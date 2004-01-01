Новосибирский Минсельхоз обвинил «Мираторг» в строительстве без разрешения

«Мираторг» начал строительство под Новосибирском своего первого за Уралом оптово-распределительного центра, сообщил на пресс-конференции глава областного Минсельхоза Василий Пронькин. При этом, по его словам, компания приступила к работам до получения соответствующей документации. «Купила землю, и, ни с кем не согласовывая, начали строительство», — приводит «Интерфакс» слова министра.



Холдинг обратился за разрешением уже после начала строительства и установки опор, утверждает Пронькин. «Мы с Борматовым [глава Новосибирского района Василий Борматов] рассматривали этот вопрос и, учитывая ту ситуацию, которая сегодня есть с выделением земли и выдачей разрешений, рекомендовали им идти по процедуре узаконивания всех этих действий через суд», — цитирует Пронькина ТАСС.



Холдинг не отрицает начало строительства центра. «"Мираторг» готов использовать предусмотренный законом порядок для отстаивания своей позиции в суде», — сообщил представитель компании «Агроинвестору». Он отметил, что распределительный центр — не только важный инфраструктурный проект, который окажет позитивный мультипликативный эффект на экономику региона. «Это еще и десятки новых рабочих мест, а также повышение ассортимента и доступности мяса для конечного потребителя», — добавил он.



Как сообщалось ранее, площадь распределительного центра «Мираторга» в Новосибирской области составит 6,7 тыс. кв. м, инвестиции в проект оцениваются в 350 млн руб. Представитель холдинга сообщал, что ввод в эксплуатацию центра позволит увеличить поставки мяса в регион на четверть, до 35 тыс. т в год. Сейчас у «Мираторга» есть 14 распределительных центров, в том числе в Московской области и Санкт-Петербурге, их совокупный грузооборот превышает 3 млн т, указано на сайте компании. Один из складов находится в Новосибирске, однако, как пояснял представитель группы, он арендуется. По его словам, новый центр в Новосибирской области станет самым восточным в дистрибьюторской сети компании, сейчас ближайший склад находится в Екатеринбурге.



Однако глава новосибирского Минсельхоза ранее выражал опасение по поводу возведения центра. По его данным, «Мираторг» рассчитывает в регионе на оборот более 90 тыс. т мяса в год. «Когда они говорят, что будут завозить на территорию области 90 тыс. т мяса, то у меня возникает вопрос, а куда мы будем девать свое? На мой взгляд, нужно уделять больше внимания собственным производителям, которые строят, а не пытаться затащить сюда других, а потом самим не знать, куда деть», — возмущался Пронькин в августе.



АПХ «Мираторг» (второе место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей комбикормов и третье место в топ-20 производителей мяса по итогам 2016 года) основан в 1995 году, владельцы — братья Виктор и Александр Линники. Активы расположены в 16 регионах России. Согласно рейтингу консалтинговой компании BEFL, к началу 2017 года «Мираторг» управлял 644 тыс. га земель, занимая третье место в рейтинге крупнейших российских землевладельцев. В течение 2016 года компания увеличила производство мяса на 40 тыс. т до 422,5 тыс. т, выпустив в прошлом году около 307 тыс. т свинины, 75 тыс. т птицы и 40,5 тыс. т говядины. По итогам 2016-го выручка «Мираторга» выросла на 25% к уровню 2015-го, до 120 млрд руб.

