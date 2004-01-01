АПХ «Мираторг» (третье место в составленном «Агроинвестором» рейтинге крупнейших российских производителей мяса по итогам 2016 года) ежегодно тратит более 500 млн руб. на ветеринарные справки, подтверждающие происхождение и безопасность продукции. Об этом сообщил президент холдинга Виктор Линник в интервью РБК. По его словам, стоимость справок в зависимости от региона различается в разы. «Например, в Ленобласти справка может стоить 10 руб., а в Белгородской — 100 руб., то есть разница в десять раз. Почему так? Никому непонятно. В итоге есть регионы, где ветеринары ходят в золотых башмаках, а есть ветслужбы, которым не хватает денег на покупку компьютера», — отметил он.



В то же время Линник выразил мнение, что ветеринарные службы «не выполняют свои функции ни в одном российском субъекте». «Когда в 2004 году отказались от единой ветслужбы и отдали полномочия в регионы — это был полный провал. В результате получили неконтролируемое распространение болезней животных, а главное, и спросить не с кого, потому что никто не понимает, какая продукция, откуда и куда едет», — рассказал президент «Мираторга». Он считает, что необходимо восстановить единую ветеринарную службу и делать ее по статусу не ниже, чем полиция или Следственный комитет.



Также решить проблему поможет введение обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС), уверен топ-менеджер. «"Мираторг» участвовал в пилотном проекте и готов работать в рамках системы уже с 1 января 2018 года. Я понимаю, что на рынке есть много производителей, а во внимание надо принимать и размер нашей страны. Возможно, есть определенная целесообразность в переносе сроков запуска системы еще на полгода. Хотя я бы вводил с 1 января и не затягивал», — отметил Линник, добавив, что ЭВС позволит обеспечить прозрачность и прослеживаемость поставок сельхозпродукции не только в мясной отрасли, но и в молочной.



«Мираторгу» переход на новую систему сертификации позволит сэкономить 300−400 млн руб. в год при одновременном повышении эффективности системы контроля, скорости и точности обработки документов, говорил ранее «Агроинвестору» представитель холдинга Дмитрий Сергеев. «Компания находится в завершающей стадии готовности подключения к системе. В целом мы готовы к переходу», — констатировал он, уточняя, что затраты на переход к ЭВС несравнимы с позитивным эффектом от запуска системы для рынка в целом и для компании в частности.



«Животноводы к введению ЭВС готовы в наибольшей степени и все последнее время активно этим занимались», — подтвердил «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Он напомнил, что производители мяса с самого начала поддерживали идею перевода сертификации в электронный вид. «Все готовились, чтобы уже с 1 января начать функционировать в электронном виде, но мы готовы согласиться на 1 июля в качестве компромисса. Тем более что 1 января само по себе не очень удачное время в связи с длительными выходными, которые могут не позволить оперативно решать проблемы в случае их возникновения», — сказал Ковалев. При этом он заметил, что одна из целей ЭВС — снижение затрат производителей на сертификацию. «В электронном виде эти услуги будут бесплатны. Другой вопрос, что это станет прямым ударом по бюджетам региональных ветеринарных служб, и нет никаких сомнений, что они будут придумывать разные пути, каким образом минимизировать эти свои потери», — предположил Ковалев.



Для производителей мяса ЭВС — очень важное и нужное новшество с точки зрения прослеживаемости товара и экономики предприятия, соглашается президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Большое количество ветеринарных сертификатов, которые сейчас выписывают в бумажном виде, разорительны для производителей продукции животноводства и птицеводства. «На каждую партию должен быть выписан отдельный документ, а партии могут дробить от 20 кг до 20 т, — пояснил он «Агроинвестору». — Для фабрики, которая производит 50−60 тыс. т мяса птицы, в месяц на сертификацию уходит 1−2 млн руб.». Большинство мясных компаний, по сведениям эксперта, подключились к «Меркурию», и откладывать для них внедрение ЭВС нецелесообразно.



Отдельные переработчики молока против ЭВС

Сейчас режим электронной сертификации действует в добровольном режиме. Производители сами решают, оформлять ли документацию в электронном или бумажном виде. ЭВС должна стать обязательной с начала следующего года, однако ранее в октябре Минсельхоз подготовил законопроект о переносе ЭВС на полгода, до 1 июля 2018 года. Как говорится в пояснительной записке, изменения подготовлены в рамках исполнения поручения вице-премьера Аркадия Дворковича по итогам заседания 18 сентября, на которой представители молочной отрасли заявили, что она не готова к ЭВС.



17 октября крупнейшие иностранные производители продуктов питания обратились к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой отложить введение электронной сертификации для сырья и совсем отменить — для готовой продукции. Система пока не готова к работе, и ее введение с 1 января грозит коллапсом, объясняли они, писала газета «Ведомости». В ответ на эту публикацию Россельхознадзор подчеркнул, что далеко не все крупные иностранные игроки выступают против введения ЭВС. «На самом деле в этой группе всего пара компаний, которые не просто «выступают» против электронной сертификации (точнее — против прослеживаемости, которую она обеспечивает), а буквально воюют против нее, — говорится на сайте ведомства. — Это американская PepsiCo («Вимм-Билль-Данн») и французская Danone, которые, довольно пассивно и придерживаясь правил хорошего тона, поддерживают иногда швейцарская Nestle и американская Mars».



Сегодня «Ведомости» сообщили, что Россельхознадзор потребовал усилить контроль продукции более двух десятков предприятий, входящих в Danone и «Вимм-Билль-Данн». Так, подразделение Danone в России 20 октября получило письмо от Россельхознадзора, в котором озвучена просьба «организовать отбор проб в рамках федерального мониторинга» для усиления «лабораторного контроля» за выпускаемой предприятием продукцией. По словам представителя Danone, компания отказалась предоставлять пробы. Представитель PepsiCo также подтвердил начало проверки предприятий компании сотрудниками территориальных управлений Россельхознадзора — например, завода в Воронежской области «Аннинское молоко». Также проверяется готовая продукция в розничной торговле, пишут «Ведомости».



Закон о переходе всей ветсертификации в электронный вид был принят в 2015 году. В соответствии с ним все производители, в том числе молочных продуктов, мясных изделий и кормов для животных, должны будут перейти на электронные ветеринарные сертификаты. ЭВС производится в федеральной системе ГИС «Меркурий», оператором которой является Россельхознадзор. Как заявлял ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев, введение электронных сертификатов позволит проследить происхождение товаров и их движение вплоть до прилавков магазинов, что поможет бороться с фальсификатом и контрабандой и положительно скажется на качестве продукции.

