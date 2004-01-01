Компания «Фермекс», связанная с владельцами крупнейшего в стране производителя риса — «АФГ Националь», строит завод по изготовлению кормов искусственной сушки в Новгородской области. Мощность предприятия — 7,5 тыс. т гранулированной витаминно-травяной муки в год. Запуск производства намечен на начало осени. Для обеспечения завода сырьем компания будет выращивать в регионе люцерну. В этом году ей будет занято 200 га, под посевы 2018-го готовится 1 тыс. га, рассказал «Агроинвестору» генеральный директор «Фермекс» Сергей Гонтарь. «Обычно сев люцерны проходит весной, до середины лета в зависимости от климатической зоны, в этом году сроки немного сдвинулись по причине погодных условий», — уточнил он. Общие инвестиции в проект оцениваются в 300 млн руб.



Люцерна — источник клетчатки, протеина и каротина, которые в сумме положительно влияют на развитие животных, качество мяса и молока. При этом рынок сейчас не может предложить достаточных объемов витаминно-травяной муки, поэтому животноводы вынуждены либо заменять люцерну химическими аналогами, которые не дают нужного эффекта, либо самостоятельно производить корма искусственной сушки, говорит Гонтарь. По его словам, люцерна не очень капризна в уходе, но довольно требовательна к биохимическому составу почвы и климатическим условиям. «Поэтому мы провели анализ почвы и выбрали участки, которые максимально соответствуют потребностям данной агрокультуры. В целом климат Новгородской области благоприятен для ее выращивания», — отмечает руководитель. Плановая урожайность, которую рассчитывает получить «Фермекс», — 450 ц/га в травяной массе. Возможно, в перспективе компания также выделит экспериментальные участки для возделывания других бобовых агрокультур.



Около 3 тыс. т витаминно-травяной муки будет поставляться на комбикормовый завод предприятия «Новгородский кролик», также принадлежащего акционерам «АФГ Националь». Остальной объем — другим компаниям. Эта продукция актуальна для различных направлений животноводства — для КРС, свиней, птицы, подчеркивает Сергей Гонтарь. «По данным маркетинговых исследований, емкость рынка люцерны в России оценивается в 500 тыс. т, при этом производство внутри страны составляет лишь 30 тыс. т в год», — добавляет он.



В прошлом году в России было произведено 37,3 тыс. т муки грубого помола и гранул из люцерны, в 2015-м — около 31 тыс. т, следует из данных Росстата. Объем импорта этой продукции, согласно ФТС, в 2016 году составил 57 т на $24,2 тыс., годом ранее было ввезено 31 т на $15,1 тыс. 94% поставок приходится на Германию, около 6% импортируется из Латвии и незначительный объем — из Польши.



«На сегодняшний день российский рынок гранулированных травяных кормов представлен в большей степени мелкими игроками, которые производят подобную продукцию в основном для собственных нужд (витаминная подкормка для КРС, свиней, лошадей, кроликов, птиц), — прокомментировала «Агроинвестору» консультант практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Елена Коростиева. — Учитывая текущую динамику мясного рынка в России, продукция предприятия, очевидно, будет пользоваться спросом». Поскольку сейчас в стране реализуется много высокотехнологичных проектов в отрасли животноводства, растет потребность в высококачественных кормовых добавках, поэтому гранулированная мука из люцерны будет востребована рынком и в дальнейшем, добавляет она.



Сейчас средняя стоимость предлагаемых травяных кормов из люцерны составляет около 12−20 руб./кг в зависимости от качества сырья и региона, приводит данные эксперт. «Учитывая технологические особенности выращивания люцерны и производства травяной муки (для изготовления 1 т муки требуется около 3 т травы), себестоимость сырья составляет около 1 руб./кг. С учетом дополнительных расходов (в том числе на ГСМ, электроэнергию, оплату труда, амортизацию и прочее) себестоимость производства 1 т муки из люцерны составит около 3−4 руб./кг. Таким образом, оценочный показатель маржинальности операционной прибыли проекта может составить около 70−80%, — подсчитывает Коростиева. — Опираясь на планируемые показатели мощности создаваемого завода, а также размер инвестиций в проект, ориентировочно он может окупиться за три-четыре года».



Предприятия «Фермекс» и «Новгородский кролик» связаны с владельцами «АФГ Националь», однако не входят в холдинг. «Мы развиваем инвестпроекты сразу в нескольких сельхознаправлениях, включая свеклосахарную отрасль, промышленное производство ягод, кролиководство, но в структуру агрохолдинга «АФГ Националь» входит только четыре: выращивание и переработка риса, фасовка круп, производство овощей открытого грунта и суперинтенсивное садоводство», — поясняет совладелец «АФГ Националь» Дмитрий Аржанов.



Проектная мощность комбикормового завода «Новгородского кролика» — 5 т в час, кролиководческой фермы — 19,6 тыс. кроликоматок или 1,2 тыс. т мяса в год. Инвестиции в проект составят 1 млрд руб., сейчас освоено около 10%, уточняет Сергей Гонтарь, возглавляющий и это предприятие. «Проектные работы завершены, проект проходит экспертизу, положительное заключение по которой ожидаем до конца текущего месяца. Ведутся работы по организации инфраструктуры и подключению к ресурсоснабжающим сетям — газу, электричеству, воде, канализации. Готовы проекты внешних сетей», — рассказал он.

