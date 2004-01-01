В среду на территории птицефабрики группы «Евродон» в Ростовской области произошел пожар. Как сообщило главное управление МЧС по Ростовской области, возгорание было ликвидировано в течение часа, погибших и пострадавших нет. Представитель пресс-службы управления уточнила «Агроинвестору», что пожар возник «в нефункционирующем индюшатнике общей площадью около 1 тыс. кв. м». «Выгорели 90 кв. м здания. Другие строения затронуты не были», — рассказала она.



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«Пожар был локальным, в одном из птичников на второй площадке», — сказала «Агроинвестору» представитель «Евродона». По ее словам, ни птиц, ни людей в строении не было — возгорание возникло в одном из самых первых введенных в эксплуатацию птичников, который находился в режиме технологического перерыва. «Ситуация была разрешена в течение получаса. Местный пожарный расчет в две машины быстро локализовал огонь», — отметила она.



Причина пожара выясняется, сообщила сотрудница пресс-службы главного управления МЧС по Ростовской области. Представитель «Евродона» заявляет, что рассматриваются различные версии — «от диверсии до сбоя в проводке».



В декабре 2016 года и в апреле 2017 года сообщалось о вспышках птичьего гриппа на площадках «Евродона». В результате было уничтожено 1,5 млн птиц, в конце мая основатель группы Вадим Ванеев оценивал ущерб в 2,6 млрд руб. без учета недополученной прибыли. Ванеев неоднократно заявлял, что и в случае с птичьим гриппом не исключает диверсию. «Наверное, это неспроста. Потому что у нас за 10 лет никогда ничего не было. И вот сейчас возникает такая ситуация: на территории комплекса, в который даже у меня лично не было доступа, вспышка птичьего гриппа. А рядом на улице в частных подворьях ничего нет. Это нонсенс!» — говорил Ванеев (цитата по РБК). В настоящее время на комплексах «Евродона» продолжаются карантинные мероприятия, в июле, когда они завершатся, корпуса планируется начать заселять птицей.



«Евродон» — один из первых в России проектов промышленного производства индейки, стартовавший в Ростовской области в 2003 году. По данным kartoteka.ru, 45% компании принадлежит ее основателю Вадиму Ванееву, 40% — Внешэкономбанку, 15% — дирижеру Валерию Гергиеву. С 2006 года компания поставляет на рынок мясо индейки под маркой «Индолина», в 2013 году холдинг начал выпуск мяса утки под брендом «Утолина». В 2016 году компания, по собственным данным, произвела 74,5 тыс. т индейки в живом весе или около 65 тыс. т в убойном. В 2017-м «Евродон» планировал увеличить объем производства индейки до 150 тыс. т, однако в январе этого года после обнаружения птичьего гриппа в Ростовской области холдинг скорректировал динамику роста до 90 тыс. т/год, позднее Ванеев говорил, что удастся выйти лишь на 70 тыс. т. В мае 2017 года «Евродон» объявил о намерении реализовать в Тверской области несколько инвестиционных проектов по производству мяса утки, индейки и баранины. По итогам 2015-го выручка ООО «Евродон» составила 5,27 млрд руб., чистая прибыль — около 1 млн руб.

