В течение прошлой недели в большинстве регионов европейской части России цены на зерно были стабильны либо показывали небольшой рост, показал мониторинг аналитического центра «СовЭкон». Так, цены на пшеницу 3-го и 4-го классов выросли на 25 руб. до 8175 руб./т и 7375 руб./т, на 50 руб. до 5775 руб./т подорожала пшеница 5-го класса, на 100 руб. до 4700 руб./т — продовольственная рожь. «Российский рынок зерна стабилизируется <…> Сельхозпроизводитель в основной своей массе реализовал то, что было сложно хранить, и пополнил оборотные средства для проведения озимого сева и уборки поздних культур», — говорится в комментарии «СовЭкона».



Как уточняется в еженедельном мониторинге Минсельхоза, со 2 по 6 октября цены на пшеницу в центральной части страны выросли на 0,1−0,4%, а в экспортно-ориентированных регионах юга страны — на 0,7−1,9%. При этом в азиатской части цены на пшеницу продолжили снижаться в связи с поступлением нового урожая, наиболее заметно упала пшеница 5-го класса, подешевевшая за неделю на 8,6% до 5390 руб./т. Пшеница 4-го класса в Сибири и на Урале снизилась в цене на 4,2% до 6165 руб./т, притом что в европейской части страны она стоит 6870 руб./т, а на Юге — 8120 руб./т. Цены на фуражный ячмень за неделю поднялись на 25 руб. до 5825 руб./т, подсчитал «СовЭкон». Согласно данным Минсельхоза, основной рост наблюдался на Юге — на 0,3% до 7220 руб./т, в то время как в Центре ячмень стал дешевле на 0,2% (6170 руб./т), а в азиатской части страны — на 0,9% (5810 руб./т).



Одним из основных факторов ценообразования является ускорившийся вывоз зерна и высокий экспортный потенциал, который в этом сезоне превышает 40 млн т, отмечает президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. «В южных регионах, которые обеспечивают около трети всего урожая страны, сосредоточен большой удельный вес продовольственного зерна. Несмотря на незначительное снижение стоимости американского доллара по отношению к рублю, рост черноморских цен на российскую пшеницу как основную экспортную позицию позволил сохранить позитивную динамику активности экспортеров и создал благоприятные условия для положительной ценовой конъюнктуры по большинству зерновых агрокультур. Так, если на конец сентября цена на мукомольную пшеницу (12,5% протеина) FOB Черное море находилась на уровне $193/т, то уже на первой неделе октября цена составила $195/т», — отметил Скурихин «Агроинвестору».



По данным ФТС, с начала сезона к 4 октября экспорт зерна составил 12,5 млн т, что на 20% выше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе объем вывоза пшеницы в сезоне-2017/18 к настоящему времени достиг 9,6 млн т (+12% к аналогичному периоду 2016/17 сельхозгода), ячменя — почти 2 млн т (в 1,5 раза больше), кукурузы — 837 тыс. т (в 1,7 раза больше). В сентябре экспорт зерновых был на уровне рекордных 5,1 млн т, показали предварительные оценки аналитического центра «Русагротранса». В октябре Скурихин прогнозирует сохранение набранных темпов отгрузок.



Также по его мнению на ценовую конъюнктуру положительно повлияла скидка в 10,3%, которую РЖД предоставили с 1 октября на экспортную перевозку зерна из регионов, удаленных от морских портов. «В то же время введение скидки на железнодорожные перевозки зерна массово не затронуло регионы Поволжья и другие территории (согласно постановлению РЖД по Поволжью, скидку в размере 10,3% на экспортную перевозку получают только Оренбургская и Саратовская области), в связи с чем в этих регионах продолжилось снижение цен на зерновые агрокультуры на 125−250 руб./т», — заметил Скурихин.



При этом рынок кукурузы пока продолжает падать — за неделю она в среднем подешевела на 75 руб. до 6475 руб./т, в том числе на прошлой неделе активно снижались цены в Центре страны на фоне продолжающейся уборки урожая. Однако, как считают аналитики «СовЭкона», падение может оказаться «не столь выраженным, как полагают многие». «Урожай кукурузы, вероятно, будет заметно ниже рекордного», — поясняют они. Ранее Институт конъюнктуры агарного рынка (ИКАР) в связи с более низкой, чем ожидалось, урожайностью пересмотрел оценку производства кукурузы в этом году с 15,2−15,6 млн т до 13,7−14,2 млн т. Снизила свои оценки и аналитическая компания «ПроЗерно»: как сообщал на прошлой неделе ее гендиректор Владимир Петриченко, прогноз урожая кукурузы, ранее находившийся на уровне 16 млн т, скорректирован до 14,7 млн т. «Это связано с тем, что для кукурузы Черноземья и Поволжья не хватило теплых солнечных дней», — пояснял он. В 2016 году урожай кукурузы составил 15,3 млн т.



Согласно оперативным данным Минсельхоза на 6 октября, в стране собрано 128 млн т зерна в бункерном весе, осталось убрать еще чуть менее 10% посевных площадей. В том числе пшеница и ячмень обмолочены почти с 95% площадей, кукуруза на зерно — с 49%, рис — с 65%.

