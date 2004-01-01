В одном из отдаленных районов Камчатки впервые за 20 лет открыли молочную ферму

Новый молочный комплекс на 400 голов дойного стада впервые за последние 20 лет открыт в Усть-Большерецком районе Камчатского края. Проект реализован сельскохозяйственной артелью «Апачинская», сообщила пресс-служба правительства региона. В качестве господдержки предприятию была возмещена часть затрат на приобретение необходимой техники и оборудования. «Открытие этого объекта — знаковое событие, особенно учитывая то, что это отдаленный район Камчатки. Появились новые рабочие места, а вместе с тем местные жители будут обеспечены молочной продукцией собственного производства», — сказал замминистра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности края Вячеслав Черныш. В настоящее время дойное стадо артели составляет 85 коров.



Ввод проекта в эксплуатацию, по словам руководителя «Апачинской» Владимира Анисимова, — это отправная точка. «Мы не собираемся на этом останавливаться, поскольку впереди еще огромный объем работы. Планов действительно немало — как минимум надо строить телятник и цех по переработке мясной и молочной продукции», — поделился планами он. Ожидается, что новая ферма выйдет на полную производственную мощность к концу 2018 года, после чего предприятие будет выпускать ежегодно почти 1,3 млн л молока.







По информации краевого минсельхоза, на территории региона сейчас реализуется несколько десятков инвестиционных проектов в сфере АПК, в том числе по производству молочной продукции. «Объем производства молока, благодаря таким сельхозпредприятиям как это, по сравнению с прошлым годом вырос почти на треть, — отметил Черныш. — На сегодняшний день обеспеченность жителей нашего края свежей молочной продукцией составляет 38%. Это достаточно серьезная цифра, учитывая тот факт, что сельское хозяйство на Камчатке является развивающейся отраслью». Кроме того, в этом году значительно вырос и объем производства мяса, по соотношению к аналогичному периоду 2016 года — более чем на 50%, подчеркнул замминистра.



По данным Росстата, производство молока в хозяйствах всех категорий в Камчатском крае в 2016 году составило 18,4 тыс. т (в 2015-м — 18 тыс. т). Из них 10,7 тыс. т получено в сельхозпредприятиях и КФХ (в 2015-м — 10,2 тыс. т). Общее поголовье КРС в регионе на 1 октября 2017 года насчитывало 9,8 тыс. животных, в том числе 4,4 тыс. коров. Продуктивность коров за последние 10 лет выросла на Камчатке с 2,8 тыс. кг в 2007-м до почти 3,5 тыс. кг в 2016 году.



Также в регионе на днях был запущен новый мясоперерабатывающий цех. Производство открыто в рамках реализации инвестиционного проекта «Организация свинокомплекса на 550 продуктивных свиноматок в Камчатском крае», инициатором которого является резидент территории опережающего развития — свинокомплекс «Камчатский». Новое предприятие включает цех колбасных изделий производительностью до 3,5 т в смену и цех по производству мясных полуфабрикатов — до 1,5 т в смену, а также холодильные мощности.



Реализация проекта свинокомплекса «Камчатский» ведется с 2015 года. На первом этапе предприятие закупило родительское стадо — 535 голов свиней ирландской генетики, реконструировало девять производственных зданий: пять корпусов воспроизводства и четыре — откорма, оборудовало их. Это позволит свинокомплексу выйти на мощность — 12 тыс. голов убоя в год. Общая стоимость проекта составляет более 700 млн руб., из них собственные средства — порядка 500 млн руб.

