перемещения подкарантинной продукции. Соответствующие изменения предлагается внести в статьи 10.1, 10.2 и 10.3 КоАП России, говорится в проекте доклада о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности ведомства по итогам 2016 года. Также Россельхознадзор заявил о необходимости разрешить внезапные проверки компаний и наделить ведомство правом инспектировать предприятия стран Евразийского экономического союза.



Сейчас штрафы за нарушение правил борьбы с карантинными и опасными вредителями растений (ст. 10.1), порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (ст. 10.2) и правил ее производства и реализации (ст. 10.3) составляют 300−500 руб. для граждан, от 500 руб. до 1 тыс. руб. для должностных лиц и 5−10 тыс. руб. для юридических лиц. Статья 10.3 КоАП также предусматривает в качестве меры наказания для предпринимателей административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.



По статьям 10.2 и 10.3 КоАП России штрафы в том числе налагаются при ввозе запрещенной в России продукции, сообщила «Агроинвестору» официальный представитель Россельхознадзора. В частности, на основании того, что выданные на них фитосанитарные сертификаты являются недействительными. «Предложение об увеличении штрафов связано с тем, чтобы те санкции, которые мы вводим в отношении людей, нарушающих законодательство, были хоть немного ощутимы. Штраф в 500 руб. не мотивирует нарушителя законно вести бизнес», — сказала представитель ведомства. Что касается внезапных проверок, то по законоу 294-ФЗ от декабря 2008 года Россельхознадзор может проверять производителей только один раз в три года. «За год до проверки формируется план, куда вносится производитель или предприятие, этот план направляется в прокуратуру, после чего публикуется. Естественно, что к моменту проверки на предприятиях оказывается все чисто. Вопрос же внезапности проверок будет мотивировать производителей постоянно соблюдать ветеринарно-санитарные нормы», — пояснила представитель Россельхознадзора.



В начале этого года Роспотребнадзор подготовил законопроект о введении в КоАП отдельной статьи для санкционной продукции. За реализацию, хранение и перемещение таких продуктов питания для граждан предполагается ввести штраф в 3−5 тыс. руб., для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — 30−50 тыс. руб., для компаний — 70−100 тыс. руб. с конфискацией запрещенной продукции. Как заявлял ранее в марте замглавы Роспотребнадзора Михаил Орлов, предполагается, что штрафы будут действовать не только в отношении нынешнего эмбарго, но и «любых других санкций, которые будут вводиться в будущем». «Это универсальная норма. Сегодня у нас санкции в отношении одного перечня продукции, завтра он может быть либо увеличен, либо уменьшен. Мы не можем это предугадать», — отметил Орлов.



Как говорится в проекте Россельхознадзора, в течение 2016 года в рамках карантинного фитосанитарного контроля Россельхознадзором было проведено 14,7 тыс. проверок, в том числе 7,2 тыс. внеплановых, в ходе которых было выявлено 12,7 тыс. нарушений. Исполнение вынесенных ведомством предписаний и представлений в области карантина растений составило 95%. Еще 6,2 тыс. нарушений было выявлено при контроле за обеспечением безопасности и качества зерна, вынесено 3,1 тыс. предписаний и составлено 5,3 тыс. протоколов, которые были исполнены на 87,7%. В сфере ветеринарного надзора в прошлом году было выявлено 21,9 тыс. нарушений, исполнение вынесенных по ним предписаний составило 83%.



С июля 2015 года по февраль 2017 года Россельхознадзором задержано 9,98 тыс. т продукции, из них уничтожено — 9,78 тыс. т. Кроме того, еще 450 т продукции, запрещенной к ввозу в рамках продовольственного эмбарго, в течение 2016 года было изъято из товарного оборота Роспотребнадзором. В интервью журналу Forbes глава Минсельхоза Александр Ткачев ранее заявлял, что АПК в целом готов к отмене продуктового эмбарго, однако для отрасли было бы хорошо, если бы оно продержалось еще 10 лет. В конце февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев сказал телеканалу «Россия», что в условиях санкций России придется жить «неопределенно долго».

