Возведение молочной фермы ТН True Milk (входит во вьетнамский концерн ТН Group) в Волоколамском районе Подмосковья планируется завершить к маю 2018 года, сообщила президент компании Тхай Хыонг губернатору региона Андрею Воробьеву. Инвестиции в первую очередь строительства комплекса составили 5,7 млрд руб., в настоящее время на объекте идет монтаж металлоконструкций коровника и обустройство силосных ям. «Строительство ведется поэтапно, в ноябре 2017 года мы планируем завести 1,2 тыс. голов, и в феврале начать доить. К маю 2018 года планируем завершить полностью молочную ферму», — рассказала Тхай Хыонг.



Первый камень в строительство комплекса был заложен 18 мая 2016 года, и тогда Тхай Хыонг обещала, что первая молочная продукция появится на прилавках уже к середине 2017 года. Мощность комплекса составит 4,8 тыс. коров, в июне 2018 года планируется приступить ко второй очереди проекта. Комплекс будет включать молокозавод, завод по производству кормов и пять типовых ферм для крупного рогатого скота.



Для реализации проекта инвестору предоставлены земельные участки общей площадью 11 тыс. га в Волоколамском и Лотошинском районах. В мае этого года ТН True Milk провел первую посевную кампанию, было посеяно 570 га кукурузы и 445 га райграса (кормовая агрокультура), еще 1 тыс. га подготовлены под озимую рожь. По словам Воробьева, власти Подмосковья сейчас прорабатывают вопрос предоставления молочному комплексу TH True Milk 20 тыс. га для работы. Как заявлялось ранее, по итогам реализации проекта могут быть построены три животноводческих блока с поголовьем в 45 тыс. коров, а также фабрика по переработке молока мощностью 800 т/сутки.



Аналогичный проект TH True Milk сейчас реализует и в Калужской области — первый камень там был заложен в октябре 2016-го, а ввод комплекса в эксплуатацию намечен на 2019 год. Совокупная стоимость подмосковного и калужского проекта ранее оценивалась в $1 млрд. Кроме того, на прошлой неделе в рамках Восточного экономического форума концерн TH Group подписал соглашение о реализации инвестпроекта по созданию трех животноводческих комплексов и молокозавода в ТОР «Михайловский» в Приморском крае на сумму 16 млрд руб. По данным пресс-службы Минвостокразвития, проект предполагает возведение трех комплексов с общим стадом скота в 15 тыс. животных, в том числе 7,2 тыс. дойных коров, и строительство молокозавода мощностью 300 т молока в сутки. Строительство животноводческих комплексов в Приморье, как ожидается, начнется в 2019 году. Как ранее говорил «Агроинвестору» исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов, в случае реализации всех заявленных планов вьетнамский концерн может стать крупнейшим инвестором в российское молочное животноводство.



TH Group основан в 2009 году и является одним из ведущих производителей молока во Вьетнаме. Концерн выпускает 50 наименований молочных продуктов, которые реализуются в 39 странах мира. Под брендом TH True Milk производится продукция без использования сухого молока. По данным Молочного союза России, стадо компании насчитывает 45 тыс. коров, и производит 500 т молока в сутки.

