 Российская пшеница теряет конкурентоспособность при перевозке — Агроинвестор
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Российская пшеница теряет конкурентоспособность при перевозке
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
январь 2018
Перевалка в российских портах в полтора раза дороже стран-конкурентов
По оценке Российского зернового союза экспорт зерна в сезоне-2017/18 может достичь 50 млн тонн
Фото: @hfxshippingnews / flickr.com

Производство пшеницы в России самое конкурентоспособное в мире, однако конкурентоспособность практически полностью нивелируется в процессе доставки этой пшеницы до глобального рынка. Об этом заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский на экспертной дискуссии в ходе Гайдаровского форума-2018, организованного РАНХиГС, где присутствует корреспондент «Агроинвестора». «И с появлением ГМО-пшеницы я не думаю, что мы потеряем конкурентоспособность в производстве. Другой вопрос — насколько мы сможем позиционировать свою продукцию на российском рынке», — указал Злочевский.

Так, по словам эксперта, сейчас в России дороже, чем в других странах обходится перевозка зерна по железной дороге и значительно дороже — перевалка в портах. «Стоимость ставок в полтора раза выше, чем в Руане или Мексиканском заливе. Мы сегодня переваливаем тонну минимум за $19, а то и по $22−23 за тонну, в то время как в Руане [зерно] переваливается за 8−9 евро за тонну, в Мексиканском заливе — по $12 за тонну», — рассказал Злочевский.

К таким высоким ценам приводит недостаточная конкуренция в России, считает он. «Емкость по объемам перевалки в российских портах оценивается в 60 млн т. Это явно недостаточно. Так, в Америке запас мощностей составляет порядка 80%, в Европе — около 60%. И это обеспечивает конкуренцию и фактически драку терминалов за клиентов. А мы сейчас распределяем в начале сельхозгода все квоты на крупнотоннажную перевалку среди экспортеров. И по квотам еще 100-процентные штрафы, если их не выбрать», — заметил Злочевский. Кроме того, сертификационные документы в России в разы дороже, чем в других странах-конкурентах. «И здесь у нас есть огромные резервы: если мы сумеем понизить стоимость этой процедуры и избавить наши поставки от административных и прочих барьеров, то мы сохраним конкурентоспособность и останемся лидерами», — уверен Злочевский.

Согласно прогнозу Российского зернового союза, в сезоне-2017/18 Россия экспортирует более 47 млн т без учета бобовых агрокультур. «Может, даже до 50 млн т дойдем», — не исключил он. Согласно оперативным данным ФТС России на 10 января, с начала сезона-2017/18 Россия отправила за рубеж 28 млн т зерновых агрокультур, что на 35% больше, чем за аналогичный период предыдущего сельхозгода. С июля 2017-го вывезено 21,8 млн т пшеницы, что на 34% больше, чем в сезоне-2016/17, 3,6 млн т ячменя (в 1,9 раза больше). Экспорт кукурузы по сравнению с прошлым годом снизился на 2% до 2,4 млн т. По предварительным данным Росстата, валовой сбор зерна в 2017 году составил 134,1 млн т против 120,7 млн т в 2016-м.

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