Текущее состояние посевов риса в Краснодарском крае позволяет прогнозировать валовой сбор в объеме до 900 тыс. т при благоприятных погодных условиях в период созревания и уборки, сообщил «Агроинвестору» исполнительный директор Южного рисового союза Михаил Радченко. Таким образом, урожай может побить рекорд 2012 года, когда в регионе было собрано 857 тыс. т этой агрокультуры. В прошлом году валовой сбор в целом по стране составил 1,08 млн т, из которых 75% — около 815 тыс. т — пришлось на Краснодарский край.



В этом году сев риса на Кубани был проведен в оптимальные агрономические сроки с 24 апреля по 15 мая. Как показал мониторинг состояния посевов 8−11 августа, в настоящее время рис находится в стадии «выметывание — цветение» (последние сроки сева) и «молочно-восковая спелость» (первые сроки сева). Химическая прополка от сорной растительности проведена на всей площади сева риса, от листовой формы пирикуляриоза обработано 90,5 тыс. га (74%), метельчатой формы — 4,5 тыс. га. По оценке Южного рисового союза, в этом году наблюдается значительное количество сорной растительности (просянки). Как объясняют агрономы рисосеющих хозяйств, холодная и дождливая погода в конце мая снизила эффективность действия гербицидов. Сортовая структура посевов риса представлена более 20 сортами кубанской селекции, максимальные площади занимает Рапан (51 тыс. га или 42% от площади сева риса). По итогам мониторинга определен срок начала прекращения подачи воды на посевы риса с 25 августа и начало уборки риса с 10 сентября. «Все рисосеющие хозяйства обеспеченны уборочной техникой, что позволит провести уборку в оптимальные сроки», — полагает Радченко.



Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский прогнозирует общероссийский валовой сбор риса в этом году в объеме 1,1 млн т, что позволит покрыть потребности в этой агрокультуре. «Никаких проблем с внутренним потреблением не будет», — уверен эксперт. По его словам, внутреннее потребление круглозерного риса составляет около 800 тыс. т, еще примерно 200 тыс. т приходится на длиннозерный рис, который Россия не производит, а импортирует.



Посевы риса сократились

Высокий урожай риса в этом году может быть получен, несмотря на существенное сокращение посевных площадей. По данным Росстата, они уменьшились на 9,7% до 186,2 тыс. га против 206,2 тыс. га годом ранее. В Краснодарском крае, основном рисосеющем регионе страны, агрокультурой заняли 122 ты. га — на 10,4% меньше, чем годом ранее. Как отмечает Михаил Радченко, снижение посевов в значительной степени связано с падением рентабельности отрасли, а также существенным увеличением в последние несколько лет засоренности посевов просовидными сорняками и сорно-полевыми формами риса.



В течение практически всего сезона-2016/17 цены на рис находились на достаточно низком уровне относительно прошлых лет как в мире, так и в России, ранее говорил «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. К 1 января 2017-го оптовая цена на рисовую крупу составляла 26,9 тыс. руб./т — на 25% ниже уровня годом ранее. В начале лета она начала увеличиватья, и, по данным Росстата, в июне составляла почти 31,5 руб./кг против 28,7 руб./кг в июне 2016-го.



Минимальные цены на рис-крупу в пределах 28 руб./кг, сложившиеся в конце 2016 — начале 2017 годов, отчасти привели к снижению рентабельности рисоводства и некоторому сокращению посевных площадей на Кубани в этом году, подтверждает руководитель агродивизиона холдинга «АФГ Националь» Алексей Попов. В то же время экономически обоснованная цена на рис-крупу (ТУ 1 сорт) составляет около 34 руб./кг — такая цена сложилась еще на рубеже 2014 — 2015 годов и держалась достаточно долго. Она позволяет рисоводам не просто обеспечивать рентабельность, но и развивать производство, отмечает топ-менеджер. «Для сравнения, ценовой максимум был достигнут в 2015 году, когда стоимость рисовой крупы превысила 40 руб./кг», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Еще одним фактором сокращения посевов риса стали вопросы нормативного регулирования. «Все оросительные системы являются федеральными и аграриям не принадлежат. Однако Росреестр, ссылаясь на законодательные нормы прошлых лет, начал арестовывать и те земли, по которым эти каналы проходят. Эта история развернулась в последний год, в результате аграрии просто перестают обрабатывать эту землю, так как опасаются, что вырастят на ней урожай, а им не дадут его собрать, или дадут, но признают федеральной собственностью», — рассказал Злочевский. Он отметил, что Российский зерновой союз сейчас пытается урегулировать ситуацию. Пресс-служба Россреестра на запрос «Агроинвестора» ответила, что ведомство не обладает информацией об изъятии или аресте рисовых полей. Для получения сведений о том, в чьей собственности находится каждая из оросительных систем, а также земельные участки, по которым она проходит, Росреестр предложил запросить информацию из Единого государственного реестра недвижимости.



Снижение посевных площадей объективно оказывает определенное давление в сторону повышения цен, отмечает Радченко. «Цены на рис и продукты его переработки в ближайшей перспективе будут зависеть не только от валового производства в текущем году, но и в значительной мере от качества зерна нового урожая (в 2016 году оно было низким)», — говорит он. А это в первую очередь будет определяться погодными условиями, которые сложатся в ближайшие 1,5 месяца. По прогнозам Южного рисового союза, в ближайшее время существенного повышения цен на рис не предвидится. Алексей Попов ожидает, что цена на рис будет расти до получения нового урожая. «Однако импорт позволит не допустить резких скачков и рынок сам себя отрегулирует», — уверен он.

