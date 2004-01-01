Компания МКС вложит более 1 млрд руб. в создание предприятия по промышленному производству мяса кролика в Ярославской области. Церемония закладки первого камня в основание комплекса «Ярославский кролик» состоялась вчера в Даниловском районе. В мае этого года инвестор заключил соглашение о намерениях по сотрудничеству с региональным Департаментом АПК и потребительского рынка. Запуск первой очереди производства намечен на весну следующего года, это будет первое в области предприятие промышленного кролиководства, уточнила «Агроинвестору» представитель регионального правительства.

В ходе реализации проекта планируется возвести комплекс по выращиванию кроликов на 7,5 тыс. животных маточного стада с дальнейшим увеличением до 30,2 тыс. кроликоматок. На его строительство будет потрачено 620 млн руб. Еще в 100 млн руб. обойдется оснащение мясоперерабатывающего цеха мощностью 600 т мяса кролика в год на первом этапе и расширением до 2,2 тыс. т. Он будет оснащен автоматизированной линией убоя производительностью 1 тыс. кроликов в час, а также линиями по разделке, обвалке мяса и производства фарша. Также будет работать упаковочная линия и склад с холодильниками. На оборудование для комбикормового завода тоже будет потрачено 100 млн руб. Предприятие мощностью 5 т/час на первом этапе сможет выпускать 10 тыс. т кормов в год, а при выходе комплекса на плановые объемы — 30 тыс. т. По расчетам компании, завод будет закупать у аграриев области 13,5 тыс. т зерна и 12 тыс. т травяной массы в год.

Через три год инвестор намерен запустить научный генетико-селекционный центр, который будет заниматься не только селекцией и воспроизводством высокопродуктивного маточного стада (до 60 тыс. животных в год), но и внедрением технологии кролиководства на территории Ярославской области. Центр также будет предоставлять услуги ветеринарной службы, реализовывать вакцины и витамины для кроликов, материалы для искусственного осеменения. Кроме того, компания рассчитывает начать выпускать оборудование для кролиководства. В планах — поставка восьми комплектов в год (оснащение 250 тыс. кв. м кролиководческих предприятий).

По данным Росстата, в 2016 году поголовье кроликов в сельхозорганизациях составило 460,9 тыс., что на 9,2% больше, чем к концу 2015-го. При этом число кроликоматок снизилось на 3,4% до 78,8 тыс. Численность кроликов непрерывно растет с 2004 года, однако промышленный сегмент пока развит слабо. Так, в 2016 году общее производство мяса кролика составило 18,2 тыс. т в убойном весе против 17,4 тыс. т в 2015-м, при этом на долю сельхозорганизаций и КФХ в сумме пришлось только 2,2 тыс. т. В Ярославской области в прошлом году было выпущено 0,1 тыс. т мяса кролика, весь объем дали хозяйства населения. Согласно ФТС, объем импорта мяса кроликов и зайцев в Россию в прошлом году составил почти 1,8 тыс. т на $6 млн. Более 53% этого объема поставил Китай, почти 43% — Венгрия, также продукция ввозилась из Чехии (2,3%) и Бельгии (1,6%).

По данным kartoteka.ru, ООО «МКС» зарегистрирована в декабре 2012 года в Москве, в июле 2017-го перерегистрирована в Ярославской области. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. 100% компании принадлежит ее гендиректору Ниязу Мингалимову. Также он владеет 100% в компаниях «ПКБизнес» и «Мегаполис Лтд», 50% — в «ПК-Бизнес». Основной вид деятельности первой — производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы, второй — розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах, третья занимается профессиональной, научной и технической деятельностью.